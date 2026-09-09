Антивирус Traffic Inspector GOLD 50 [TI-GOLD-50-ESD] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Антивирус Traffic Inspector GOLD 50 [TI-GOLD-50-ESD] (электронный ключ)
Описание
Российская разработка
Traffic Inspector разработан российской компанией с многолетним опытом в соответствии с потребностями отечественного IT-рынка и учетом требований Российского законодательства.
Двойная сертификация
Traffic Inspector имеет сертификат соответствия в области связи и телекоммуникаций (ССС) на биллинговую систему и сертификат соответствия ФСТЭК.
Многоуровневая защита
Помимо сетевого экрана и антивирусной проверки трафика в состав Traffic Inspector входит система блокировки высокой сетевой активности, которая защищает и от еще неизвестных вирусов.
Простота установки и использования
Программа проста в установке и администрировании. Работая на операционной системе Microsoft Windows, не требует специальных настроек: все, что работало ранее, будет работать и после установки программы - потребуется только авторизация пользователей.
Универсальный набор функций
Возможности программы включают в себя организацию доступа, контроль и учет, правила, сетевой экран, прокси-сервер, блокировку рекламы, сайтов, спама, антивирусную защиту, управление загрузкой канала, экономию затрат.
Кроме того, Traffic Inspector имеется ряд функций, не поддерживающихся аналогичными решениями.
- Маршрутизация трафика по нескольким провайдерам одновременно.
- Модуль фильтрации рекламы, соц.виджетов и всплывающих окон: работает на любом браузере и любой платформе.
- Фильтрация писем по RBL-спискам.
- Поддержка зоны РФ в отчетах.
Многоуровневая защита
Помимо сетевого экрана и антивирусной проверки трафика в состав Traffic Inspector входит система блокировки высокой сетевой активности, которая защищает и от еще неизвестных вирусов.
Основные Функции
Traffic Inspector специально создан для того, чтобы объединить и дополнить все многообразие сетевых возможностей операционных систем Microsoft Windows, поэтому вам не придется делать специальных настроек. Все, что работало ранее, будет работать и после установки программы - потребуется только авторизация пользователей.
Наиболее значимые изменения включают:
- Возможность sms идентификации пользователей
- Новый web-портал и оптимизированная система отчетов
- Новый механизм добавления пользователей в программу
- Отображение заблокированных web-ресурсов в мониторе работы
- Функционал отображения причин блокировки по списку Россвязьнадзора
- Новый вид административных прав для просмотра отчетов
- Загрузка модулей программы по требованию
- Поддержка тарифных опций
- Функция «Предоплаченный трафик»
- Списки портов
В новой версии программы оптимизирован веб-портал Traffic Inspector. С опорой на веб-портал реализована новая, быстрая система отчетов. Доступны следующие виды отчетов: контекстная фильтрация, отчет по текущим соединениям, сетевая статистика, прокси-сервер, отчет по пользователям, отчет по времени, отчет по скорости, антивирус и отчет по обработанным email-сообщениям.
В разделе «Администрирование» Веб-портала теперь можно осуществлять управление балансом пользователей, а также осуществлять экспорт / печать всех поддерживаемых отчетов.
На личной странице пользователя теперь отображаются доступные для него тарифные опции и групповые счета, к которым он принадлежит. Веб-агент теперь доступен через Веб-портал. Также произведена оптимизация ряда отчетов, что выражается в более высокой скорости их генерации.
В Traffic Inspector реализован новый механизм добавления пользователей. Программа теперь учитывает попытки неизвестных пользователей обратиться в сеть Интернет и создает удобные заготовки-шаблоны, которые администратор может в пару кликов мыши превратить в полноценные учетные записи. Предусматривается ряд режимов (Офисная сеть, Публичная сеть, Домашняя сеть, Смешанный режим), каждый из которых обладает своей логикой работы и позволяет создавать учетные записи с определенными настройками авторизации. Новый механизм позволит еще более гибко и удобно управлять процессом добавления учетных записей в программу Traffic Inspector.
Traffic Inspector позволяет блокировать веб-ресурсы, которые находятся в Едином реестре запрещенных ресурсов Россвязьнадзора. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 года № 1101 создан Единый реестр ресурсов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации. Данный реестр содержит данные о сайтах, пропагандирующих порнографию, проституцию, насилие, войны, межнациональную и религиозную рознь, употребление наркотиков и алкоголя. Новая версия Traffic Inspector оповещает пользователя в случае блокировки доступа по списку Россвязьнадзора. На странице, отображаемой при блокировке ресурса, будет указываться название организации, которой выдано предписание о блокировке ресурса, номер нормативного документа и дата блокировки.
Реализован новый режим административного доступа к консоли программы – доступ для просмотра отчетов. Данный режим доступа не предусматривает возможность изменять настройки, но позволяет производить мониторинг потребленного трафика – именно это в большинстве случаев и требуется от сотрудника, имеющего ограниченный доступ к консоли администрирования Traffic Inspector.
В новой версии программы, компоненты и библиотеки для плагинов Traffic Inspector Anti-Virus powered by Kaspersky и Traffic Inspector Anti-Spam powered by Kaspersky не входят в инсталляционный файл, а загружаются при первом запуске программы. Данный подход позволяет значительно уменьшит размер инсталляционного файла.
Требования к системе
Минимальные системные требования
Процессор Intel Atom D510 1.66 ГГц.
400 Мб свободного места на жестком диске (для дальнейшей работы потребуется дополнительное место под файлы кэша и статистики).
Монитор и видеоадаптер с разрешением 1024 на 768.
Операционная система Microsoft Windows XP/2003/Vista/2008/7/2008 R2 или выше (ОС х86 и x64).
Подключение к сети Интернет.
Технические характеристики
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
Российская разработка
Traffic Inspector разработан российской компанией с многолетним опытом в соответствии с потребностями отечественного IT-рынка и учетом требований Российского законодательства.
Двойная сертификация
Traffic Inspector имеет сертификат соответствия в области связи и телекоммуникаций (ССС) на биллинговую систему и сертификат соответствия ФСТЭК.
Многоуровневая защита
Помимо сетевого экрана и антивирусной проверки трафика в состав Traffic Inspector входит система блокировки высокой сетевой активности, которая защищает и от еще неизвестных вирусов.
Простота установки и использования
Программа проста в установке и администрировании. Работая на операционной системе Microsoft Windows, не требует специальных настроек: все, что работало ранее, будет работать и после установки программы - потребуется только авторизация пользователей.
Универсальный набор функций
Возможности программы включают в себя организацию доступа, контроль и учет, правила, сетевой экран, прокси-сервер, блокировку рекламы, сайтов, спама, антивирусную защиту, управление загрузкой канала, экономию затрат.
Кроме того, Traffic Inspector имеется ряд функций, не поддерживающихся аналогичными решениями.
- Маршрутизация трафика по нескольким провайдерам одновременно.
- Модуль фильтрации рекламы, соц.виджетов и всплывающих окон: работает на любом браузере и любой платформе.
- Фильтрация писем по RBL-спискам.
- Поддержка зоны РФ в отчетах.
Многоуровневая защита
Помимо сетевого экрана и антивирусной проверки трафика в состав Traffic Inspector входит система блокировки высокой сетевой активности, которая защищает и от еще неизвестных вирусов.
Основные Функции
Traffic Inspector специально создан для того, чтобы объединить и дополнить все многообразие сетевых возможностей операционных систем Microsoft Windows, поэтому вам не придется делать специальных настроек. Все, что работало ранее, будет работать и после установки программы - потребуется только авторизация пользователей.
Наиболее значимые изменения включают:
- Возможность sms идентификации пользователей
- Новый web-портал и оптимизированная система отчетов
- Новый механизм добавления пользователей в программу
- Отображение заблокированных web-ресурсов в мониторе работы
- Функционал отображения причин блокировки по списку Россвязьнадзора
- Новый вид административных прав для просмотра отчетов
- Загрузка модулей программы по требованию
- Поддержка тарифных опций
- Функция «Предоплаченный трафик»
- Списки портов
В новой версии программы оптимизирован веб-портал Traffic Inspector. С опорой на веб-портал реализована новая, быстрая система отчетов. Доступны следующие виды отчетов: контекстная фильтрация, отчет по текущим соединениям, сетевая статистика, прокси-сервер, отчет по пользователям, отчет по времени, отчет по скорости, антивирус и отчет по обработанным email-сообщениям.
В разделе «Администрирование» Веб-портала теперь можно осуществлять управление балансом пользователей, а также осуществлять экспорт / печать всех поддерживаемых отчетов.
На личной странице пользователя теперь отображаются доступные для него тарифные опции и групповые счета, к которым он принадлежит. Веб-агент теперь доступен через Веб-портал. Также произведена оптимизация ряда отчетов, что выражается в более высокой скорости их генерации.
В Traffic Inspector реализован новый механизм добавления пользователей. Программа теперь учитывает попытки неизвестных пользователей обратиться в сеть Интернет и создает удобные заготовки-шаблоны, которые администратор может в пару кликов мыши превратить в полноценные учетные записи. Предусматривается ряд режимов (Офисная сеть, Публичная сеть, Домашняя сеть, Смешанный режим), каждый из которых обладает своей логикой работы и позволяет создавать учетные записи с определенными настройками авторизации. Новый механизм позволит еще более гибко и удобно управлять процессом добавления учетных записей в программу Traffic Inspector.
Traffic Inspector позволяет блокировать веб-ресурсы, которые находятся в Едином реестре запрещенных ресурсов Россвязьнадзора. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 года № 1101 создан Единый реестр ресурсов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации. Данный реестр содержит данные о сайтах, пропагандирующих порнографию, проституцию, насилие, войны, межнациональную и религиозную рознь, употребление наркотиков и алкоголя. Новая версия Traffic Inspector оповещает пользователя в случае блокировки доступа по списку Россвязьнадзора. На странице, отображаемой при блокировке ресурса, будет указываться название организации, которой выдано предписание о блокировке ресурса, номер нормативного документа и дата блокировки.
Реализован новый режим административного доступа к консоли программы – доступ для просмотра отчетов. Данный режим доступа не предусматривает возможность изменять настройки, но позволяет производить мониторинг потребленного трафика – именно это в большинстве случаев и требуется от сотрудника, имеющего ограниченный доступ к консоли администрирования Traffic Inspector.
В новой версии программы, компоненты и библиотеки для плагинов Traffic Inspector Anti-Virus powered by Kaspersky и Traffic Inspector Anti-Spam powered by Kaspersky не входят в инсталляционный файл, а загружаются при первом запуске программы. Данный подход позволяет значительно уменьшит размер инсталляционного файла.
Требования к системе
Минимальные системные требования
Процессор Intel Atom D510 1.66 ГГц.
400 Мб свободного места на жестком диске (для дальнейшей работы потребуется дополнительное место под файлы кэша и статистики).
Монитор и видеоадаптер с разрешением 1024 на 768.
Операционная система Microsoft Windows XP/2003/Vista/2008/7/2008 R2 или выше (ОС х86 и x64).
Подключение к сети Интернет.
Технические характеристики
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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