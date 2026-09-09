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Антивирус AVG AntiVirus на 2 года 1ПК [avc.1.0.0.24] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антивирус AVG AntiVirus на 2 года 1ПК [avc.1.0.0.24] (электронный ключ)

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Антивирус AVG AntiVirus на 2 года 1ПК [avc.1.0.0.24] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антивирусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
20 руб.  30 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299654
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Характеристики

Бренд
AVG
Тип товара
Антивирусы

Описание товара Антивирус AVG AntiVirus на 2 года 1ПК [avc.1.0.0.24] (электронный ключ)

Описание

Безопасность

Антивирус

Блокирует и удаляет вирусы, черви и троянские программы, а также препятствует их распространению.  

Защита от вредоносного ПО

Защищает от вредоносного ПО и препятствует возможному заражению.  

Защита Anti-Rootkit

Предотвращает захват управления компьютером посторонними лицами.  

Сканер электронной почты

Обнаруживает и блокирует зараженные или мошеннические вложения, способные нанести вред вашему компьютеру. Функционирует как плагин для приложений электронной почты, в том числе Microsoft Outlook®, или как сканер почтовых ящиков, работающих по протоколам POP3, SMTP и IMAP.  

Защитная облачная технология

Обнаруживает и предотвращает распространение угроз в облаке с помощью автоматического обновления антивирусного ПО.  

Сеть безопасности сообщества

Постоянно анализирует новые угрозы, с которыми сталкиваются члены сообщества, чтобы адекватно реагировать на них. Постоянно совершенствует антивирусную защиту для всего сообщества AVG.  

AVG LinkScanner® Surf-Shield

Интеллектуальная технология, которая предотвращает посещение зараженных и мошеннических сайтов. Эта технология предполагает активный анализ веб-страниц и прекращение загрузки при обнаружении подозрительных объектов.  

Защита при работе в социальных сетях

Проверка ссылок, которыми вы обмениваетесь в социальных сетях, например Facebook® и Twitter®, с целью обеспечить защиту вам и вашим друзьям.  

AVG Online Shield™

Анализирует файлы до их загрузки и обеспечивает защиту файлов при использовании служб MSN, Yahoo! и ICQ.

Конфиденциальность

File Shredder

Обычного удаления не всегда достаточно для полного исчезновения данных. Компонент File Shredder надежно удаляет данные с помощью процессов, предотвращающих к ним доступ и восстановление другими пользователями.  

Хранилище данных

Шифрование и хранение ценных документов, изображений и любых других файлов на защищенном паролем и расположенном на ПК виртуальном диске. С помощью проводника Windows перемещайте файлы в хранилище данных и открывайте их так же, как и с любых других дисков.  

AVG Identity Protection™

Анализирует поведение ПО в режиме реального времени и определяет уровень его безопасности. Эта функция защищает от угроз нулевого дня и вредоносных программ, которые могут похитить ваши пароли, сведения о банковских счетах и другую важную информацию в цифровой форме.  

Anti-Spyware

Обеспечивает защиту ваших личных данных от шпионского и рекламного ПО, которое незаметно для вас собирает важную личную информацию.  

WiFi Guard

Помогает избегать точек доступа Wi-Fi, используемых злоумышленниками, предупреждая вас, когда компьютер пытается получить доступ к неизвестной сети Wi-Fi.

Не замедляет работу устройства

Turboscan

Значительно сокращает продолжительность сканирования благодаря рациональной методике сканирования, при которой файлы проверяются в порядке их появления на жестком диске.  

Режим «Во время игры»

Снижает приоритеты сканирования и обновления во время игры во избежание зависания и замедления работы системы. Кроме того, надежно защищает ваш игровой профиль от злоумышленников, пытающихся похитить и продать ваши игровые достижения.  

Smart Scanner

Сканирует компьютер, только когда он не используется. Переходит в режим низкого приоритета при активизации мыши или клавиатуры. Для ускорения сканирования игнорирует файлы, которые были уже проверены и безопасность которых не вызывает сомнений.

Поддержка

Советник

Оценивает производительность и дает рекомендации относительно ускорения работы в Интернете. Оповещает о приложениях, которые потребляют много трафика и системной памяти, и позволяет закрыть их.  

Простой интерфейс

Забудьте о запутанных меню. AVG усовершенствовали интерфейс, чтобы обеспечить вам полнофункциональную антивирусную защиту с удивительно простым дизайном.  

Автоматическое исправление

Обнаруживает все угрозы безопасности и оповещает о них, а также дает возможность устранить проблемы и восстановить максимальную защиту системы с помощью кнопки «Автоматическое исправление».  

Автоматические обновления

AVG постоянно совершенствует свои технологии защиты и создает новые, поэтому функция автоматического обновления способствует поддержке максимального уровня безопасности.

Требования к системе

Системные требования

 Windows 10, 8, 7, Vista, XP SP3

OS X 10.8 Mountain Lion или более поздняя версия

Android 2.2 или более поздняя версия

процессор: с тактовой частотой 1,5 ГГц или более мощный; память: 512 МБ оперативной памяти; разрешение экрана не менее 1024 x 768 пикселей;  

Информация по установке

Чтобы активировать продукт необходимо зайти на www.avg.com/retail и создать AVG Myaccount.

Как только продукт будет активирован, пользователю будут предоставлены установочные файлы. Свои активные подписки можно увидеть в AVG MyAccount.

Отзывы о товаре Антивирус AVG AntiVirus на 2 года 1ПК [avc.1.0.0.24] (электронный ключ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AVG
Тип товара
Антивирусы
Описание

Описание

Безопасность

Антивирус

Блокирует и удаляет вирусы, черви и троянские программы, а также препятствует их распространению.  

Защита от вредоносного ПО

Защищает от вредоносного ПО и препятствует возможному заражению.  

Защита Anti-Rootkit

Предотвращает захват управления компьютером посторонними лицами.  

Сканер электронной почты

Обнаруживает и блокирует зараженные или мошеннические вложения, способные нанести вред вашему компьютеру. Функционирует как плагин для приложений электронной почты, в том числе Microsoft Outlook®, или как сканер почтовых ящиков, работающих по протоколам POP3, SMTP и IMAP.  

Защитная облачная технология

Обнаруживает и предотвращает распространение угроз в облаке с помощью автоматического обновления антивирусного ПО.  

Сеть безопасности сообщества

Постоянно анализирует новые угрозы, с которыми сталкиваются члены сообщества, чтобы адекватно реагировать на них. Постоянно совершенствует антивирусную защиту для всего сообщества AVG.  

AVG LinkScanner® Surf-Shield

Интеллектуальная технология, которая предотвращает посещение зараженных и мошеннических сайтов. Эта технология предполагает активный анализ веб-страниц и прекращение загрузки при обнаружении подозрительных объектов.  

Защита при работе в социальных сетях

Проверка ссылок, которыми вы обмениваетесь в социальных сетях, например Facebook® и Twitter®, с целью обеспечить защиту вам и вашим друзьям.  

AVG Online Shield™

Анализирует файлы до их загрузки и обеспечивает защиту файлов при использовании служб MSN, Yahoo! и ICQ.

Конфиденциальность

File Shredder

Обычного удаления не всегда достаточно для полного исчезновения данных. Компонент File Shredder надежно удаляет данные с помощью процессов, предотвращающих к ним доступ и восстановление другими пользователями.  

Хранилище данных

Шифрование и хранение ценных документов, изображений и любых других файлов на защищенном паролем и расположенном на ПК виртуальном диске. С помощью проводника Windows перемещайте файлы в хранилище данных и открывайте их так же, как и с любых других дисков.  

AVG Identity Protection™

Анализирует поведение ПО в режиме реального времени и определяет уровень его безопасности. Эта функция защищает от угроз нулевого дня и вредоносных программ, которые могут похитить ваши пароли, сведения о банковских счетах и другую важную информацию в цифровой форме.  

Anti-Spyware

Обеспечивает защиту ваших личных данных от шпионского и рекламного ПО, которое незаметно для вас собирает важную личную информацию.  

WiFi Guard

Помогает избегать точек доступа Wi-Fi, используемых злоумышленниками, предупреждая вас, когда компьютер пытается получить доступ к неизвестной сети Wi-Fi.

Не замедляет работу устройства

Turboscan

Значительно сокращает продолжительность сканирования благодаря рациональной методике сканирования, при которой файлы проверяются в порядке их появления на жестком диске.  

Режим «Во время игры»

Снижает приоритеты сканирования и обновления во время игры во избежание зависания и замедления работы системы. Кроме того, надежно защищает ваш игровой профиль от злоумышленников, пытающихся похитить и продать ваши игровые достижения.  

Smart Scanner

Сканирует компьютер, только когда он не используется. Переходит в режим низкого приоритета при активизации мыши или клавиатуры. Для ускорения сканирования игнорирует файлы, которые были уже проверены и безопасность которых не вызывает сомнений.

Поддержка

Советник

Оценивает производительность и дает рекомендации относительно ускорения работы в Интернете. Оповещает о приложениях, которые потребляют много трафика и системной памяти, и позволяет закрыть их.  

Простой интерфейс

Забудьте о запутанных меню. AVG усовершенствовали интерфейс, чтобы обеспечить вам полнофункциональную антивирусную защиту с удивительно простым дизайном.  

Автоматическое исправление

Обнаруживает все угрозы безопасности и оповещает о них, а также дает возможность устранить проблемы и восстановить максимальную защиту системы с помощью кнопки «Автоматическое исправление».  

Автоматические обновления

AVG постоянно совершенствует свои технологии защиты и создает новые, поэтому функция автоматического обновления способствует поддержке максимального уровня безопасности.

Требования к системе

Системные требования

 Windows 10, 8, 7, Vista, XP SP3

OS X 10.8 Mountain Lion или более поздняя версия

Android 2.2 или более поздняя версия

процессор: с тактовой частотой 1,5 ГГц или более мощный; память: 512 МБ оперативной памяти; разрешение экрана не менее 1024 x 768 пикселей;  

Информация по установке

Чтобы активировать продукт необходимо зайти на www.avg.com/retail и создать AVG Myaccount.

Как только продукт будет активирован, пользователю будут предоставлены установочные файлы. Свои активные подписки можно увидеть в AVG MyAccount.

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Отзывы


Антивирус AVG AntiVirus на 2 года 1ПК [avc.1.0.0.24] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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