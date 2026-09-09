Описание товара Антивирус avast! Endpoint Protection Suite на 2 года 100-199 ПК [EUN-07-100-24] (электронный ключ)

Описание

Оптимальный антивирус для Вашего бизнеса

Простота в использовании и высокая эффективность

Сертифицированный, отмеченный многочисленными наградами модуль защиты от вирусов, шпионов и любых других видов вредоносного ПО

Обнаружение компьютеров-«нарушителей» в сети компании

Удобное централизованное управление по веб-интерфейсу avast! Small Office Administration либо консолью-приложением avast! Enterprise Administration

Зеркало обновлений (обновления антивирусных баз и обновления антивирусного ядра качаются всего один раз и раздаются остальным ПК по локальной сети)

Защита Windows Server, Microsoft Sharepoint

avast! Endpoint Protection Suite построен на основе сертифицированного антивирусного движка и защищает Ваши данные от потерь на клиентских ПК: два вида консоли администрирования и обновления, удалённая установка, предупреждения об опасности в реальном времени, сканирование по расписанию, и многое другое.

Данное решение рекомендуется для локальных сетей. Также доступно более мощное решение с файерволлом(брандмауэром), антиспамом и защитой Email-серверов MS Exchange avast! Endpoint Protection Suite Plus.

Основная защита

Движок антивируса и анти-шпиона

Инновационный двигатель сканирования защищает от всех видов вирусов, шпионов(spyware) и других видов вредносных программ.

Защита от руткитов в реальном времени

Защищает от скрытных вредоносов(‘rootkits’), которые не детектируются обычными сканерами, так как они невидимы после загрузки операционной системы.

avast! Community IQ (интеллектуальный разум сообщества)

Обеспечивает защиту в реальном времени от вирусов, которые ещё не добавлены в антивирусные базы при помощи глобальной системы avast! user community, создающей при помощи сообщества новые лекарства от вирусов.

avast! WebRep (веб-репутация)

Защищает пользователей от неблагополучных сайтов при помощи системы репутации, создаваемой огромным сообществом пользователей avast!.

Behavior Shield (экран поведения)

Останавливает угрозы нулевого дня и неизвестное вредоносное программное обеспесение до того как они будут добавлены в антивирусные базы.

Web Shield (веб-экран)

Обнаруживает и блокирует вредоносный трафик, благодаря высококачественному фильтру содержимого.

avast! SafeZone (безопасная зона)

Открывает приложения так, что другие не имеют к ним доступ. Подходит идеально для работы по сети с банками, совершения покупок в онлайн.

AutoSandbox (автопесочница)

Позволяет пользователям запускать подозрительные приложения в виртуальном пространстве "песочницы".

avast! Sandbox (песочница)

Обеспечивает дополнительный уровень безопасности для запуска неизвестных приложений в виртуальной среде, где любые целевые атаки будут отбиты и не затронут Ваш ПК.

Серверная защита

Защита файловых серверов Windows Server

Включает высокопроизводительное сканирование, превосходное масштабирование, и поддержку кластеризации(включая active-active mode).

SharePoint Server plugin

Тесно интегрируется с Microsoft SharePoint серверами.

Малое потребление ресурсов

Расходует малое количество ресурсов, резервируя ресурсы сервера для выполнения непосредственных бизнес-задач.

Консоль администрирования

Web-ориентированная консоль

Эргономичная панель управления показывает все найденные проблемы и рекомендации по их решению. Доступно везде и не требует дополнительной установки программного обеспечения, так как это страница в браузере, позволяющая управлять антивирусной защитой всей организации.

Удалённая установка и обновления

Сохраняет время и деньги удалённо устанавливая антивирус на клиентские ПК.

Автонахождение новых/незащищённых или заражённых ПК

Немедленно сообщает о том, что к Вашей сети подсоединился потенциальный незащищённый/заражённый компьютер.

Возможность планирования сканирования по требованию

Можно запланировать сканирование ночью или на выходных(тогда, когда ПК не используется в рабочее время).

Мощные отчёты

Установка личных параметров отчетности, получая отчеты того что необходимо и по расписанию.

Оповещения в реальном времени

В случае заражения или подозрительной активности консоль администрирования немедленно оповещает об этом.

Другое

Поддержка 64-bit

Поддерживает 64-битную архитектуру Windows 7, Vista и 8.

Сканер до загрузки ОС

Сканирует комрьютер на предмет инфекций до загрузки операционной системы. В т.ч. поддерживаются 64-битные версии Windows 8, Windows 7, и Windows Vista

Интеллектуальный сканер

Уменьшает время сканирования до 80% благодаря распознаванию доверенных приложений из "белого списка". Файлы идентифицированные, как безопасные повторно не сканируются, если не изменялись.

Удалённое управление компьютером

Модуль удалённой помощи Remote Assistance позволяет пользователям Аваст управлять другим ПК. Это весьма полезно как для технической поддержки, так и для других административных целей. Теперь, организациям с корпоративным антивирусом avast не требуется дополнительно покупать программы типа Radmin или TeamViewer.

Сравнение функций

avast! Endpoint Protection avast! Endpoint Protection Plus avast! Endpoint Protection Suite

avast! Endpoint Protection Plus Suite

Защита клиентских ПК + + + + Защита Windows Server + + Централизованное администрирование + + + + Защита MS SharePoint + + Защита почтовых серверов Microsoft Exchange + Firewall (на стороне клиентского ПК) + + Antispam (на стороне клиентского ПК) + +

Лицензирование avast! Endpoint Protection Suite

avast! Endpoint Protection Suite лицензируется по количеству конечных точек в сети. То есть, если вы купите лицензию на 100 компьютеров, вы можете использовать ее в любой комбинации, независимо от того, необходима вам защита для серверов или рабочих станций.

Пример:

Если вы купите лицензию на 100 ПК, вы можете использовать её на: 100 рабочих станциях без серверов или 98 рабочих станциях и двух серверах или 50 рабочих станциях и 50 серверах и т.д.

Внимание! Лицензия на сервер

Лицензия на сервер покрывает ограниченное количество подключений. Это означает, что если вы купите 50 лицензий, то Вы можете иметь только 50 подключений к серверам, защищёнными антивирусом.

Требования к системе

Чтобы avast! Endpoint Protection работал в Вашей локальной сети компьютеры Вашей организации должны быть следующей конфигурации:

Клиентские ПК

Поддерживаемые операционные системы

Windows 8

Windows 7

Windows Vista (все, кроме Starter Edition)

Windows XP Service Pack 2 или выше

Минимальные требования к оборудованию

Pentium 4

256 MB RAM

100 MB свободного пространства на жёстком диске

Требования к серверу

Поддерживаемые операционные системы

Windows 8

Windows 7

Windows 2012 Server

Windows 2008 Server (все версии), последние SP

Windows Vista (все версии, кроме Starter Edition), последние SP

Windows 2003 Server (все версии), последние SP

Windows XP Service Pack 3

Внимание: должны быть установлены программы Microsoft .NET Framework 4, SQL Server EE 2008R2, IIS

Минимальные требования к оборудованию

Pentium 4 Processor

1 GB RAM

500 MB свободного пространства на жёстком диске

Требования к сети

Доступность к соединению с серверами обновления AVAST

Рабочая группа Windows или сеть на основе active directory

Консоль администрирования avast! Small Office Administration

Требования к браузеру

Установленный в браузер Microsoft Silverlight 4, который его поддерживает

Информация по установке

Avast Endpoint Protection Suite Standalone installer client Client + Small Office Administration Console Client + Small Office Administration Console including mirror Client + Enterprise Administration Console



В качестве лицензии вы получите файл лицензии, который необходимо будет сохранить на ваш компьютер. В момент установки программы необходимо выбрать «Supply a license file». Далее с помощью кнопки «Обзор» перейдите в папку на компьютере, в которую вы сохранили файл лицензии. Щелкните по файлу, чтобы выбрать его, затем нажмите «Открыть», чтобы автоматически ввести файл лицензии в программу. После этого вы сможете без ограничений пользоваться программой до окончания срока действия лицензии.