Описание товара Антивирус ESET NOD32 Cyber Security Pro продление на 1 год на 1ПК [NOD32-CSP-RN(EKEY)-1-1] (электронный ключ)

Описание

Используйте ваш Mac с многоуровневой защитой от атак злоумышленников и кроссплатформенных угроз на полную мощность – работайте, играйте, смотрите фильмы, общайтесь.

Персональный файервол ограждает ваш компьютер от несанкционированных подключений, а функция Антифишинг защищает от хищения личные данные.

Антивирус и Антишпион

Персональный файервол

Антифишинг (защита от поддельных сайтов, похищающих личные данные)

Контроль устройств (USB-контроль)

Родительский контроль

ESET Cyber Security Pro представляет собой новый подход к по-настоящему интегрированному обеспечению безопасности компьютера. Последняя версия модуля сканирования ThreatSense® в сочетании с защитой клиента электронной почты, файерволом и родительским контролем характеризуется скоростью и точностью при обеспечении безопасности компьютера. Результатом является интеллектуальная система, которая постоянно защищает компьютер от атак и вредоносного программного обеспечения.

ESET Cyber Security Pro — это комплексное решение для обеспечения безопасности, созданное благодаря долгосрочным усилиям и сочетающее максимальную защиту с минимальным влиянием на работу системы. Передовые технологии, основанные на искусственном интеллекте, которые используются в ESET Cyber Security Pro, способны обеспечить упреждающую защиту от вирусов, червей, троянских, шпионских и рекламных программ, руткитов и прочих интернет-атак, не ухудшая производительность системы.

Требования к системе

Системные требования

Операционная система: ESET NOD32 Cyber Security Pro работает на любом компьютере с операционной системой Mac OS X 10.6 и выше

Интернет-соединение

Информация по установке

Для электронных ключей:

Ссылка на дистрибутив: скачать

Прежде чем приступать к процессу установки, нужно закрыть все открытые программы. Программа ESET Cyber Security содержит компоненты, которые могут конфликтовать с другими установленными антивирусными программами при их наличии. Компания ESET настоятельно рекомендует удалить любые другие программы защиты от вирусов, чтобы предотвратить возможные проблемы. Активация программы

Для активации программы необходимо пройти по ссылке и заполнить регистрационную форму.

После установки откроется окно Тип активации программы. Это окно также можно открыть в разделе Домашняя страница или Обновление главного окна программы ESET Cyber Security. Для успешного выполнения активации ключ активации нужно вводить именно в том виде, в котором он предоставлен. Если необходимо продлить имеющуюся лицензию, введите ключ активации продления. Если вы получили имя пользователя и пароль, выберите вариант Активировать с помощью имени пользователя и пароля и введите данные лицензии в соответствующие поля.