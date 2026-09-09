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Антивирус ESET NOD32 Cyber Security Pro продление на 1 год на 1ПК [NOD32-CSP-RN(EKEY)-1-1] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антивирус ESET NOD32 Cyber Security Pro продление на 1 год на 1ПК [NOD32-CSP-RN(EKEY)-1-1] (электронный ключ)

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Антивирус ESET NOD32 Cyber Security Pro продление на 1 год на 1ПК [NOD32-CSP-RN(EKEY)-1-1] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антивирусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
1 770 руб.  2 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299767
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Eset
Тип товара
Антивирусы

Описание товара Антивирус ESET NOD32 Cyber Security Pro продление на 1 год на 1ПК [NOD32-CSP-RN(EKEY)-1-1] (электронный ключ)

Описание

Используйте ваш Mac с многоуровневой защитой от атак злоумышленников и кроссплатформенных угроз на полную мощность – работайте, играйте, смотрите фильмы, общайтесь.

Персональный файервол ограждает ваш компьютер от несанкционированных подключений, а функция Антифишинг защищает от хищения личные данные.

  • Антивирус и Антишпион
  • Персональный файервол
  • Антифишинг (защита от поддельных сайтов, похищающих личные данные)
  • Контроль устройств (USB-контроль)
  • Родительский контроль

 

ESET Cyber Security Pro представляет собой новый подход к по-настоящему интегрированному обеспечению безопасности компьютера. Последняя версия модуля сканирования ThreatSense® в сочетании с защитой клиента электронной почты, файерволом и родительским контролем характеризуется скоростью и точностью при обеспечении безопасности компьютера. Результатом является интеллектуальная система, которая постоянно защищает компьютер от атак и вредоносного программного обеспечения.

ESET Cyber Security Pro — это комплексное решение для обеспечения безопасности, созданное благодаря долгосрочным усилиям и сочетающее максимальную защиту с минимальным влиянием на работу системы. Передовые технологии, основанные на искусственном интеллекте, которые используются в ESET Cyber Security Pro, способны обеспечить упреждающую защиту от вирусов, червей, троянских, шпионских и рекламных программ, руткитов и прочих интернет-атак, не ухудшая производительность системы.

Требования к системе

Системные требования

Операционная система: ESET NOD32 Cyber Security Pro работает на любом компьютере с операционной системой Mac OS X 10.6 и выше

Интернет-соединение

Информация по установке

Для электронных ключей:

Ссылка на дистрибутив: скачать

Прежде чем приступать к процессу установки, нужно закрыть все открытые программы. Программа ESET Cyber Security содержит компоненты, которые могут конфликтовать с другими установленными антивирусными программами при их наличии. Компания ESET настоятельно рекомендует удалить любые другие программы защиты от вирусов, чтобы предотвратить возможные проблемы. Активация программы  

Для активации программы необходимо пройти по ссылке и заполнить регистрационную форму.

После установки откроется окно Тип активации программы. Это окно также можно открыть в разделе Домашняя страница или Обновление главного окна программы ESET Cyber Security. Для успешного выполнения активации ключ активации нужно вводить именно в том виде, в котором он предоставлен. Если необходимо продлить имеющуюся лицензию, введите ключ активации продления. Если вы получили имя пользователя и пароль, выберите вариант Активировать с помощью имени пользователя и пароля и введите данные лицензии в соответствующие поля.  

Отзывы о товаре Антивирус ESET NOD32 Cyber Security Pro продление на 1 год на 1ПК [NOD32-CSP-RN(EKEY)-1-1] (электронный ключ)




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Характеристики
Бренд
Eset
Тип товара
Антивирусы
Описание

Описание

Используйте ваш Mac с многоуровневой защитой от атак злоумышленников и кроссплатформенных угроз на полную мощность – работайте, играйте, смотрите фильмы, общайтесь.

Персональный файервол ограждает ваш компьютер от несанкционированных подключений, а функция Антифишинг защищает от хищения личные данные.

  • Антивирус и Антишпион
  • Персональный файервол
  • Антифишинг (защита от поддельных сайтов, похищающих личные данные)
  • Контроль устройств (USB-контроль)
  • Родительский контроль

 

ESET Cyber Security Pro представляет собой новый подход к по-настоящему интегрированному обеспечению безопасности компьютера. Последняя версия модуля сканирования ThreatSense® в сочетании с защитой клиента электронной почты, файерволом и родительским контролем характеризуется скоростью и точностью при обеспечении безопасности компьютера. Результатом является интеллектуальная система, которая постоянно защищает компьютер от атак и вредоносного программного обеспечения.

ESET Cyber Security Pro — это комплексное решение для обеспечения безопасности, созданное благодаря долгосрочным усилиям и сочетающее максимальную защиту с минимальным влиянием на работу системы. Передовые технологии, основанные на искусственном интеллекте, которые используются в ESET Cyber Security Pro, способны обеспечить упреждающую защиту от вирусов, червей, троянских, шпионских и рекламных программ, руткитов и прочих интернет-атак, не ухудшая производительность системы.

Требования к системе

Системные требования

Операционная система: ESET NOD32 Cyber Security Pro работает на любом компьютере с операционной системой Mac OS X 10.6 и выше

Интернет-соединение

Информация по установке

Для электронных ключей:

Ссылка на дистрибутив: скачать

Прежде чем приступать к процессу установки, нужно закрыть все открытые программы. Программа ESET Cyber Security содержит компоненты, которые могут конфликтовать с другими установленными антивирусными программами при их наличии. Компания ESET настоятельно рекомендует удалить любые другие программы защиты от вирусов, чтобы предотвратить возможные проблемы. Активация программы  

Для активации программы необходимо пройти по ссылке и заполнить регистрационную форму.

После установки откроется окно Тип активации программы. Это окно также можно открыть в разделе Домашняя страница или Обновление главного окна программы ESET Cyber Security. Для успешного выполнения активации ключ активации нужно вводить именно в том виде, в котором он предоставлен. Если необходимо продлить имеющуюся лицензию, введите ключ активации продления. Если вы получили имя пользователя и пароль, выберите вариант Активировать с помощью имени пользователя и пароля и введите данные лицензии в соответствующие поля.  

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Антивирус ESET NOD32 Cyber Security Pro продление на 1 год на 1ПК [NOD32-CSP-RN(EKEY)-1-1] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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