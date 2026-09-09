Описание товара Антивирус Traffic Inspector GOLD 20 [TI-GOLD-20-ESD] (электронный ключ)

Описание

Российская разработка

Traffic Inspector разработан российской компанией с многолетним опытом в соответствии с потребностями отечественного IT-рынка и учетом требований Российского законодательства.

Двойная сертификация

Traffic Inspector имеет сертификат соответствия в области связи и телекоммуникаций (ССС) на биллинговую систему и сертификат соответствия ФСТЭК.

Многоуровневая защита

Помимо сетевого экрана и антивирусной проверки трафика в состав Traffic Inspector входит система блокировки высокой сетевой активности, которая защищает и от еще неизвестных вирусов.

Простота установки и использования

Программа проста в установке и администрировании. Работая на операционной системе Microsoft Windows, не требует специальных настроек: все, что работало ранее, будет работать и после установки программы - потребуется только авторизация пользователей.

Универсальный набор функций

Возможности программы включают в себя организацию доступа, контроль и учет, правила, сетевой экран, прокси-сервер, блокировку рекламы, сайтов, спама, антивирусную защиту, управление загрузкой канала, экономию затрат.

Кроме того, Traffic Inspector имеется ряд функций, не поддерживающихся аналогичными решениями.

Маршрутизация трафика по нескольким провайдерам одновременно.

Модуль фильтрации рекламы, соц.виджетов и всплывающих окон: работает на любом браузере и любой платформе.

Фильтрация писем по RBL-спискам.

Поддержка зоны РФ в отчетах.

Многоуровневая защита

Помимо сетевого экрана и антивирусной проверки трафика в состав Traffic Inspector входит система блокировки высокой сетевой активности, которая защищает и от еще неизвестных вирусов.

Основные Функции

Traffic Inspector специально создан для того, чтобы объединить и дополнить все многообразие сетевых возможностей операционных систем Microsoft Windows, поэтому вам не придется делать специальных настроек. Все, что работало ранее, будет работать и после установки программы - потребуется только авторизация пользователей.

Наиболее значимые изменения включают:

Возможность sms идентификации пользователей

Новый web-портал и оптимизированная система отчетов

Новый механизм добавления пользователей в программу

Отображение заблокированных web-ресурсов в мониторе работы

Функционал отображения причин блокировки по списку Россвязьнадзора

Новый вид административных прав для просмотра отчетов

Загрузка модулей программы по требованию

Поддержка тарифных опций

Функция «Предоплаченный трафик»

Списки портов

В новой версии программы оптимизирован веб-портал Traffic Inspector. С опорой на веб-портал реализована новая, быстрая система отчетов. Доступны следующие виды отчетов: контекстная фильтрация, отчет по текущим соединениям, сетевая статистика, прокси-сервер, отчет по пользователям, отчет по времени, отчет по скорости, антивирус и отчет по обработанным email-сообщениям.

В разделе «Администрирование» Веб-портала теперь можно осуществлять управление балансом пользователей, а также осуществлять экспорт / печать всех поддерживаемых отчетов.

На личной странице пользователя теперь отображаются доступные для него тарифные опции и групповые счета, к которым он принадлежит. Веб-агент теперь доступен через Веб-портал. Также произведена оптимизация ряда отчетов, что выражается в более высокой скорости их генерации.

В Traffic Inspector реализован новый механизм добавления пользователей. Программа теперь учитывает попытки неизвестных пользователей обратиться в сеть Интернет и создает удобные заготовки-шаблоны, которые администратор может в пару кликов мыши превратить в полноценные учетные записи. Предусматривается ряд режимов (Офисная сеть, Публичная сеть, Домашняя сеть, Смешанный режим), каждый из которых обладает своей логикой работы и позволяет создавать учетные записи с определенными настройками авторизации. Новый механизм позволит еще более гибко и удобно управлять процессом добавления учетных записей в программу Traffic Inspector.

Traffic Inspector позволяет блокировать веб-ресурсы, которые находятся в Едином реестре запрещенных ресурсов Россвязьнадзора. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 года № 1101 создан Единый реестр ресурсов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации. Данный реестр содержит данные о сайтах, пропагандирующих порнографию, проституцию, насилие, войны, межнациональную и религиозную рознь, употребление наркотиков и алкоголя. Новая версия Traffic Inspector оповещает пользователя в случае блокировки доступа по списку Россвязьнадзора. На странице, отображаемой при блокировке ресурса, будет указываться название организации, которой выдано предписание о блокировке ресурса, номер нормативного документа и дата блокировки.

Реализован новый режим административного доступа к консоли программы – доступ для просмотра отчетов. Данный режим доступа не предусматривает возможность изменять настройки, но позволяет производить мониторинг потребленного трафика – именно это в большинстве случаев и требуется от сотрудника, имеющего ограниченный доступ к консоли администрирования Traffic Inspector.

В новой версии программы, компоненты и библиотеки для плагинов Traffic Inspector Anti-Virus powered by Kaspersky и Traffic Inspector Anti-Spam powered by Kaspersky не входят в инсталляционный файл, а загружаются при первом запуске программы. Данный подход позволяет значительно уменьшит размер инсталляционного файла.

Требования к системе

Минимальные системные требования

Процессор Intel Atom D510 1.66 ГГц.

400 Мб свободного места на жестком диске (для дальнейшей работы потребуется дополнительное место под файлы кэша и статистики).

Монитор и видеоадаптер с разрешением 1024 на 768.

Операционная система Microsoft Windows XP/2003/Vista/2008/7/2008 R2 или выше (ОС х86 и x64).

Подключение к сети Интернет.

Технические характеристики