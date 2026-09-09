Описание товара Антивирус AVAST Business 200+ лицензий на 1 год [BMSEN12XX200] (электронный ключ)

Описание

Защита организации от всех видов вирусов и другого вредоносного ПО

Сертифицированный, отмеченный наградами модуль защиты от вирусов и шпионов как от Avast, так и от AVG

Удобное централизованное управление

Зеркало обновлений

Антиспам и файрволл

Защита Windows Server

Основная защита File shield. Файловый экран Основной экран по противодействию вирусам, шифровальщикам и другим атакам от вредоносного программного обеспечения. Web shield. Веб-экран Сканирует сайты, а также ссылки внутри Twitter и Facebook до перехода по ним. Email Shield. Экран почты Сканирует Вашу почту на предмет подозрительных файлов и кода, инфицированных вложений и удаляет их при обнаружении. Behavior shield. Экран поведения Мониторинг всех запущенных в данный момент программ в реальном времени. Использует мощь серверов Аваста «в облаке». Firewall. Брандмауэр Защита входящих и исходящих соединений путём назначения правил для приложений и портов. Anti-spam. Антиспам Отсекает из входящих писем электронной почты нежелательные или рекламные сообщения. Smart-scan. Интеллектуальное сканирование Сканирование «в один клик», позволяющее одновременно проводить скан как на поиск вредоносных программ, так и на обновление программного обеспечения, сетевых неисправностей, проблем с производительностью компьютера. Sandbox. Песочница Изолированная виртуальная среда для тестирования и недопуска неизвестного программного обеспечения. Wifi inspector. Инспектор беспроводных сетей Тестирует Вашу беспроводную сеть на наличие заражённых устройств и скомпрометированных служб с пошаговым исправлением. Real site Проверка сайтов на подлинность Посещайте только настоящие сайты без всяких хакерских уловок типа hijacking и фишинга. Rescue disk. Спасательный диск Позволяет создать загрузочный диск или флешку для сканирования ПК без запуска ОС. Сyber Capture. Изоляция неизвестных файлов Пересылает неизвестные файлы на сервера Аваста для проведения более быстрого анализа на вредоносность или добавление его в «белые» списки. Online security. Плагин для браузера Специализированный плагин для браузеров, использующий базу данных отзывов о сайтах от пользователей Аваст. Блокирует доступ к сайтам с отрицательными оценками. Safezone browser. Браузер для безопасных оплат Браузер с возможностью изоляции сессии от перехвата нажатий клавиатуры и передачи данных Ваших платёжных карт. Другое Сканер до загрузки ОС

Сканирует комрьютер на предмет инфекций до загрузки операционной системы.

Новая линейка Avast состоит из всего трёх продуктов — Business Antivirus (ABA), Business Antivirus Pro (ABA Pro), Business Antivirus Pro Plus (ABA Pro Plus). В течение 2017 и 2018 года ей предстоит заменить старые, но полюбившиеся пользователям линейки классического Avast Endpoint Protection и облачного Avast for Business.

AVAST Business Antivirus

AVAST Business Antivirus Pro

AVAST Business Antivirus Pro Plus

File shield

Основной экран по противодействию вирусам, шифровальщикам и другим атакам от вредоносного программного обеспечения.

Web shield

Сканирует сайты, а также ссылки внутри Twitter и Facebook до перехода по ним.

Email Shield

Сканирует Вашу почту на предмет подозрительных файлов и кода, инфицированных вложений и удаляет их при обнаружении.

Behavior Shield

Мониторинг всех запущенных в данный момент программ в реальном времени. Использует мощь серверов Аваста «в облаке».

Firewall

Защита входящих и исходящих соединений путём назначения правил для приложений и портов. Функция доступна только на рабочих станциях, на Windows Server недоступна.

AntiSpam

Отсекает из входящих писем электронной почты нежелательные или рекламные сообщения.

Smart-Scan

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Сканирование «в один клик», позволяющее одновременно проводить скан как на поиск вредоносных программ, так и на обновление программного обеспечения, сетевых неисправностей, проблем с производительностью компьютера.

Sandbox

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Песочница — Изолированная виртуальная среда для тестирования и недопуска неизвестного программного обеспечения.

WiFi Inspector

Тестирует Вашу беспроводную сеть на наличие заражённых устройств и скомпрометированных служб с пошаговым исправлением.

Real Site

Посещайте только настоящие сайты без всяких хакерских уловок типа hijacking и фишинга.

Rescue Disk

Позволяет создать загрузочный диск или флешку для сканирования ПК без запуска ОС.

Cyber Capture

Пересылает неизвестные файлы на в облака Avast для проведения более быстрого анализа непосредственно в антивирусной лаборатории на вредоносность или добавление файлов в «белые» списки, если они не являются вредоносными.

Online Security

Специализированный плагин для популярных браузеров, использующий базу данных отзывов о сайтах от пользователей Аваст. Блокирует доступ к сайтам с большим количество отрицательных оценок. Доступно только для рабочих станций.

Software Updater

Отслеживает популярные программы, установленные на Вашем ПК. Сообщает о том, что они не обновлены до последней версии и обновляет множество из них автоматически или в ручном режиме. Например программа находит, что у Вас не обновлены браузеры, архиваторы, различные программы от Adobe, Java, популярные видеоплееры и т.д. и т.п.

Data Shredder

Удаляет файлы с компьютера навсегда, без возможности восстановления. После обработки жёсткого диска не надо беспокоиться, что кто-то сможет восстановить удалённые специально файлы. Полезная «фича» для настоящих шпионов и целеустремлённых параноиков в повседневной деятельности, а также для подготовки к передаче винчестеров или флешек к другому пользователю в организации.

Exchange Protection

Оптимизированная защита серверов Exchange, удаляет зараженные файлы в электронной почте. Только для серверных ОС.

SharePoint Protection

Защита серверов Microsoft SharePoint. Сканирует все файлы внутри Вашего корпоративного портала. Только для серверных ОС.

Passwords

Управление Вашими паролями, функция автоматического заполнения логинов и паролей на сайтах.

SecureLine

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Позволяет пользоваться бесплатным или незащищённым интернетом в кафе, гостиницах, аэропортах и т.д. в командировках или на отдыхе. Вся информация проходит через защищённые сервера Аваста, а не хакера вскрывшего бесплатный ВайФай в популярном кафе.

Browser CleanUp

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Сканирует Ваши браузеры на наличие add-ons, расширений, плагинов, различных панелей и неблагонадёжных поисковых систем, выявляя из них потенциально опасные или рекламные с возможностью быстрого их отключения или удаления.

Требования к системе

Чтобы Avast Business Antivirus работал в Вашей локальной сети компьютеры Вашей организации должны быть следующей конфигурации:

Клиентские ПК

Поддерживаемые операционные системы

Windows 7, 8, 10

Windows Server 2012, 2016

Microsoft Exchange 2013, 2016

Microsoft SharePoint 2013, 2016

Минимальные требования к оборудованию

Intel Core2Duo и выше

1024 MB RAM

2 Gb свободного пространства на жёстком диске

Информация по установке

Для установки вы можете использовать одну из двух консолей управления на выбор:

Консоль on-premise: Инструкция по установке консоли управления: https://belrus.net/media/documentation/aba/ABA-user-manual.pdf Ссылка на скачку консоли управления - https://www.avast.com/download-thank-you.php?product=BMS-DOWNLOAD&locale=en-ww

Инструкция по удалённой установке - https://kb.support.business.avast.com/GetPublicArticle?title=Avast-Business-Managed-Remote-Deployment-Guide Облачная консоль: Для использования облачной консоли и получения из неё дистрибутивов необходимо зайти на сайт business.avast.com , создать аккаунт Avast на основе имейл, который никогда не использовался в сервисах Аваст, зайти в свой аккаунт, перейти к пункту меню "лицензия" и добавить свой серийный номер.