Описание товара Антивирус Panda Dome Premium Продление/переход Unlimited на 3 года [J03YPDP0EILR] (электронный ключ)

Описание

Все самое лучшее от Panda для Вас: премиум-защита и контроль Ваших устройств (Windows, Android, Mac), позволяющие Вам обеспечить максимальную защиту Ваших файлов, данных, семьи и денег от различных ИТ-угроз, а также высокий уровень конфиденциальности и оптимальную работу устройств. Дополнительные премиум-сервисы для клиентов позволяют Вам получить расширенную поддержку и помощь наших экспертов: установка, настройка и удаление, очистка, лечение, оптимизация и пр. Premium VPN обеспечит Вам полную анонимность и неограниченный доступ к любым Интернет-ресурсам.

Ключевые характеристики:

Безопасно просматривайте сайты, совершайте онлайн-покупки и работайте с онлайн-банками

Защитите Вашу семью от нежелательных сайтов.

Защитите Вашу информацию, личные данные и деньги от кибер-преступников. Защита от шифровальщиков.

Оптимизируйте и контролируйте все Ваши устройства.

Храните Ваши воспоминания, синхронизируйте их на всех Ваших устройствах и обменивайтесь ими с Вашими друзьями. Бэкап Ваших контактов

Защитите себя в любое время в любом месте.

Максимальная защита всех Ваших устройств с Windows, Android и Mac.

Премиум-сервис с учетом Ваших потребностей.

Защитите Ваши конфиденциальные данные с помощью шифрования.

Безопасно и легко управляйте Вашими паролями.

Premium VPN: защитите вашу конфиденциальность и получите неограниченный доступ к заблокированному Интернет-контенту

Преимущества: Максимальная защита для всех устройств Все, что Вам необходимо для защиты ПК и ноутбука с Windows или Mac®, мобильных устройств с Android™ или iOS, а также Ваших данных и Вашей семьи от всех типов угроз, включая неизвестные угрозы, включено в нашу программу. Наслаждайтесь в режиме реального времени защитой от самых новых вредоносных программ. Спокойно путешествуйте по Интернету, осуществляйте покупки в онлайн- магазинах и играйте в онлайн-игры. Защитите Ваши данные от шифровальщиков.

Премиум-сервис с учетом Ваших потребностей Наши эксперты безопасности дадут Вам наилучший совет и рекомендации по защите Вашего онлайн-мира, а также ответят на любые Ваши вопросы, которые могут у Вас возникнуть относительно антивируса. Дополнительные сервисы для клиентов: установка, настройка, удаление вирусов, оптимизация работы ПК и пр. (часть сервисов предоставляется на английском языке).

Защитите Ваши данные с помощью шифрования файлов Ваш ПК, внешний жесткий диск или USB-устройство часто содержат документы, которые не должны попасть в руки посторонних людей. Храните в безопасности важные документы и будьте уверены в их конфиденциальности. Также Вы можете безопасно удалить эти файлы, чтобы их нельзя было восстановить даже специальными утилитами.

Управляйте Вашими паролями Менеджер паролей очень дружелюбен к пользователю и позволяет Вам легко управлять всеми Вашими регистрационными данными для доступа к онлайн-сервисам, запомнив всего лишь один мастер-пароль. Вы никогда снова не забудете пароль!

Защитите Вашу семью с помощью Родительского контроля Защищает Вашу семью от нежелательной информации в Интернете (порнография, наркотики, оружие и т.д.). Родительский контроль позволяет детям свободно пользоваться Интернетом, при этом ограничивает любое их нежелательное поведение.

Оптимизируйте работу ваших устройств Содержит функцию CleanUp, удаляющую нежелательные временные файлы и куки, которые замедляют работу Вашего ПК. Она удаляет неверные ключи реестра и улучшает время загрузки ПК. Также вы можете оптимизировать работу ваших устройств Android ™, повысив их производительность и срок службы батареи.

Защитите вашу конфиденциальность и получите Интернет без границ Premium VPN позволяет вам анонимно посещать сайты и получать неограниченный доступ к заблокированному Интернет-контенту (сайты, любимые фильмы и сериалы, спортивные и новостные каналы, социальные сети) в любое время из любого места. Лицензия позволяет вам использовать его на 5 устройствах.

Требования к системе

Windows®

Операционная система: Windows® 10 | 8.1 | 8 | 7 | Vista (32 и 64 бит), XP (32 бит) SP3 или выше. ОЗУ: 256 МБ. Жесткий диск: 240 МБ свободного пространства.

Android™

Операционная система: Android™ 4 или выше.

Mac®

Операционная система: OSX 10.10 или выше Процессор: Intel® Core™ 2 Duo или выше Жесткий диск: 200 МБ свободного пространства

iOS®

Операционная система: iOS® 7 или выше.

Подключение к Интернету.

Информация по установке

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