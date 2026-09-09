Антивирус ESET NOD32 Smart TV Security на 1 год на 1 устройство [NOD32-MST-NS(EKEY)-1-1] (электронный ключ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Антивирусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%850 руб. 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 299793
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Характеристики
Описание товара Антивирус ESET NOD32 Smart TV Security на 1 год на 1 устройство [NOD32-MST-NS(EKEY)-1-1] (электронный ключ)
Описание
Первый антивирус для Smart TV с защитой от программ-вымогателей
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
- Все пользователи, имеющие устройства на базе Android TV 5.0 (в основном, Sony, Philips, Mi Box)
- Пользователи ESET NOD32 Smart Security Family (лицензия подходит для активации ESET NOD32 Smart TV Security и занимает 1 место лицензии)
КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ
- Антивирус и Антишпион
- Защита от программ-вымогателей
- Фоновое сканирование USB-устройств
- Защита от фишинга (РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ)
- Сканирование по расписанию (РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ)
Требования к системе
Android TV 5.0
Информация по установке
Скачать приложение можно только с Google Play на устройстве Android TV 5.0
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Первый антивирус для Smart TV с защитой от программ-вымогателей
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
- Все пользователи, имеющие устройства на базе Android TV 5.0 (в основном, Sony, Philips, Mi Box)
- Пользователи ESET NOD32 Smart Security Family (лицензия подходит для активации ESET NOD32 Smart TV Security и занимает 1 место лицензии)
КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ
- Антивирус и Антишпион
- Защита от программ-вымогателей
- Фоновое сканирование USB-устройств
- Защита от фишинга (РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ)
- Сканирование по расписанию (РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ)
Требования к системе
Android TV 5.0
Информация по установке
Скачать приложение можно только с Google Play на устройстве Android TV 5.0
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Антивирус ESET NOD32 Smart TV Security на 1 год на 1 устройство [NOD32-MST-NS(EKEY)-1-1] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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