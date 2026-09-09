Описание товара Антивирус ESET NOD32 Parental Control продление на 1 год для всей семьи [NOD32-EPC-RN(EKEY)-1-1] (электронный ключ)

Описание

Одна лицензия для всех устройств в семье – достаточно иметь одну учетную запись, чтобы установить приложение на все «детские» Android-устройства.

Мобильное приложение для защиты детей

Позаботьтесь о защите ваших детей – пусть они открывают только подходящие по возрасту сайты и приложения, учатся грамотно распределять время между играми и учебой и не пропадают из вашего поля зрения. Будьте спокойны за ваших детей и безопасность

Дети видят только безопасные сайты

Дети могут свободно исследовать онлайн-мир без опасений открыть сайт с неприемлемым содержанием.

Площадки с азартными играми, порнографические сайты и другие нежелательные ресурсы автоматически блокируются.

Не хотите блокировать сайты? Выберите режим мониторинга и получайте отчеты о том, какие сайты посещают ваши дети.

Вы знаете, какие приложения открывают дети и сколько времени тратят на игры

Помогайте детям выбирать «хорошие» приложения и грамотно распределять время между учебой и играми.

Неприемлемые приложения автоматически блокируются в соответствии с возрастными категориями Google Play.

Устанавливайте максимальную продолжительность «игрового» времени вечером и по выходным, а в учебные и ночные часы разрешайте запуск только необходимых приложений.

Дети получают подсказки в игровой форме

Дети получают понятные тактичные подсказки, объясняющие в игровой форме, что происходит и почему.

Ребенок может в любой момент проверить, сколько времени осталось на игры и какую активность родители видят на его устройстве.

Дети всегда могут запросить у вас разрешение на доступ к приложению или сайту прямо из окна блокировки на устройстве.

Вы спокойны, потому что дети всегда в поле зрения

Вы всегда знаете, где находится ваш ребенок, даже если он забыл позвонить или написать вам.

Вы можете отслеживать местоположение ребенка в онлайн-режиме со своего мобильного устройства или компьютера.

Ваше важное сообщение дети никогда не пропустят, потому что оно будет автоматически выведено на экран «детского» планшета или смартфона.

Управляйте «детскими» устройствами в любое время в любом месте

Вы всегда знаете, что происходит с вашими детьми и можете оказывать на них влияние.

Достаточно иметь одну учетную запись для ESET NOD32 Parental Control, чтобы обеспечить безопасность всех детей в семье.

Настраивайте правила, просматривайте отчеты и местоположение детей прямо из приложения на смартфоне или планшете или на портале my.eset.com.

Требования к системе

Системные требования

Возможности Расширенная версия Стартовая бесплатная версия Веб-контроль Мониторинг открываемых сайтов + + Автоматическая блокировка сайтов (по категориям) + Блокировка сайтов вручную + Защита от фишинговых сайтов + Контроль приложений Автоматический контроль приложений по категориям + + Контроль отдельных приложений вручную + + Контроль времени использования приложений Установка максимального времени в день + + Ограничение по периодам времени (учеба, ночные часы) + + Определение местоположения Определение местоположения ребенка через портал my.eset.com + Определение местоположения ребенка через приложение на смартфоне или планшете родителей + Сообщение ребенку Важное сообщение от родителей, блокирующее экран устройства до прочтения + Отчеты и уведомления Краткий отчет о действиях ребенка в интернете (5 наиболее посещаемых сайтов за 7 дней) + + Подробный отчет о действиях ребенка в интернете (список всех сайтов, посещенных на протяжении 30 дней с возможностью менять расписание для отчетов) + Краткий отчет о часто открываемых приложениях за 7 дней + + Подробный отчет о часто открываемых приложениях (до 30 дней с возможностью менять расписание для отчетов) + Уведомления о действиях ребенка на устройстве (по почте, через приложение или портал my.eset.com) + + Другое Управление правилами и настройками с мобильного устройства родителей и с компьютера + + Защита паролем от доступа ребенка к настройкам и удалению родительского контроля + + Количество защищаемых «детских» устройств Не ограничено

Операционная система: Android 4.0 и выше

Интернет-соединение

Информация по установке

Ссылка на скачивание дистрибутива: скачать

Порядок активации продукта

1. Откройте официальный сайт www.esetnod32.ru и зайдите в раздел “Активация” 2. Введите регистрационный код лицензии и следуйте инструкциям “Мастера активации”. 3. После успешной активации лицензии вы получите лицензионные данные, которые необходимо ввести в установленной программе. 4. Если необходимо установить программу, то скачайте необходимый дистрибутив с официального сайта www.esetnod32.ru из раздела “Скачать” и установите его. Бесплатная техническая поддержка продуктов ESET NOD32: Электронная почта: support@esetnod32.ru. Телефон: 8-800-200-01-57 (бесплатный номер по России).