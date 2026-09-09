Описание товара Домашняя бухгалтерия для Android (Лицензия на 1 устройство) HBUHAND-1 (электронный ключ)

Описание

С помощью «Домашней бухгалтерии» Вы можете вести учет не только личных финансов, но и финансов всей своей семьи. «Домашняя бухгалтерия» проста в использовании и не требует от пользователя знаний бухгалтерского учета. Несмотря на свою простоту в использовании, «Домашняя бухгалтерия» это мощный, функциональный и гибкий инструмент для учета финансов.

ТОП3 новых функций:

1) «Нужно больше золота!»

Мобильная «Домашняя Бухгалтерия» теперь умеет отображать счета одновременно в 8 валютах (а транзакции в неограниченном числе валют), на равных правах учитывая также вклады, монеты и слитки драгметаллов (в граммах).

2) «Винда не приходит одна»

Мы пока не умеем делать синхронизацию без участия версии для ПК (хотя вот-вот это починим). Отбросив вздохи — добавили 15 новых элементов синхронизации 6-й версии. Больше не нужно пыхтеть над настройками для переноса данных.

3) «Верну всё после зарплаты!»

Добавлена долгожданная поддержка досрочного погашения кредитов и долгов. Стоя у кассы или банкомата с ежемесячным взносом, вы теперь быстро посчитать, что проще отдавать на 10% больше каждый месяц, чем мучиться еще лишний год, и сделать это. «Домашняя Бухгалтерия» вычислит это за вас и сэкономит вам нервы.

В Домашней бухгалтерии для мобильных устройств имеются следующие возможности:

С программой могут работать несколько человек, входя в программу под своими именами. Для обеспечения конфиденциальности каждое имя можно защитить паролем. Добавление, изменение и удаление пользователей осуществляется в администраторе пользователей;

Учет расходов;

Учет доходов;

Учет денег отданных и взятых в долг;

Погашение долгов частями;

Проценты по долгам;

Система счетов;

Планирование расходов;

Планирование доходов;

Составление бюджета расходов и доходов;

Возможность использовать до 5-ти валют включительно;

Обмен валют;

Синхронизация с базой данных Домашней бухгалтерии для персонального компьютера;

Резервное копирование;

Сжатие базы данных;

Очистка базы данных;

Построение отчетов;

И другие функции.

Пользуясь Домашней бухгалтерией, Вы сможете легко отслеживать передвижения Ваших финансов, и вопроса: "Куда подевались деньги?" больше не возникнет.

Информация по установке

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