Описание товара Антивирус DrWeb продление на 2 года на 4 ПК [LHW-AK-24M-4-B3] (электронный ключ)

Описание

Компоненты защиты Dr.Web Антивирус для Windows

Защита от хищений средств От банковских троянцев, клавиатурных шпионов, хакерских атак во время сессии онлайн-банкинга. Защита от уязвимостей программ От эксплойтов, используемых киберпреступниками для проникновений через ошибки в популярных приложениях

Антивирус, Превентивная защита (состоит из Монитора активности, Защиты от вымогателей, Защиты от эксплойтов), Брандмауэр.

Внимание! Сегодня для защиты Windows только антивируса недостаточно. Все компоненты защиты Dr.Web для Windows — в Dr.Web Security Space и Dr.Web Бастион.

Антивирус

Эффективное детектирование и очистка системы от всех видов угроз (Сканер Dr.Web)

Еще более быстрая проверка объектов на наличие угроз благодаря оптимизации модуля Dr.Web Scanning Engine.

Высокая скорость сканирования благодаря использованию нескольких потоков проверки в многопроцессорных системах.

Максимально тщательная проверка оперативной памяти, загрузочных секторов, жестких дисков и сменных носителей на вирусы, троянские программы и другие виды вредоносных объектов.

Детектирование только работоспособных вирусных угроз.

Обширные базы для детектирования шпионского, потенциально опасного, рекламного ПО, хакерских утилит и программ-шуток.

Используемый Сканером антируткит Dr.Web Shield™ определяет сложные вирусы, использующие руткит-технологии и умеющие скрывать свое пребывание в инфицированной системе.

Консольный сканер, который также входит в состав компонентов Dr.Web, рассчитан на опытных пользователей и позволяет проводить проверку в режиме командной строки. Он содержит большие возможности настройки и рассчитан в том числе на работу в многопроцессорных системах.

Защита в режиме реального времени (файловый монитор SpIDer Guard)

Файловый монитор SpIDer Guard осуществляет постоянный мониторинг здоровья компьютера — перехватывает «на лету» обращения к файлам на дисках, дискетах, CD/DVD/Blu-ray-дисководах, флеш- и смарт-картах.

Обладает высокой устойчивостью к попыткам вредоносных программ препятствовать функционированию SpIDer Guard или остановить его работу.

Реализованные в антивирусном ядре Dr.Web технологии динамически отслеживают наличие свободных ресурсов и ограничивают «аппетит» антивируса без снижения эффективности защиты.

Высокая производительность работы на машинах с интенсивным файловым потоком (при интенсивной работе с файловыми системами, например, при скачивании файлов с торрент- и шаринг-трекеров, компиляции и рендеринге).

Защита от неизвестных угроз (Превентивная защита)

Комплекс технологий, входящих в Превентивную защиту Dr.Web, усиливает традиционную сигнатурную защиту Dr.Web, дополняя ее новейшими несигнатурными (поведенческими) инструментами. Благодаря Превентивной защите Dr.Web способен:

защищать от проникновения новейших, наиболее опасных вредоносных программ, разработанных с расчетом на необнаружение традиционными сигнатурными и эвристическими механизмами, — объектов, которые еще не поступили на анализ в антивирусную лабораторию, а значит, не известны вирусной базе Dr.Web на момент проникновения в систему;

распознавать нежелательные изменения пользовательских файлов, отслеживая работу всех процессов системы в поисках действий, характерных для процессов вредоносных программ (например, действий троянцев-шифровальщиков), не позволяя вредоносным объектам внедриться в процессы других программ;

обнаруживать и нейтрализовать новейшие, еще не известные вирусной базе Dr.Web угрозы: троянцев-вымогателей (шифровальщиков), инжекторы, удаленно управляемые вредоносные объекты (распространяемые для организации ботнетов и шпионажа), а также вирусные упаковщики.

И это только некоторые возможности Превентивной защиты Dr.Web.

Высокий уровень самозащиты

Стойкий иммунитет к любым попыткам вредоносных программ вывести Dr.Web из строя обеспечивает не имеющий аналогов на антивирусном рынке компонент самозащиты Dr.Web SelfPROtect.

Dr.Web SelfPROtect реализован в виде драйвера и действует на самом низком системном уровне. Выгрузка и остановка его работы невозможны до перезагрузки системы.

Dr.Web SelfPROtect ограничивает доступ вредоносных объектов к сети, файлам и папкам, некоторым веткам реестра и сменным носителям на уровне системного драйвера, защищает от попыток анти-антивирусных программ прекратить функционирование Dr.Web.

В отличие от некоторых конкурирующих продуктов, модифицирующих ядро Windows (перехватывающих прерывания, подменяющих таблицы векторов, использующих недокументированные функции и т. д.), что может привести к серьезным проблемам в работе самой операционной системы, а также создает новые пути для использования уязвимостей, модуль защиты Dr.Web SelfPROtect является полностью самодостаточным.

SelfPROtect имеет возможность автоматического восстановления собственных модулей.

Новый компонент Dr.Web HyperVisor позволил усовершенствовать систему обнаружения и лечения угроз, а также усилить самозащиту Dr.Web путем использования возможностей современных процессоров. Компонент запускается и работает на минимально возможном уровне операционной системы, что обеспечивает контроль всех программ, процессов и работы самой ОС, а также невозможность перехвата вредоносными программами контроля над защищаемой Dr.Web системой.

Такой подход позволил разработчикам Dr.Web преодолеть ограничения, накладываемые на антивирусы особенностями 64-битных операционных систем, вынуждавших антивирус функционировать на том же уровне, что и вредоносные программы.

Обеспечивается совместимость с системами виртуализации VirtualBox, VmWare, Hyper-V, Parallels.

Брандмауэр

Защита от сетевых атак (Брандмауэр Dr.Web)

Защита от несанкционированного доступа извне, предотвращение утечек важных данных по сети, блокировка подозрительных соединений на уровне пакетов и приложений.

Брандмауэр Dr.Web использует собственную базу доверенных приложений. Доверенность приложения базируется на цифровом сертификате — все программы, легитимные с точки зрения Dr.Web, могут соединяться с любым адресом и по любому порту. Исключение: если приложение не имеет валидной подписи, имеет недействительную цифровую подпись или не имеет ее вовсе (например, «самописное» или open source) — выдается запрос на создание правила.

Контроль подключений на уровне приложений позволяет контролировать доступ конкретных программ и процессов к сетевым ресурсам и регистрировать информацию о попытках доступа в журнале приложений.

Фильтрация на уровне пакетов позволяет контролировать доступ к сети Интернет вне зависимости от программ, инициирующих подключение. Журнал пакетного фильтра хранит информацию о пакетах, переданных через сетевые интерфейсы.

Так называемый «игровой режим», при включении которого окно с запросом на создание правила появляется поверх любого приложения, запущенного в полноэкранном режиме.

Мониторинг приложений, которые используют сеть в реальном времени, с возможностью принудительно завершить соединение.

Личный кабинет «Мой Dr.Web»

Ваш персональный помощник и путеводитель по сервисам

Поддержка и архив запросов

Форма контакта со службой поддержки находится на вкладке «Поддержка». Там же вы найдете телефон круглосуточной поддержки (звонки по России — бесплатны!) и ссылку для вызова виртуального инженера, который в режиме удаленного доступа к вашему компьютеру поможет решить вашу проблему, связанную с вирусами. Чтобы перейти в архив ваших обращений, нажмите на ссылку «История запросов».

Купить/Продлить/Расширить

Удобные помощники покупки, продления или расширения лицензии Dr.Web прямо в личном кабинете подскажут вам, как выбрать нужную лицензию.

Лицензии

Все ваши лицензии хранятся в этом разделе. Вы можете в любой момент посмотреть статус лицензии и все ее параметры, а также получить контактную информацию ее поставщика. Возле серийных номеров находятся ссылки на продление и расширение лицензий.

Сервис восстановления заблокированного ключа

Если ваш ключ заблокирован по причине пиратского использования (увы, такое нередко случается), вы можете однократно бесплатно самостоятельно восстановить лицензию. Для этого зайдите в раздел «Лицензии — Блокированы» и возле заблокированной лицензии нажмите на кнопку «Заменить серийный номер». Новый ключевой файл Dr.Web будет выслан на адрес электронной почты, указанный вами при регистрации лицензии.

Мастер расширения

Если вы уже используете Dr.Web и приобрели новый компьютер или ноутбук, которым нужна защита Dr.Web — расширение лицензии бесплатно до 5 ПК при условии, что конца срока действия вашей лицензии осталось 3 месяца или меньше. В других случаях расширение производится со скидкой на продление. Расширить лицензию можно прямо в личном кабинете в «Мой Dr.Web».

Информация

Первое сообщение, которое вы увидите в этом разделе, — сообщение о регистрации вашей лицензии Dr.Web. В дальнейшем сюда поступают напоминания от компании «Доктор Веб» о скором истечении лицензии и способах ее продления. Эти же сообщения отсылаются на адрес электронной почты, указанный при регистрации лицензии. Сообщения, связанные с лицензией, хранятся в этом разделе в течение всего срока ее действия и еще 60 дней после его окончания.

Дополнительно вы можете оформить подписку на бесплатные СМС-уведомления и получать на мобильный телефон сообщения об окончании срока действия лицензии и о попытках незаконного использования вашей лицензии.

Как войти в личный кабинет Dr.Web?

Для этого сначала надо стать пользователем Dr.Web и установить программу на ПК, Mac или мобильное устройство.

После установки Dr.Web пункт «Мой Dr.Web» появится в меню приложения Dr.Web в области уведомлений в правом нижнем углу окна монитора.

Сертификаты

Компания «Доктор Веб» уделяет большое внимание обучению пользователей основам компьютерной грамотности. Здесь вы найдете список доступных экзаменов и сможете перейти на страницу регистрации на экзамен. После его успешной сдачи вы сможете скачать в этом разделе ваш сертификат Dr.Web.

Требования к системе

Системные требования

Антивирус Dr.Web для Windows: Windows 10/8/7/Vista (32- 64-битные системы)

Антивирус Dr.Web для macOS: macOS 10.7 и выше (32- и 64-битные системы)

Антивирус Dr.Web для Linux: Linux GNU / Linux с версией ядра 2.6.37 и выше (32- и 64-битные системы)

Dr.Web Security Space для Android: Android OS 4.0 и выше, Android TV 5.0 и выше, BlackBerry 10.3.2 и выше.

Информация по установке

1. Скачайте Антивирус Dr.Web при помощи Мастера продлений.

2. Установите и активируйте продукт следуя инструкции.

ВНИМАНИЕ! В процессе регистрации нового ключа, необходимо указать продлеваемый ключ, в противном случае срок лицензии будет уменьшен.