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Домашняя бухгалтерия для Android (Лицензия на 1 устройство) HBUHAND-1 (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домашняя бухгалтерия для Android (Лицензия на 1 устройство) HBUHAND-1 (электронный ключ)

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Домашняя бухгалтерия для Android (Лицензия на 1 устройство) [HBUHAND-1] (электронный ключ) - фото 1
Домашняя бухгалтерия для Android (Лицензия на 1 устройство) [HBUHAND-1] (электронный ключ) - фото 2
Домашняя бухгалтерия для Android (Лицензия на 1 устройство) [HBUHAND-1] (электронный ключ) - фото 3
Домашняя бухгалтерия для Android (Лицензия на 1 устройство) [HBUHAND-1] (электронный ключ) - фото 4
Домашняя бухгалтерия для Android (Лицензия на 1 устройство) [HBUHAND-1] (электронный ключ) - фото 5
Домашняя бухгалтерия для Android (Лицензия на 1 устройство) [HBUHAND-1] (электронный ключ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Программы для Андроид
  • Домашняя бухгалтерия для Android (Лицензия на 1 устройство) [HBUHAND-1] (электронный ключ) - фото 1
  • Домашняя бухгалтерия для Android (Лицензия на 1 устройство) [HBUHAND-1] (электронный ключ) - фото 2
  • Домашняя бухгалтерия для Android (Лицензия на 1 устройство) [HBUHAND-1] (электронный ключ) - фото 3
  • Домашняя бухгалтерия для Android (Лицензия на 1 устройство) [HBUHAND-1] (электронный ключ) - фото 4
  • Домашняя бухгалтерия для Android (Лицензия на 1 устройство) [HBUHAND-1] (электронный ключ) - фото 5
  • Домашняя бухгалтерия для Android (Лицензия на 1 устройство) [HBUHAND-1] (электронный ключ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
1 270 руб.  1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300045
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Характеристики

Бренд
Keepsoft
Тип товара
Программы для Андроид

Описание товара Домашняя бухгалтерия для Android (Лицензия на 1 устройство) HBUHAND-1 (электронный ключ)

Описание

С помощью «Домашней бухгалтерии» Вы можете вести учет не только личных финансов, но и финансов всей своей семьи. «Домашняя бухгалтерия» проста в использовании и не требует от пользователя знаний бухгалтерского учета. Несмотря на свою простоту в использовании, «Домашняя бухгалтерия» это мощный, функциональный и гибкий инструмент для учета финансов.

ТОП3 новых функций:

1) «Нужно больше золота!»

Мобильная «Домашняя Бухгалтерия» теперь умеет отображать счета одновременно в 8 валютах (а транзакции в неограниченном числе валют), на равных правах учитывая также вклады, монеты и слитки драгметаллов (в граммах).

2) «Винда не приходит одна»

Мы пока не умеем делать синхронизацию без участия версии для ПК (хотя вот-вот это починим). Отбросив вздохи — добавили 15 новых элементов синхронизации 6-й версии. Больше не нужно пыхтеть над настройками для переноса данных.

3) «Верну всё после зарплаты!»

Добавлена долгожданная поддержка досрочного погашения кредитов и долгов. Стоя у кассы или банкомата с ежемесячным взносом, вы теперь быстро посчитать, что проще отдавать на 10% больше каждый месяц, чем мучиться еще лишний год, и сделать это. «Домашняя Бухгалтерия» вычислит это за вас и сэкономит вам нервы.

 

В Домашней бухгалтерии для мобильных устройств имеются следующие возможности:

  • С программой могут работать несколько человек, входя в программу под своими именами. Для обеспечения конфиденциальности каждое имя можно защитить паролем. Добавление, изменение и удаление пользователей осуществляется в администраторе пользователей;
  • Учет расходов;
  • Учет доходов;
  • Учет денег отданных и взятых в долг;
  • Погашение долгов частями;
  • Проценты по долгам;
  • Система счетов;
  • Планирование расходов;
  • Планирование доходов;
  • Составление бюджета расходов и доходов;
  • Возможность использовать до 5-ти валют включительно;
  • Обмен валют;
  • Синхронизация с базой данных Домашней бухгалтерии для персонального компьютера;
  • Резервное копирование;
  • Сжатие базы данных;
  • Очистка базы данных;
  • Построение отчетов;
  • И другие функции.

Пользуясь Домашней бухгалтерией, Вы сможете легко отслеживать передвижения Ваших финансов, и вопроса: "Куда подевались деньги?" больше не возникнет.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Домашняя бухгалтерия для Android.

Отзывы о товаре Домашняя бухгалтерия для Android (Лицензия на 1 устройство) HBUHAND-1 (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Keepsoft
Тип товара
Программы для Андроид
Описание

Описание

С помощью «Домашней бухгалтерии» Вы можете вести учет не только личных финансов, но и финансов всей своей семьи. «Домашняя бухгалтерия» проста в использовании и не требует от пользователя знаний бухгалтерского учета. Несмотря на свою простоту в использовании, «Домашняя бухгалтерия» это мощный, функциональный и гибкий инструмент для учета финансов.

ТОП3 новых функций:

1) «Нужно больше золота!»

Мобильная «Домашняя Бухгалтерия» теперь умеет отображать счета одновременно в 8 валютах (а транзакции в неограниченном числе валют), на равных правах учитывая также вклады, монеты и слитки драгметаллов (в граммах).

2) «Винда не приходит одна»

Мы пока не умеем делать синхронизацию без участия версии для ПК (хотя вот-вот это починим). Отбросив вздохи — добавили 15 новых элементов синхронизации 6-й версии. Больше не нужно пыхтеть над настройками для переноса данных.

3) «Верну всё после зарплаты!»

Добавлена долгожданная поддержка досрочного погашения кредитов и долгов. Стоя у кассы или банкомата с ежемесячным взносом, вы теперь быстро посчитать, что проще отдавать на 10% больше каждый месяц, чем мучиться еще лишний год, и сделать это. «Домашняя Бухгалтерия» вычислит это за вас и сэкономит вам нервы.

 

В Домашней бухгалтерии для мобильных устройств имеются следующие возможности:

  • С программой могут работать несколько человек, входя в программу под своими именами. Для обеспечения конфиденциальности каждое имя можно защитить паролем. Добавление, изменение и удаление пользователей осуществляется в администраторе пользователей;
  • Учет расходов;
  • Учет доходов;
  • Учет денег отданных и взятых в долг;
  • Погашение долгов частями;
  • Проценты по долгам;
  • Система счетов;
  • Планирование расходов;
  • Планирование доходов;
  • Составление бюджета расходов и доходов;
  • Возможность использовать до 5-ти валют включительно;
  • Обмен валют;
  • Синхронизация с базой данных Домашней бухгалтерии для персонального компьютера;
  • Резервное копирование;
  • Сжатие базы данных;
  • Очистка базы данных;
  • Построение отчетов;
  • И другие функции.

Пользуясь Домашней бухгалтерией, Вы сможете легко отслеживать передвижения Ваших финансов, и вопроса: "Куда подевались деньги?" больше не возникнет.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Домашняя бухгалтерия для Android.

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