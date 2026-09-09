Интернет-фильтр SkyDNS Бизнес 100 лицензий на 1 год [SKY_Bsn_100] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Интернет-фильтр SkyDNS Бизнес 100 лицензий на 1 год [SKY_Bsn_100] (электронный ключ)
Описание
SkyDNS.Бизнес – облачная контент-фильтрация для бизнес пользователей. Качество сервиса позволяет защитить компанию от современных кибер-угроз, сократить нецелевую интернет-активность и повысить эффективность сотрудников.
Интуитивно понятный интерфейс, гибкость и легкость в настройках обеспечивают быстрое разворачивание контент-фильтра на любой сетевой инфраструктуре: интернет-шлюзы, прокси-серверы, Wi-Fi, DSL и другое сетевое оборудование. Не потребуется установка дополнительного программного обеспечения — SkyDNS.Бизнес работает с любой операционной системой на любом компьютере.
Возможности:
- Защита в интернете от фишинговых и вирусных сайтов, ботнетов.
- Блокировка анонимайзеров, большинства всплывающей интернет рекламы.
- Управление доступом в сеть Интернет по более, чем 62 категориям, с возможностью регулировать доступ по ролям.
- Режим «черных» и «белых» списков — пользователи получают доступ исключительно к разрешенным сайтам.
- Брендирование страницы с запретом доступа.
- Детализированные отчеты, статистика использования трафика и количества блокировок.
- Централизованное управление настройками для многофилиальных структур.
Требования к системе
Требования к настройке: скачать
Информация по установке
Активация системы СкайДНС на новую регистрацию
Для активации приобретенной системы СкайДНС на новый аккаунт, вам необходимо перейти по ссылке и ввести выданный вам код регистрации в поле Промокод.
После регистрации вам автоматически будет присвоен приобретенный вами тариф. Если у вас уже есть регистрация на сайте СкайДНС, то для включения оплаченной системы вам необходимо обратиться в службу технической поддержки и сообщить полученный вами код регистрации.
Связаться со службой поддержки можно через форму на сайте https://www.skydns.ru/feedback или через емейл support@skydns.ru
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
SkyDNS.Бизнес – облачная контент-фильтрация для бизнес пользователей. Качество сервиса позволяет защитить компанию от современных кибер-угроз, сократить нецелевую интернет-активность и повысить эффективность сотрудников.
Интуитивно понятный интерфейс, гибкость и легкость в настройках обеспечивают быстрое разворачивание контент-фильтра на любой сетевой инфраструктуре: интернет-шлюзы, прокси-серверы, Wi-Fi, DSL и другое сетевое оборудование. Не потребуется установка дополнительного программного обеспечения — SkyDNS.Бизнес работает с любой операционной системой на любом компьютере.
Возможности:
- Защита в интернете от фишинговых и вирусных сайтов, ботнетов.
- Блокировка анонимайзеров, большинства всплывающей интернет рекламы.
- Управление доступом в сеть Интернет по более, чем 62 категориям, с возможностью регулировать доступ по ролям.
- Режим «черных» и «белых» списков — пользователи получают доступ исключительно к разрешенным сайтам.
- Брендирование страницы с запретом доступа.
- Детализированные отчеты, статистика использования трафика и количества блокировок.
- Централизованное управление настройками для многофилиальных структур.
Требования к системе
Требования к настройке: скачать
Информация по установке
Активация системы СкайДНС на новую регистрацию
Для активации приобретенной системы СкайДНС на новый аккаунт, вам необходимо перейти по ссылке и ввести выданный вам код регистрации в поле Промокод.
После регистрации вам автоматически будет присвоен приобретенный вами тариф. Если у вас уже есть регистрация на сайте СкайДНС, то для включения оплаченной системы вам необходимо обратиться в службу технической поддержки и сообщить полученный вами код регистрации.
Связаться со службой поддержки можно через форму на сайте https://www.skydns.ru/feedback или через емейл support@skydns.ru
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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