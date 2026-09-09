Описание товара Антивирус Panda Dome Essential Продление/переход на 3 устройства на 2 года [J02YPDE0E03R] (электронный ключ)

Описание

Гораздо больше, чем просто антивирус: базовая защита Вашего ПК от вирусов, троянов, червей, шпионов, хакеров и других угроз.

Ключевые характеристики:

Безопасно просматривайте сайты, совершайте онлайн-покупки и работайте с онлайн-банками

Защитите себя в любое время в любом месте.

Защитите себя от всех видов известных и неизвестных угроз.

Защитите ваши беспроводные сети от хакеров и вторжений.

Защитите себя от онлайн-мошенничества.

Восстановите ваш ПК в случае атаки.

Защитите ваши подключения и Wi-Fi сеть.

Бесплатный VPN: защитите вашу конфиденциальность и получите доступ к заблокированному Интернет-контенту

Преимущества: Защитите себя от всех видов известных и неизвестных угроз Установите Panda Dome Essential и забудьте о проблемах безопасности. Удалите вирусы и любые другие виды угроз или вредоносных программ с вашего компьютера и ноутбука с Windows или Mac, смартфона или планшета с Android™, других мобильных устройств с iOS. Основная антивирусная защита для безопасности Ваших устройств в реальном времени. Защитите ваши беспроводные сети от хакеров и вторжений Panda Dome Essential содержит двунаправленный файервол для защиты Вашей Wi-Fi сети от вторжений и нежелательных соединений. Спокойно общайтесь в чате, делитесь фотографиями и видеофайлами, читайте Ваши любимые логи или просто посещайте различные сайты.

Защитите себя от онлайн-мошенничества Panda Dome Essential также защищает Вас от онлайн-мошенников, кражи персональных данных, фишинговых атак и других видов преступной деятельности.

Восстановите Ваш ПК Утилита лечения в безопасном режиме для экстренных и критических ситуаций, особенно в том случае, если Ваш компьютер не загружается из-за вирусов. Неограниченное использование: поделитесь ею с Вашими друзьями и близкими. Защитите ваши подключения и Wi-Fi сеть Panda Dome Essential обнаруживает уязвимости в Вашей Wi-Fi сети и помогает защитить Вас от хакеров. Кроме того, Вы получите советы и рекомендации для повышения уровня безопасности вашей сети.

Защитите вашу конфиденциальность и получите Интернет без границ Бесплатный VPN позволяет вам анонимно посещать сайты и получать доступ к заблокированному Интернет-контенту (сайты, любимые фильмы и сериалы, спортивные и новостные каналы, социальные сети) в любое время из любого места. Ограничения бесплатной версии: автоматический выбор вашего виртуального местоположения и ежедневный трафик в размере 150 МБ.

Требования к системе

Windows®

Операционная система: Windows® 10 | 8.1 | 8 | 7 | Vista (32 и 64 бит), XP (32 бит) SP3 или выше. ОЗУ: 256 МБ. Жесткий диск: 240 МБ свободного пространства.

Android™

Операционная система: Android™ 4 или выше.

Mac®

Операционная система: OSX 10.10 или выше Процессор: Intel® Core™ 2 Duo или выше Жесткий диск: 200 МБ свободного пространства

iOS®

Операционная система: iOS® 7 или выше.

Подключение к Интернету.

Информация по установке

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