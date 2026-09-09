Описание товара Антивирус avast! File Server Security на 2 года 5-9 ПК [FSS-06-005-24] (электронный ключ)

Описание

Высокопроизводительная защита сервера

Защищает данные от потери в результате действий вирусов и другого вредносного ПО

Сканирует весь трафик, проходящий через сервер

Простая установка и настройка

avast! File Server Security осуществляет самую мощную защиту Ваших серверов от инфекций. Находясь на на первом рубеже обороны он сканирует весь трафик Ваших серверов не затрагивая производительность, выделенную для основных задач.

Управляйте

Интеграция с SharePoint

Получайте информацию в нужный Вам момент

Мгновенные предупреждения

Простой интерфейс пользователя имеет эргономичное главное окно с доступом ко всем функциям программы.Модуль работы с SharePoint Server plug-in устанавливается в SharePoint версий 2003/2007/2010 Servers посредством интерфейса Microsoft's AV.Мощные функции составления отчётов настраиваются под Ваши желания, позволяя получать информацию об антивирусной защите по расписанию либо в реальном времени.В случае обнаружения инфекций или подозрительных действий программного обеспечения центральная консоль немедленно об этом предупреждает.

Технологии защиты

Антивирус и антишпион

Инновационный сканирующий движок защищает от вирусов, шпионов и другого вредоносного программного обеспечения.

Эвристический двигатель

Проактивно находит вредоносы, которые ещё не добавлены в антивирусные базы.

Защита от руткитов в реальном времени

Защищает от "скрывающегося" вредоносного программного обеспечения(‘rootkits’), которое загружает свой вредоносный код до загрузки ОС и невидимо для обычных антивирусных сканеров.

Интеллектуальный сканер

Уменьшает количество сканируемых файлов до 80% благодаря использованию "белых" списков приложений. Файлы идентифицированные как безопасные не сканируются, если они не изменялись.

Оптимизация сканирования на многоядерных процессорах

Разделяет большие файлы при сканировании между ядрами процессора, ускоряя сканирование на ПК с многоядерными процессорами.

Сканирование по требованию.

Позволяет пользователям определить время сканирования.

Эмулятор кода

Использует динамический перевод(более быстрый метод по сравнению с традиционной эмуляцией) как для распаковки кода, так и совместно с эвристическим движком.

Умные обновления

Инкрементальные обновления уменьшают размер регулярных обновлений антивирусных баз.

Быстрое обновление программы

Модули программы автоматически обновляют ядро антивируса, не напрягая процессор и оперативную память, позволяя работать на ПК, а не компьютеру работать на антивирус и не требуя скачивания последних версий вручную.

Обнаружение потенциально нежелательного ПО

Детектирует потенциально нежелательное ПО. Такие программы как: программы удалённого управления, коммерческие захватчики клавиш(кейлоггеры). Есть возможность индивидуальной настройки правил доверия для таких программ.

SharePoint Server plug-in

Тесно интегрируется с SharePoint 2003/2007/2010 Servers через интерфейс Microsoft's AV.

Низкое использование ресурсов ПК

Использует системные ресурсы, не затрагивая ресурсы рабочих процессов.

Функционал

File Server Security

Защита серверов

Endpoint Protection Suite Plus Максимальная защита

Защита клиентских ПК + Защита серверов + + Консоль управления + Защита файловых серверов + + Защита почтовых серверов + Файерволл (только на клиентских ПК) + Антиспам (только на клиентских ПК) +

Требования к системе

Для работы avast! File Server Security Ваша система должна соответствовать следующим параметрам:

Windows 2003/2008/SBS2011/2012 Pentium 3 процессор и выше 256 MB оперативной памяти 200 MB свободного дискового пространства

Microsoft Sharepoint server 2003/2007/2010/2013

Внимание: необходимо знать, что не рекомендуется использовать продукт совместно с другим антивирусным программным обеспечением.

Информация по установке

Запустив приложение, нажмите кнопку «Купить» в пользовательском интерфейсе продукта Avast или следуйте инструкциям в окне напоминания.

Avast File Server Security Avast File Server Security



В качестве лицензии вы получите файл лицензии, который необходимо будет сохранить на ваш компьютер. В момент установки программы необходимо выбрать «Supply a license file». Далее с помощью кнопки «Обзор» перейдите в папку на компьютере, в которую вы сохранили файл лицензии. Щелкните по файлу, чтобы выбрать его, затем нажмите «Открыть», чтобы автоматически ввести файл лицензии в программу. После этого вы сможете без ограничений пользоваться программой до окончания срока действия лицензии.