Антивирус ESET NOD32 SMALL Business Pack продление на 20 ПК [NOD32-SBP-RN(KEY)-1-20] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Антивирус ESET NOD32 SMALL Business Pack продление на 20 ПК [NOD32-SBP-RN(KEY)-1-20] (электронный ключ)
Описание
ESET NOD32 Small Business Pack – специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети, обеспечивающее надежную защиту от вредоносных программ и интернет-угроз без лишних затрат.
- Комплексная антивирусная защита всех компьютеров и мобильных устройств
- Оптимальные комплекты антивирусной защиты для небольшой компании на 5, 10, 15 или 20 рабочих мест
- Выгодная цена и возможность заблаговременного продления лицензии
- Простота установки и использования без выделенного администратора сети
- Бесплатная круглосуточная техническая поддержка
- Специальные условия расширения лицензии при увеличении рабочих мест
Защита рабочих станций
Эффективная защита клиентских рабочих станций и виртуальных систем от всех типов вредоносного программного обеспечения.
- ESET Endpoint Antivirus для Microsoft Windows
- ESET Endpoint Antivirus для Mac OS X
- ESET NOD32 Antivirus Business Edition для Linux Desktop
- ESET Virtualization Security для VMware
Защита мобильных устройств
Надежные продукты с набором функций для безопасности конфиденциальной информации на смартфонах и планшетах сотрудников компании.
- ESET Endpoint Security для Android
- ESET Mobile Device Management для Apple iOS
Надежность
- Передовые облачные и эвристические технологии ESET для комплексной защиты от всех типов угроз
- Безопасность личных данных пользователя
- Наивысшие оценки независимых лабораторий и победы в сравнительных тестах
Быстродействие
- Минимальное влияние на производительность системы
- Высокая скорость работы на любых устройствах
Легкость / Удобство в работе
- Простота установки и настройки
- Отсутствие навязчивых окон и диалогов
- Усовершенствованные инструменты централизованного управления
Требования к системе
Операционные системы:
- Android 4.0 и выше
- iOS 8 и выше
- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP
- Mac OS X 10.6 и выше
- RedHat, Debian, Ubuntu, Suse, Fedora, Mandriva – версия ядра Kernel 2.6 и выше, GNU C Library 2.3 и выше, GTK+ 2.6 и выше, LSB 3.1
Процессор:
- Intel или AMD x86-x64 (32 или 64-битные версии)
Поддерживаемые средства VMware:
- VMware vSphere 5.5 и выше
- VMware NSX 6.2.4 и выше
- VMware vShield Manager 5.5.4
- VMware vShield Endpoint 5.1.0
Информация по установке
Для электронных ключей:
Ссылки на скачивание:
Рабочие станции: скачать
Управление:скачать
Запуск установки 1. Если установка выполняется с помощью загруженного файла, дважды щелкните этот файл, чтобы запустить интерактивный установщик. Сам интерактивный установщик представляет файл небольшого размера; другие необходимые для установки ESET NOD32 Antivirus файлы загружаются автоматически. 2. После настройки всех необходимых параметров можно приступить к окончательной установке, нажав кнопку Установить. Ход установки будет показан с помощью индикатора выполнения. После завершения установки будет выполнен автоматический запуск ESET NOD32 Antivirus. Как правило, перезагрузка компьютера не требуется, и ESET NOD32 Antivirus сразу же начнет защищать ваш компьютер от вредоносных программ. Активация программы Для активации программы необходимо пройти по ссылке и заполнить регистрационную форму. После завершения установки отобразится окно Тип активации программы. Когда вы получили имя пользователя и пароль, выберите вариант Активировать при помощи имени пользователя и пароля и введите сведения о лицензии в соответствующие поля. Программа ESET NOD32 Antivirus начинает защищать компьютер сразу после установки. Не нужно открывать программу, чтобы запустить ее.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
ESET NOD32 Small Business Pack – специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети, обеспечивающее надежную защиту от вредоносных программ и интернет-угроз без лишних затрат.
- Комплексная антивирусная защита всех компьютеров и мобильных устройств
- Оптимальные комплекты антивирусной защиты для небольшой компании на 5, 10, 15 или 20 рабочих мест
- Выгодная цена и возможность заблаговременного продления лицензии
- Простота установки и использования без выделенного администратора сети
- Бесплатная круглосуточная техническая поддержка
- Специальные условия расширения лицензии при увеличении рабочих мест
Защита рабочих станций
Эффективная защита клиентских рабочих станций и виртуальных систем от всех типов вредоносного программного обеспечения.
- ESET Endpoint Antivirus для Microsoft Windows
- ESET Endpoint Antivirus для Mac OS X
- ESET NOD32 Antivirus Business Edition для Linux Desktop
- ESET Virtualization Security для VMware
Защита мобильных устройств
Надежные продукты с набором функций для безопасности конфиденциальной информации на смартфонах и планшетах сотрудников компании.
- ESET Endpoint Security для Android
- ESET Mobile Device Management для Apple iOS
Надежность
- Передовые облачные и эвристические технологии ESET для комплексной защиты от всех типов угроз
- Безопасность личных данных пользователя
- Наивысшие оценки независимых лабораторий и победы в сравнительных тестах
Быстродействие
- Минимальное влияние на производительность системы
- Высокая скорость работы на любых устройствах
Легкость / Удобство в работе
- Простота установки и настройки
- Отсутствие навязчивых окон и диалогов
- Усовершенствованные инструменты централизованного управления
Требования к системе
Операционные системы:
- Android 4.0 и выше
- iOS 8 и выше
- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP
- Mac OS X 10.6 и выше
- RedHat, Debian, Ubuntu, Suse, Fedora, Mandriva – версия ядра Kernel 2.6 и выше, GNU C Library 2.3 и выше, GTK+ 2.6 и выше, LSB 3.1
Процессор:
- Intel или AMD x86-x64 (32 или 64-битные версии)
Поддерживаемые средства VMware:
- VMware vSphere 5.5 и выше
- VMware NSX 6.2.4 и выше
- VMware vShield Manager 5.5.4
- VMware vShield Endpoint 5.1.0
Информация по установке
Для электронных ключей:
Ссылки на скачивание:
Рабочие станции: скачать
Управление:скачать
Запуск установки 1. Если установка выполняется с помощью загруженного файла, дважды щелкните этот файл, чтобы запустить интерактивный установщик. Сам интерактивный установщик представляет файл небольшого размера; другие необходимые для установки ESET NOD32 Antivirus файлы загружаются автоматически. 2. После настройки всех необходимых параметров можно приступить к окончательной установке, нажав кнопку Установить. Ход установки будет показан с помощью индикатора выполнения. После завершения установки будет выполнен автоматический запуск ESET NOD32 Antivirus. Как правило, перезагрузка компьютера не требуется, и ESET NOD32 Antivirus сразу же начнет защищать ваш компьютер от вредоносных программ. Активация программы Для активации программы необходимо пройти по ссылке и заполнить регистрационную форму. После завершения установки отобразится окно Тип активации программы. Когда вы получили имя пользователя и пароль, выберите вариант Активировать при помощи имени пользователя и пароля и введите сведения о лицензии в соответствующие поля. Программа ESET NOD32 Antivirus начинает защищать компьютер сразу после установки. Не нужно открывать программу, чтобы запустить ее.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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