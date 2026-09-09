Описание товара Антивирус ESET NOD32 на 2 года на 3ПК [NOD32-ENA-NS(EKEY)-2-1] (электронный ключ)

Описание

Оставайтесь на безопасной стороне интернета

Доверьте защиту компьютера технологиям ESET NOD32, проверенным 110 миллионами пользователей по всему миру. ESET NOD32 Антивирус обнаруживает и устраняет все виды угроз, включая вирусы, программы-вымогатели, черви и шпионские программы. Он защищает от вредоносного ПО, использующего уязвимости в популярных приложениях, блокирует целевые атаки и эксплойты. В то же время функция защиты от фишинга оберегает от мошеннических сайтов, крадущих личные данные, такие как логины и пароли или данные банковских карт.

Антивирус и Антишпион - Обеспечивают проактивную защиту от всех типов вредоносных программ и предотвращают распространение вирусов с вашего компьютера на ПК других пользователей.

Антифишинг - Защищает личные данные (логины и пароли, данные банковских карт и др. ) от попыток хищения через поддельные сайты, маскирующиеся под настоящие.

Защита от эксплойтов - Блокирует атаки вредоносных программ, использующих уязвимости в популярных программах и приложениях, устраняет блокировщики экрана и трояны-вымогатели. Защищает от атак на веб-браузеры, PDF-редакторы, почтовые клиенты, Microsoft Office и Java.

Расширенное сканирование памяти - Позволяет обезвреживать зашифрованные вредоносные программы, которые устанавливаются на компьютер скрыто от пользователя.

Облачное сканирование - Ускоряет процесс сканирования за счет использования белых списков безопасных файлов из репутационной базы данных ESET LiveGrid. Позволяет вовремя остановить действия неизвестной вредоносной программы, основываясь на подозрительном поведении и наличии данных о ней в ESET LiveGrid.

Сканирование при загрузке файлов - Уменьшает общее время сканирования путем проверки определенных типов файлов (например, архивов) во время их загрузки.

Сканирование в момент простоя системы - Проводит полное сканирование компьютера, когда он не используется. Помогает обнаружить потенциально неактивные угрозы прежде, чем они причинят вред.

Контроль устройств - Предотвращает попытки несанкционированного копирования данных на внешнее устройство. Позволяет запретить доступ к съемным носителям (CD, DVD, USB-флешки, дисковые накопители и др. )Позволяет блокировать устройства, подключаемые через Bluetooth, FireWire и последовательные/ параллельные порты.

Система предотвращения вторжений (HIPS) - Позволяет произвести более тонкую настройку поведения системы. Дает возможность задать правила для системного реестра, активных процессов и программ для повышенияуровня безопасности.

Защита от скрипт-атак - Обнаруживает атаки вредоносных скриптов, которые пытаются использовать уязвимости Windows PowerShell. Находит вредоносные скрипты на JavaScript, атакующие через браузер. Поддерживаются браузеры Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer и Microsoft Edge. Защита от программ-вымогателейОсуществляет мониторинг поведения приложений и процессов, пытающихся зашифровать личные данные пользователя или заблокировать к ним доступ. Подозрительные приложения блокируются или решение о блокировке предлагается принять пользователю.

Сканер UEFI -Защищает от угроз, атакующих компьютер на более глубоком уровне – до запуска операционной системы Microsoft Windows на компьютерах с системным интерфейсом UEFI

Ощутите полную мощность компьютера

Решение обеспечивает надежную защиту и при этом не оказывает влияния на быстродействие системы. Вы можете использовать всю мощь компьютера для работы, игр и поиска в интернете. При использовании ноутбука вы можете долго работать онлайн и наслаждаться играми, без подключения к электросети и не отвлекаясь на всплывающие окна.

Низкое влияние на системные ресурсы - Поддерживает высокую производительность компьютера и хорошо работает как на новом, так и на старом оборудовании.Автоматические обновления ESET приходят часто и небольшими порциями, чтобы не влиять на скорость подключения к интернету и не мешать вашей работе.

Игровой режим - Блокирует всплывающие окна, а запланированные задачи безопасности переносит на другое время, чтобы сохранить скорость работы приложений и интернета. Позволяет забыть о раздражающих всплывающих окнах во время показа презентаций, просмотра фильмов и работы других полноэкранных приложений.

Экономия ресурсов ноутбука - При отключении от электросети программа автоматически переключает ноутбук в специальный режим и экономно расходует системные ресурсы, откладывая обновления и ресурсоемкие задачи.

Управляйте лицензиями через портал

При создании бесплатной учетной записи на портале my.eset.com вы получите обзор состояния приобретенных лицензий и ваших устройств, на которых активирована защита ESET. Менеджер лицензий - Просматривайте статус активации, управляйте приобретенными лицензиями и привязывайте установленные программы ESET на разных устройствах на простом в использовании едином портале my.eset.com.

Установить и забыть или использовать все возможности программы – решать вам

ESET NOD32 Антивирус отличает удобная навигация и современный дизайн. После установки программа имеет все рекомендуемые настройки защиты и расписание сканирования, которые можно легко поменять. Главный экран программы позволяет всегда быть в курсе состояния защиты компьютера и возможных проблем безопасности. Непрерывной защите способствует работа антивируса в фоновом режиме. ESET NOD32 Антивирус обращается к вам только тогда, когда ваше вмешательство действительно необходимо.

Действия в один клик - Программа интуитивно понятна, удобна в навигации и позволяет быстро найти все необходимое.Отображает текущее состояние защиты компьютера и наиболее популярные функции в главном окне.

Простое обновление до новых версий - Для поддержания непрерывной защиты высокого класса все улучшения и новые функции автоматически становятся доступны в продукте.

Гибкие настройки - Предлагает расширенные настройки безопасности, которые можно менять в соответствии с потребностями пользователя. Можно выбрать нужные области сканирования, установить удобное время сканирования, размер файлов и архивов для проверки и др.

ESET SysInspector - Продвинутый инструмент диагностики для фиксации критической системной информации для устранения широкого списка вопросов безопасности и совместимости.

Отчет по безопасности - Позволяет просматривать актуальные сведения о защите устройства и формирует расширенный ежемесячный отчет о работе приложения.

Требования к системе

Системные требования

Операционная система: ESET NOD32 Антивирус работает на любом компьютере с операционной системой Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista и Microsoft Windows Home Server 2011 (64-х разрядная версия)

Интернет-соединение

Информация по установке

Для электронных ключей:

Ссылка на дистрибутив: скачать

Порядок активации продукта

1. Откройте официальный сайт www.esetnod32.ru и зайдите в раздел “Активация” 2. Введите регистрационный код лицензии и следуйте инструкциям “Мастера активации”. 3. После успешной активации лицензии вы получите лицензионные данные, которые необходимо ввести в установленной программе. 4. Если необходимо установить программу, то скачайте необходимый дистрибутив с официального сайта www.esetnod32.ru из раздела “Скачать” и установите его. Бесплатная техническая поддержка продуктов ESET NOD32: Электронная почта: support@esetnod32.ru. Телефон: 8-800-200-01-57 (бесплатный номер по России).