Домашняя бухгалтерия для Windows Частная лицензия на 1 ПК [HBUHWIN-1] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Домашняя бухгалтерия для Windows Частная лицензия на 1 ПК [HBUHWIN-1] (электронный ключ)
Описание
«Домашняя бухгалтерия» проста в использовании и не требует от пользователя знаний бухгалтерского учета. Несмотря на свою простоту в использовании, «Домашняя бухгалтерия» это мощный, функциональный и гибкий инструмент для учета финансов.
Новые функции:
С программой Домашняя бухгалтерия вы сможете:
- - планировать бюджет расходов и доходов,
- - ставить финансовые цели и следить за их выполнением,
- - импортировать записи из другого ПО для учета финансов и онлайн-банков,
- - автоматически учитывать при обмене валют курсы валют нацбанков 5 стран,
- - работать на мобильных платформах (iPhone, iPad и Android-смартфоны и планшеты) с синхронизацией между ПК и мобильными,
- - хранить данные на защищенных «флешках», на сетевых дисках и в «облаках» пользователя (например, Dropbox и Google Диск),
и многое другое.
Также в ней пристуствуют новые инструменты учета и контроля денег и планирования бюджетов:
- - добавлена долгожданная поддержка досрочного погашения кредитов и долгов,
- - новый интерфейс собрал в главном окне все самые частые операции и фильтры,
- - можно использовать драгметаллы в качестве «валюты», а каждый счет вести не в одной, а сразу в 2-8 валютах (раньше пределом было 5),
- - пользователь может по-особому оформить важные счета и категории, упростив себе отслеживание денежных потоков и достижение финансовых целей,
плюс еще более 50 изменений!
Также в программе имеются следующие возможности:
- С программой могут работать несколько человек, входя в программу под своими именами. Для обеспечения конфиденциальности каждое имя можно защитить паролем. Добавление, изменение и удаление пользователей осуществляется в администраторе пользователей;
- Учет расходов;
- Учет доходов;
- Учет кредитов и денег отданных в долг;
- Погашение кредитов и долгов частями;
- Проценты по кредитам и долгам;
- Контроль возврата кредитов и долгов;
- Система напоминания по кредитам и долгам;
- Составление бюджета расходов и доходов;
- Планирование расходов;
- Планирование доходов;
- Система счетов;
- Возможность использовать до 5-ти валют включительно;
- Получение курсов валют из Интернет;
- Обмен валют;
- Импорт данных из XLS (Microsoft Excel) и CSV файлов;
- Импорт данных из файлов QIF (Quicken Interchange Format);
- Поиск по базе данных;
- Фильтры и быстрый поиск по базе данных;
- Экспорт данных в более чем 15 различных форматов (Word, Excel, Access, HTML, XML, Paradox, DBase, Текстовый файл и др.);
- Перенос данных;
- Синхронизация с "Домашней бухгалтерией", установленной на другом компьютере;
- Синхронизация с базой данных Домашней бухгалтерии для мобильных устройств;
- Резервное копирование;
- Сжатие базы данных;
- Очистка базы данных;
- Печать данных;
- Построение отчетов и диаграмм;
- Настройка пользовательского интерфейса;
- Менеджер загрузки «Домашней бухгалтерии». Менеджер загрузки позволяет автоматически загружать «Домашнюю бухгалтерию» по установленному Вами расписанию;
- Обновление через Интернет;
- И многие другие функции.
Пользуясь Домашней бухгалтерией, Вы сможете легко отслеживать передвижения Ваших финансов, и вопроса: "Куда подевались деньги?" больше не возникнет.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив Домашняя бухгалтерия.
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Описание
«Домашняя бухгалтерия» проста в использовании и не требует от пользователя знаний бухгалтерского учета. Несмотря на свою простоту в использовании, «Домашняя бухгалтерия» это мощный, функциональный и гибкий инструмент для учета финансов.
Новые функции:
С программой Домашняя бухгалтерия вы сможете:
- - планировать бюджет расходов и доходов,
- - ставить финансовые цели и следить за их выполнением,
- - импортировать записи из другого ПО для учета финансов и онлайн-банков,
- - автоматически учитывать при обмене валют курсы валют нацбанков 5 стран,
- - работать на мобильных платформах (iPhone, iPad и Android-смартфоны и планшеты) с синхронизацией между ПК и мобильными,
- - хранить данные на защищенных «флешках», на сетевых дисках и в «облаках» пользователя (например, Dropbox и Google Диск),
и многое другое.
Также в ней пристуствуют новые инструменты учета и контроля денег и планирования бюджетов:
- - добавлена долгожданная поддержка досрочного погашения кредитов и долгов,
- - новый интерфейс собрал в главном окне все самые частые операции и фильтры,
- - можно использовать драгметаллы в качестве «валюты», а каждый счет вести не в одной, а сразу в 2-8 валютах (раньше пределом было 5),
- - пользователь может по-особому оформить важные счета и категории, упростив себе отслеживание денежных потоков и достижение финансовых целей,
плюс еще более 50 изменений!
Также в программе имеются следующие возможности:
- С программой могут работать несколько человек, входя в программу под своими именами. Для обеспечения конфиденциальности каждое имя можно защитить паролем. Добавление, изменение и удаление пользователей осуществляется в администраторе пользователей;
- Учет расходов;
- Учет доходов;
- Учет кредитов и денег отданных в долг;
- Погашение кредитов и долгов частями;
- Проценты по кредитам и долгам;
- Контроль возврата кредитов и долгов;
- Система напоминания по кредитам и долгам;
- Составление бюджета расходов и доходов;
- Планирование расходов;
- Планирование доходов;
- Система счетов;
- Возможность использовать до 5-ти валют включительно;
- Получение курсов валют из Интернет;
- Обмен валют;
- Импорт данных из XLS (Microsoft Excel) и CSV файлов;
- Импорт данных из файлов QIF (Quicken Interchange Format);
- Поиск по базе данных;
- Фильтры и быстрый поиск по базе данных;
- Экспорт данных в более чем 15 различных форматов (Word, Excel, Access, HTML, XML, Paradox, DBase, Текстовый файл и др.);
- Перенос данных;
- Синхронизация с "Домашней бухгалтерией", установленной на другом компьютере;
- Синхронизация с базой данных Домашней бухгалтерии для мобильных устройств;
- Резервное копирование;
- Сжатие базы данных;
- Очистка базы данных;
- Печать данных;
- Построение отчетов и диаграмм;
- Настройка пользовательского интерфейса;
- Менеджер загрузки «Домашней бухгалтерии». Менеджер загрузки позволяет автоматически загружать «Домашнюю бухгалтерию» по установленному Вами расписанию;
- Обновление через Интернет;
- И многие другие функции.
Пользуясь Домашней бухгалтерией, Вы сможете легко отслеживать передвижения Ваших финансов, и вопроса: "Куда подевались деньги?" больше не возникнет.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив Домашняя бухгалтерия.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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