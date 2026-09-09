Антивирус Dr.Web Mobile Security на 1 год на 1 устройство [LHM-AA-12M-1-A3] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Антивирус Dr.Web Mobile Security на 1 год на 1 устройство [LHM-AA-12M-1-A3] (электронный ключ)
Описание
Dr.Web Security Space для Android
Защита от всех типов вредоносных программ для мобильных Android-устройств для хищений денег и информации, от шифровальщиков-вымогателей, от нежелательных звонков и СМС, от опасного веб-контента.
- Быстрое или полное сканирование файловой системы, а также проверка сканером отдельных файлов и папок по за-просу пользователя.
- Проверка файловой системы в режиме реального времени монитором SpIDer Guard при попытке сохранения файлов в памяти устройства.
- Разблокировка от троянцев-вымогателей и сохранность данных без необходимости выплаты выкупа злоумышленни-кам. Даже при полной блокировке телефона, даже от неизвестных вирусным базам Dr.Web блокировщиков.
- Детектирование новых, неизвестных вредоносных программ с помощью уникальной технологии Origins Tracing™.
- Перемещение обнаруженных угроз в карантин с возможностью восстановления файлов оттуда.
- Минимальное влияние на скорость работы операционной системы.
- Бережное расходование ресурсов аккумулятора.
- Экономия трафика благодаря малому размеру обновлений вирусных баз, что особенно важно для пользователей лимитных тарифов мобильной связи.
- Защита паролем настроек антивируса и доступа к приложениям.
- Подробная статистика о работе антивируса.
- Удобные и информативные виджеты рабочего стола для доступа к приложению.
Современные Android-троянцы способны похитить всё, что имеет для вас ценность, — от фото до денег. А Dr.Web для Android способен всё это защитить.
Компоненты защиты*
- Антивирус — надежно защитит от всех типов вредоносных программ, созданных для инфицирования мобильных устройств.
- Фильтр звонков и СМС** — оградит от нежелательных звонков и СМС-сообщений.
- URL-фильтр — облачный фильтр ограничит доступ к нежелательным интернет-ресурсам на основании белых и черных списков или тематических категорий.
- Брандмауэр — проконтролирует сетевую активность приложений.
- Антивор — поможет найти мобильное устройство в случае его утери или кражи и при необходимости удаленно стереть с него конфиденциальную информацию.
- Аудитор безопаcности — произведет диагностику, выявит проблемы и предложит решения для их устранения.
Родительский контроль Dr.Web
- Не позволит вашим детям посещать нежелательные, с вашей точки зрения, интернет-страницы. Доступ к ним будет закрыт по черному списку или тематическим группам сайтов (азартные игры, соцсети и т. д.).
- Не позволит ребенку добавить в Фильтр звонков и СМС нежелательные номера. Таким образом ребенок будет защищен от звонков с неизвестных номеров — дозвониться до него смогут лишь те, кого вы знаете.
- Заблокирует ребенку доступ к ненужным, с вашей точки зрения, приложениям и не позволит ему запустить их.
- Не позволит изменять заданные вами ограничительные настройки (например, белые и черные списки фильтров Dr.Web).
* Для устройств под управлением Android TV доступны только Антивирус, Аудитор безопасности и Брандмауэр. ** Использование этого компонента на устройствах без SIM-карт невозможно
Требования к системе
Dr.Web Security Space для Android
- Для Android OS 4.4 — 9.0 / Android TV 5.0+
- Для смартфонов, планшетов, «умных» телевизоров и игровых консолей
Информация по установке
Для электронных ключей:
1. Скачайте дистрибутив при помощи Мастера скачиваний.
2. Зарегистрируйте продукт следуя инструкции:
- Чтобы получить ключевой файл Dr.Web, необходимо зарегистрировать серийный номер, указав действующий адрес электронной почты. Ключевой файл будет выслан на этот e-mail после регистрации и проверки актуальности данного адреса.
- Сохраните копию ключевого файла (файлов) и серийный номер Dr.Web в надежном месте, желательно на отдельном носителе — это пригодится вам для получения скидки на продление и при обращениях в службу поддержки.
- Пройти регистрацию можно здесь
2. Установите и активируйте продукт следуя инструкции.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
Dr.Web Security Space для Android
Защита от всех типов вредоносных программ для мобильных Android-устройств для хищений денег и информации, от шифровальщиков-вымогателей, от нежелательных звонков и СМС, от опасного веб-контента.
- Быстрое или полное сканирование файловой системы, а также проверка сканером отдельных файлов и папок по за-просу пользователя.
- Проверка файловой системы в режиме реального времени монитором SpIDer Guard при попытке сохранения файлов в памяти устройства.
- Разблокировка от троянцев-вымогателей и сохранность данных без необходимости выплаты выкупа злоумышленни-кам. Даже при полной блокировке телефона, даже от неизвестных вирусным базам Dr.Web блокировщиков.
- Детектирование новых, неизвестных вредоносных программ с помощью уникальной технологии Origins Tracing™.
- Перемещение обнаруженных угроз в карантин с возможностью восстановления файлов оттуда.
- Минимальное влияние на скорость работы операционной системы.
- Бережное расходование ресурсов аккумулятора.
- Экономия трафика благодаря малому размеру обновлений вирусных баз, что особенно важно для пользователей лимитных тарифов мобильной связи.
- Защита паролем настроек антивируса и доступа к приложениям.
- Подробная статистика о работе антивируса.
- Удобные и информативные виджеты рабочего стола для доступа к приложению.
Современные Android-троянцы способны похитить всё, что имеет для вас ценность, — от фото до денег. А Dr.Web для Android способен всё это защитить.
Компоненты защиты*
- Антивирус — надежно защитит от всех типов вредоносных программ, созданных для инфицирования мобильных устройств.
- Фильтр звонков и СМС** — оградит от нежелательных звонков и СМС-сообщений.
- URL-фильтр — облачный фильтр ограничит доступ к нежелательным интернет-ресурсам на основании белых и черных списков или тематических категорий.
- Брандмауэр — проконтролирует сетевую активность приложений.
- Антивор — поможет найти мобильное устройство в случае его утери или кражи и при необходимости удаленно стереть с него конфиденциальную информацию.
- Аудитор безопаcности — произведет диагностику, выявит проблемы и предложит решения для их устранения.
Родительский контроль Dr.Web
- Не позволит вашим детям посещать нежелательные, с вашей точки зрения, интернет-страницы. Доступ к ним будет закрыт по черному списку или тематическим группам сайтов (азартные игры, соцсети и т. д.).
- Не позволит ребенку добавить в Фильтр звонков и СМС нежелательные номера. Таким образом ребенок будет защищен от звонков с неизвестных номеров — дозвониться до него смогут лишь те, кого вы знаете.
- Заблокирует ребенку доступ к ненужным, с вашей точки зрения, приложениям и не позволит ему запустить их.
- Не позволит изменять заданные вами ограничительные настройки (например, белые и черные списки фильтров Dr.Web).
* Для устройств под управлением Android TV доступны только Антивирус, Аудитор безопасности и Брандмауэр. ** Использование этого компонента на устройствах без SIM-карт невозможно
Требования к системе
Dr.Web Security Space для Android
- Для Android OS 4.4 — 9.0 / Android TV 5.0+
- Для смартфонов, планшетов, «умных» телевизоров и игровых консолей
Информация по установке
Для электронных ключей:
1. Скачайте дистрибутив при помощи Мастера скачиваний.
2. Зарегистрируйте продукт следуя инструкции:
- Чтобы получить ключевой файл Dr.Web, необходимо зарегистрировать серийный номер, указав действующий адрес электронной почты. Ключевой файл будет выслан на этот e-mail после регистрации и проверки актуальности данного адреса.
- Сохраните копию ключевого файла (файлов) и серийный номер Dr.Web в надежном месте, желательно на отдельном носителе — это пригодится вам для получения скидки на продление и при обращениях в службу поддержки.
- Пройти регистрацию можно здесь
2. Установите и активируйте продукт следуя инструкции.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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