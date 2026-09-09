Описание товара Антивирус AVG AntiVirus for Android Smartphones на 1 год 1 устройство [dav.1.0.0.12] (электронный ключ)

Описание

Антивирус

Мощное средство защиты, выбранное миллионами пользователей

Наш антивирус — первое антивирусное приложение, которое превысило отметку в 100 млн скачиваний на Google Play™, — используется сегодня для защиты телефонов и планшетов по всему миру.

После установки оно в фоновом режиме защищает вас от новейших вирусов, вредоносного и шпионского ПО, потенциально опасных приложений и настроек, нежелательных вызовов и других угроз.

Защита от кражи

Потеряли телефон или планшет? Найдите и заблокируйте его дистанционно.

Если ваш телефон или планшет пропал, вы все равно можете контролировать ситуацию. Просто откройте веб-сайт службы защиты от кражи с другого смартфона или компьютера, чтобы дистанционно заблокировать потерянное устройство, найти его с помощью Google Maps® и даже включить тревожный сигнал на полную громкость. Если же вы считаете, что ваш мобильный телефон потерян безвозвратно, оптимальный вариант — это дистанционная очистка памяти, чтобы ваши конфиденциальные данные не попали в руки злоумышленников.

Блокировка приложений

Защитите свои конфиденциальные данные с помощью PIN-кода

Заблокируйте все свои приложения с помощью уникального PIN-кода и не позволяйте никому тайком просматривать ваши личные фотографии, сообщения и документы. Функция блокировки приложений также позволяет блокировать требующие потенциальной защиты приложения (например, Facebook®, Instagram, WhatsApp и т. д.) во время их установки.

Камера-ловушка

Узнайте, кто пользуется вашим телефоном или планшетом

Отныне, если вдруг надоедливый брат или даже умелый вор пожелает воспользоваться вашим телефоном или планшетом, вы обязательно об этом узнаете. Если кто-либо предпримет 3 неудачные попытки разблокировать ваше устройство, камера-ловушка тайком сфотографирует злоумышленника и отправит сообщение электронной почты с фотографией, указав место и время инцидента.

Блокировка устройства

Автоматически блокирует мобильный телефон при замене SIM-карты

Похитив телефон, злоумышленник обычно вынимает SIM-карту. Но благодаря функции блокировки устройства телефон будет заблокирован при попытке заменить SIM-карту, что не позволит злоумышленнику делать вызовы и получать доступ к вашим конфиденциальным данным.

Блокировка устройства

Автоматически блокирует мобильный телефон при замене SIM-карты

Похитив телефон, злоумышленник обычно вынимает SIM-карту. Но благодаря функции блокировки устройства телефон будет заблокирован при попытке заменить SIM-карту, что не позволит злоумышленнику делать вызовы и получать доступ к вашим конфиденциальным данным.

Резервное копирование приложений

Резервное копирование любых приложений на SD-карту

Функция резервного копирования приложений позволяет создать резервные копии всех приложений на SD-карте, чтобы вы никогда не потеряли свои любимые игры и программы.

Требования к системе

Android 2.2 или более поздняя версия

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать