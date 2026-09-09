Описание товара Антивирус ESET NOD32 Антивирус для Linux Desktop на 1 год на 3 ПК [NOD32-ENL-NS(EKEY)-1-1] (электронный ключ)

Описание

Оставайтесь на безопасной стороне интернета

Доверьте защиту своего компьютера технологиям ESET NOD32, проверенным миллионами пользователей по всему миру.

Антивирус и Антишпион - Обеспечивает проактивную защиту от всех типов вредоносных программ и предотвращаетраспространение вирусов с вашего компьютера на ПК других пользователей

Контроль устройств(USB-контроль) - Проверяет внешние съемные устройства на наличие вредоносных программ

Кроссплатформенная защита - Предотвращает распространение вредоносных программ с вашего компьютера под управлением операционной системы Linux Desktop на устройства с ОС Microsoft Windows и Mac OS X и наоборот

Простой дизайн и удобная навигация - Легко найти всю необходимую информацию о статусе защиты, актуальности баз данных сигнатур вирусов и пр.

Ощутите полную мощность своего компьютера

ESET NOD32 Антивирус для Linux Desktop не оказывает влияния на быстродействие компьютера. Вы можете беспрепятственно работать, играть, общаться в интернете.

Низкое влияние на системные ресурсы - Поддерживает высокую производительность компьютера и хорошо работает как на новом,так и на старом оборудовании. Автоматические обновления ESET приходят часто и небольшими порциями, чтобы не влиять на скорость подключения к интернету и не мешать вашей работе

Требования к системе

Системные требования

Операционная система: ESET NOD32 Антивирус для Linux Desktop работает на любом компьютере с операционной системой Debian, RedHat, Ubuntu, SuSe, Fedora, Mandriva и с большинством RPM и DEB пакетами

Интернет-соединение

Информация по установке

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Прежде чем приступать к процессу установки, нужно закрыть все открытые программы. В ESET NOD32 Antivirus есть компоненты, которые могут конфликтовать с другими установленными антивирусными программами при их наличии. Компания ESET настоятельно рекомендует удалить любые другие программы, чтобы предотвратить возможные проблемы. Если установка выполняется с помощью загруженного файла, щелкните его правой кнопкой мыши, перейдите на вкладку «Параметры» > «Разрешения», установите флажок «Разрешить исполнение файла как программы» и закройте окно. Дважды щелкните файл, чтобы запустить программу установки. Запустите установочный файл, и мастер установки поможет установить приложение. После принятия лицензионного соглашения можно выбрать один из указанных ниже типов установки. Обычная установка Выборочная установка Обычная установка Обычная установка выполняется с использованием параметров конфигурации, подходящих для большинства пользователей. Эти параметры обеспечивают максимальную защиту и высокую производительность системы. Обычная установка — это вариант по умолчанию; при отсутствии особых требований не следует выбирать другой способ. Система быстрого оповещения ThreatSense.Net предназначена для своевременного информирования компании ESET о появлении новых угроз. Она помогает быстро реагировать на угрозы для защиты пользователей. Эта система предусматривает передачу образцов вредоносного кода в лабораторию ESET Threat Lab. Там они анализируются, обрабатываются и добавляются в базу данных сигнатур вирусов. По умолчанию флажок «Включить систему быстрого оповещения ThreatSense.Net» установлен. Для изменения параметров передачи подозрительных файлов нажмите кнопку «Настройка». Дополнительную информацию см. в статье «ThreatSense.Net». Следующим действием при установке является настройка обнаружения потенциально нежелательных приложений. Приложения, относящиеся к потенциально нежелательному ПО, могут не быть вредоносными, однако они часто негативно влияют на работу операционной системы. Такие программы часто поставляются вместе с полезными, и их установку трудно заметить во время установки всего пакета программ. Хотя при установке таких приложений обычно отображается уведомление, они вполне могут быть установлены без согласия пользователя. Рекомендуется выбрать параметр «Включить обнаружение потенциально нежелательного ПО», чтобы разрешить приложению ESET NOD32 Antivirus выявлять угрозы такого типа. Если включать эту функцию не нужно, установите флажок «Отключить обнаружение потенциально нежелательного ПО». Для завершения установки нажмите кнопку «Установить». Выборочная установка Выборочная установка предназначена для опытных пользователей, которые желают изменить расширенные настройки в ходе установки приложения. Если используется прокси-сервер, можно указать его параметры, установив флажок «Я использую прокси-сервер». Введите IP-адрес или URL-адрес прокси-сервера в поле «Адрес». В поле «Порт» укажите порт, по которому прокси-сервер принимает запросы на соединение (по умолчанию 3128). Если прокси-сервер требует аутентификации, введите правильные имя пользователя и пароль, которые необходимы для доступа к нему. Если прокси-сервер не используется, установите флажок «Я не использую прокси-сервер». На следующем этапе можно определить пользователей с правами, которые смогут изменять конфигурацию программы. Чтобы наделить пользователей правами, выберите их в списке в левой части окна и нажмите кнопку «Добавить». Чтобы отобразить всех системных пользователей, установите флажок «Показывать всех пользователей». Система быстрого оповещения ThreatSense.Net предназначена для своевременного информирования компании ESET о появлении новых угроз. Она помогает быстро реагировать на угрозы для защиты пользователей. Эта система предусматривает передачу образцов вредоносного кода в лабораторию ESET Threat Lab. Там они анализируются, обрабатываются и добавляются в базу данных сигнатур вирусов. По умолчанию флажок «Включить систему быстрого оповещения ThreatSense.Net» установлен. Для изменения параметров передачи подозрительных файлов нажмите кнопку «Настройка». Дополнительную информацию см. в статье «ThreatSense.Net». Следующим действием при установке является настройка обнаружения потенциально нежелательных приложений. Приложения, относящиеся к потенциально нежелательному ПО, могут не быть вредоносными, однако они часто негативно влияют на работу операционной системы. Такие программы часто поставляются вместе с полезными, и их установку трудно заметить во время установки всего пакета программ. Хотя при установке таких приложений обычно отображается уведомление, они вполне могут быть установлены без согласия пользователя. Рекомендуется выбрать параметр «Включить обнаружение потенциально нежелательного ПО», чтобы разрешить приложению ESET NOD32 Antivirus выявлять угрозы такого типа. Для завершения установки нажмите кнопку «Установить». Активация программы

Для активации программы необходимо пройти по ссылке и заполнить регистрационную форму.

Активировать копию программы ESET NOD32 Antivirus можно из самой программы. Нажмите значок ESET NOD32 Antivirus, расположенный в строке меню (в верхней части экрана), после чего выберите пункт «Активация программы...». Если имя пользователя и пароль уже получены, выберите вариант «Активировать с помощью имени пользователя и пароля» и введите сведения о лицензии в соответствующие поля. Этот вариант аналогичен использованию пункта «Настройка имени пользователя и пароля...» в окне обновления программы.