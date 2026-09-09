Антивирус McAfee LiveSafe Promo 1 год. 1 пользователь. неограниченное кол-во устройств [QFMLS159001RAA] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Антивирус McAfee LiveSafe Promo 1 год. 1 пользователь. неограниченное кол-во устройств [QFMLS159001RAA] (электронный ключ)
Описание
Функции
- Защита всех ваших ПК, компьютеров Mac, смартфонов и планшетов
- Защита от вирусов и интернет-угроз
- Комплексная защита мобильных устройств
- Диспетчер паролей
- Безопасное облачное хранилище
Что включено?
Защитите все свои устройства
Защитите все свои ПК, Mac, смартфоны и планшеты в рамках одной подписки на McAfee LiveSafe™, количество устройств для которой теперь неограничено*
- Защитите все свои ПК, Mac, смартфоны и планшеты
- Управляйте всеми своими устройствами без лишних хлопот с одного ресурса
- Легко добавляйте новые устройства
Защита от вирусов и интернет-угроз
McAfee LiveSafe блокирует вирусы, вредоносные программы и интернет-угрозы самых последних версий, не позволяя им попасть на ваши устройства
- Защитите свои личные данные от киберпреступников и похитителей личных сведений
- Безопасно просматривайте веб-сайты, совершайте покупки, ищите информацию и оплачивайте счета в Интернете
- Оградите себя от нежелательной и опасной электронной почты
Комплексная защита мобильных устройств
McAfee LiveSafe защищает мобильные устройства от потери и кражи данных
- Защитите свои данные на потерянном или украденном устройстве Android или iOS с помощью функций определения местонахождения устройства создания резервных копий и удаления личных данных
- Защита от мобильных вирусов и нежелательной почты в режиме реального времени на ваших устройствах Android
- Защитите данные на своих мобильных устройствах Android от подозрительных приложений
Диспетчер паролей
McAfee SafeKey, диспетчер паролей, входящий в пакет McAfee LiveSafe, сохраняет и запоминает пароли для Интернет-сайтов и служб, так что теперь вы можете о них не
- Легко и безопасно управляйте именами пользователей и паролями
- Создавайте уникальные и сложные пароли для всех своих учетных записей
- Работает на всех ваши устройствах и автоматически синхронизирует данные с них
Безопасное облачное хранилище
McAfee LiveSafe также включает функцию McAfee Personal Locker, которая надежно сохраняет важные документы в облаке и предоставляет доступ к ним только после идентификации по голосу и лицу
- Облачное хранилище использует средства голосовой аутентификации и распознавания лиц, так что доступ к файлам имеете только вы
- Сохраняйте копии своих документов, например удостоверения или паспорта и открывайте их в любое время
- 1 ГБ для хранения ваших самых важных документов
Требования к системе
Поддерживаемые операционные системы
- Windows 8.1 (32-разрядная и 64-разрядная)
- Windows 8 (32-разрядная и 64-разрядная)
- Windows 7 (32-разрядная и 64-разрядная)
- Windows Vista с пакетом обновления 1 (32-разрядная и 64-разрядная)
- Mac OS X 10.7 или более поздней версии
- Смартфоны и планшеты Google Android 2.3 или более поздней версии
- iOS 6 или более поздней версии
Необходимо подключение к Интернету
- Рекомендуется высокоскоростное соединение с Интернетом
Поддерживаемые обозреватели
- Internet Explorer — только для Windows
- Firefox – для Windows и Mac
- Chrome — только для Windows
- Safari — только для Mac
Поддерживаемые программы для работы с электронной почтой
- POP3 – Windows Mail, Outlook, Netscape, IncrediMail, Thunderbird, Becky, Shuriken
- MAPI – Outlook
- Веб-почта – MSN/Hotmail или учетная запись электронной почты с доступом по протоколу IMAP/POP3
Требуется для защиты от нежелательной почты
- Почта Windows или Outlook 2007+
- Thunderbird 5.0+
- Модуль McAfee для защиты от нежелательной почты поддерживает также другие почтовые клиенты на базе протокола POP3 (без SSL) и учетные записи веб-почты
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: - скачать.
Установка McAfee LiveSafe
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Функции
- Защита всех ваших ПК, компьютеров Mac, смартфонов и планшетов
- Защита от вирусов и интернет-угроз
- Комплексная защита мобильных устройств
- Диспетчер паролей
- Безопасное облачное хранилище
Что включено?
Защитите все свои устройства
Защитите все свои ПК, Mac, смартфоны и планшеты в рамках одной подписки на McAfee LiveSafe™, количество устройств для которой теперь неограничено*
- Защитите все свои ПК, Mac, смартфоны и планшеты
- Управляйте всеми своими устройствами без лишних хлопот с одного ресурса
- Легко добавляйте новые устройства
Защита от вирусов и интернет-угроз
McAfee LiveSafe блокирует вирусы, вредоносные программы и интернет-угрозы самых последних версий, не позволяя им попасть на ваши устройства
- Защитите свои личные данные от киберпреступников и похитителей личных сведений
- Безопасно просматривайте веб-сайты, совершайте покупки, ищите информацию и оплачивайте счета в Интернете
- Оградите себя от нежелательной и опасной электронной почты
Комплексная защита мобильных устройств
McAfee LiveSafe защищает мобильные устройства от потери и кражи данных
- Защитите свои данные на потерянном или украденном устройстве Android или iOS с помощью функций определения местонахождения устройства создания резервных копий и удаления личных данных
- Защита от мобильных вирусов и нежелательной почты в режиме реального времени на ваших устройствах Android
- Защитите данные на своих мобильных устройствах Android от подозрительных приложений
Диспетчер паролей
McAfee SafeKey, диспетчер паролей, входящий в пакет McAfee LiveSafe, сохраняет и запоминает пароли для Интернет-сайтов и служб, так что теперь вы можете о них не
- Легко и безопасно управляйте именами пользователей и паролями
- Создавайте уникальные и сложные пароли для всех своих учетных записей
- Работает на всех ваши устройствах и автоматически синхронизирует данные с них
Безопасное облачное хранилище
McAfee LiveSafe также включает функцию McAfee Personal Locker, которая надежно сохраняет важные документы в облаке и предоставляет доступ к ним только после идентификации по голосу и лицу
- Облачное хранилище использует средства голосовой аутентификации и распознавания лиц, так что доступ к файлам имеете только вы
- Сохраняйте копии своих документов, например удостоверения или паспорта и открывайте их в любое время
- 1 ГБ для хранения ваших самых важных документов
Требования к системе
Поддерживаемые операционные системы
- Windows 8.1 (32-разрядная и 64-разрядная)
- Windows 8 (32-разрядная и 64-разрядная)
- Windows 7 (32-разрядная и 64-разрядная)
- Windows Vista с пакетом обновления 1 (32-разрядная и 64-разрядная)
- Mac OS X 10.7 или более поздней версии
- Смартфоны и планшеты Google Android 2.3 или более поздней версии
- iOS 6 или более поздней версии
Необходимо подключение к Интернету
- Рекомендуется высокоскоростное соединение с Интернетом
Поддерживаемые обозреватели
- Internet Explorer — только для Windows
- Firefox – для Windows и Mac
- Chrome — только для Windows
- Safari — только для Mac
Поддерживаемые программы для работы с электронной почтой
- POP3 – Windows Mail, Outlook, Netscape, IncrediMail, Thunderbird, Becky, Shuriken
- MAPI – Outlook
- Веб-почта – MSN/Hotmail или учетная запись электронной почты с доступом по протоколу IMAP/POP3
Требуется для защиты от нежелательной почты
- Почта Windows или Outlook 2007+
- Thunderbird 5.0+
- Модуль McAfee для защиты от нежелательной почты поддерживает также другие почтовые клиенты на базе протокола POP3 (без SSL) и учетные записи веб-почты
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: - скачать.
Установка McAfee LiveSafe
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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