Top.Mail.Ru
Антивирус AVG AntiVirus for Android Smartphones на 1 год 1 устройство [dav.1.0.0.12] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Антивирус AVG AntiVirus for Android Smartphones на 1 год 1 устройство [dav.1.0.0.12] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Антивирус AVG AntiVirus for Android Smartphones на 1 год 1 устройство [dav.1.0.0.12] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Программы для Андроид
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
370 руб.  470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299649
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
AVG
Тип товара
Программы для Андроид

Описание товара Антивирус AVG AntiVirus for Android Smartphones на 1 год 1 устройство [dav.1.0.0.12] (электронный ключ)

Описание

Антивирус

Мощное средство защиты, выбранное миллионами пользователей

Наш антивирус — первое антивирусное приложение, которое превысило отметку в 100 млн скачиваний на Google Play™, — используется сегодня для защиты телефонов и планшетов по всему миру.

После установки оно в фоновом режиме защищает вас от новейших вирусов, вредоносного и шпионского ПО, потенциально опасных приложений и настроек, нежелательных вызовов и других угроз.

 

Защита от кражи

Потеряли телефон или планшет? Найдите и заблокируйте его дистанционно.

Если ваш телефон или планшет пропал, вы все равно можете контролировать ситуацию. Просто откройте веб-сайт службы защиты от кражи с другого смартфона или компьютера, чтобы дистанционно заблокировать потерянное устройство, найти его с помощью Google Maps® и даже включить тревожный сигнал на полную громкость. Если же вы считаете, что ваш мобильный телефон потерян безвозвратно, оптимальный вариант — это дистанционная очистка памяти, чтобы ваши конфиденциальные данные не попали в руки злоумышленников.

 

Блокировка приложений

Защитите свои конфиденциальные данные с помощью PIN-кода

Заблокируйте все свои приложения с помощью уникального PIN-кода и не позволяйте никому тайком просматривать ваши личные фотографии, сообщения и документы. Функция блокировки приложений также позволяет блокировать требующие потенциальной защиты приложения (например, Facebook®, Instagram, WhatsApp и т. д.) во время их установки.

 

Камера-ловушка

Узнайте, кто пользуется вашим телефоном или планшетом

Отныне, если вдруг надоедливый брат или даже умелый вор пожелает воспользоваться вашим телефоном или планшетом, вы обязательно об этом узнаете. Если кто-либо предпримет 3 неудачные попытки разблокировать ваше устройство, камера-ловушка тайком сфотографирует злоумышленника и отправит сообщение электронной почты с фотографией, указав место и время инцидента.

 

Блокировка устройства

Автоматически блокирует мобильный телефон при замене SIM-карты

Похитив телефон, злоумышленник обычно вынимает SIM-карту. Но благодаря функции блокировки устройства телефон будет заблокирован при попытке заменить SIM-карту, что не позволит злоумышленнику делать вызовы и получать доступ к вашим конфиденциальным данным.

Блокировка устройства

Автоматически блокирует мобильный телефон при замене SIM-карты

Похитив телефон, злоумышленник обычно вынимает SIM-карту. Но благодаря функции блокировки устройства телефон будет заблокирован при попытке заменить SIM-карту, что не позволит злоумышленнику делать вызовы и получать доступ к вашим конфиденциальным данным.

 

Резервное копирование приложений

Резервное копирование любых приложений на SD-карту

Функция резервного копирования приложений позволяет создать резервные копии всех приложений на SD-карте, чтобы вы никогда не потеряли свои любимые игры и программы.

 

 

Требования к системе

Android 2.2 или более поздняя версия

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Отзывы о товаре Антивирус AVG AntiVirus for Android Smartphones на 1 год 1 устройство [dav.1.0.0.12] (электронный ключ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AVG
Тип товара
Программы для Андроид
Описание

Описание

Антивирус

Мощное средство защиты, выбранное миллионами пользователей

Наш антивирус — первое антивирусное приложение, которое превысило отметку в 100 млн скачиваний на Google Play™, — используется сегодня для защиты телефонов и планшетов по всему миру.

После установки оно в фоновом режиме защищает вас от новейших вирусов, вредоносного и шпионского ПО, потенциально опасных приложений и настроек, нежелательных вызовов и других угроз.

 

Защита от кражи

Потеряли телефон или планшет? Найдите и заблокируйте его дистанционно.

Если ваш телефон или планшет пропал, вы все равно можете контролировать ситуацию. Просто откройте веб-сайт службы защиты от кражи с другого смартфона или компьютера, чтобы дистанционно заблокировать потерянное устройство, найти его с помощью Google Maps® и даже включить тревожный сигнал на полную громкость. Если же вы считаете, что ваш мобильный телефон потерян безвозвратно, оптимальный вариант — это дистанционная очистка памяти, чтобы ваши конфиденциальные данные не попали в руки злоумышленников.

 

Блокировка приложений

Защитите свои конфиденциальные данные с помощью PIN-кода

Заблокируйте все свои приложения с помощью уникального PIN-кода и не позволяйте никому тайком просматривать ваши личные фотографии, сообщения и документы. Функция блокировки приложений также позволяет блокировать требующие потенциальной защиты приложения (например, Facebook®, Instagram, WhatsApp и т. д.) во время их установки.

 

Камера-ловушка

Узнайте, кто пользуется вашим телефоном или планшетом

Отныне, если вдруг надоедливый брат или даже умелый вор пожелает воспользоваться вашим телефоном или планшетом, вы обязательно об этом узнаете. Если кто-либо предпримет 3 неудачные попытки разблокировать ваше устройство, камера-ловушка тайком сфотографирует злоумышленника и отправит сообщение электронной почты с фотографией, указав место и время инцидента.

 

Блокировка устройства

Автоматически блокирует мобильный телефон при замене SIM-карты

Похитив телефон, злоумышленник обычно вынимает SIM-карту. Но благодаря функции блокировки устройства телефон будет заблокирован при попытке заменить SIM-карту, что не позволит злоумышленнику делать вызовы и получать доступ к вашим конфиденциальным данным.

Блокировка устройства

Автоматически блокирует мобильный телефон при замене SIM-карты

Похитив телефон, злоумышленник обычно вынимает SIM-карту. Но благодаря функции блокировки устройства телефон будет заблокирован при попытке заменить SIM-карту, что не позволит злоумышленнику делать вызовы и получать доступ к вашим конфиденциальным данным.

 

Резервное копирование приложений

Резервное копирование любых приложений на SD-карту

Функция резервного копирования приложений позволяет создать резервные копии всех приложений на SD-карте, чтобы вы никогда не потеряли свои любимые игры и программы.

 

 

Требования к системе

Android 2.2 или более поздняя версия

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антивирус AVG AntiVirus for Android Smartphones на 1 год 1 устройство [dav.1.0.0.12] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...