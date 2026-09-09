Описание товара Антивирус avast! Email Server Security на 2 года 20-49 ПК [ESS-06-020-24] (электронный ключ)

Описание

Необходимая защита для Ваших почтовых серверов и данных

Высокоскоростное сканирование и превосходное масштабирование

Поддержка кластеризации, в т.ч.в active/active режиме

Поддержка неограниченного количества почтовых ящиков(лицензируется по количеству почтовых ящиков)

Антивирусные движки

Антивирус и антишпион

Инновационный сканирующий движок защищает от вирусов, шпионов и другого вредоносного программного обеспечения.

Эвристический двигатель

Проактивно находит вредоносы, которые ещё не добавлены в антивирусные базы.

Интеллектуальный сканер

Уменьшает количество сканируемых файлов до 80% благодаря использованию "белых" списков приложений. Файлы идентифицированные как безопасные не сканируются, если они не изменялись.

Оптимизация сканирования на многоядерных процессорах

Разделяет большие файлы при сканировании между ядрами процессора, ускоряя сканирование на ПК с многоядерными процессорами.

Эмулятор кода

Использует динамический перевод(более быстрый метод по сравнению с традиционной эмуляцией) как для распаковки кода, так и совместно с эвристическим движком.

Умные обновления

Инкрементальные обновления уменьшают размер регулярных обновлений антивирусных баз.

Быстрое обновление программы

Модули программы автоматически обновляют ядро антивируса, не напрягая процессор и оперативную память, позволяя работать на ПК, а не компьютеру работать на антивирус и не требуя скачивания последних версий вручную.

Простой блокиратор вложений

Блокирует вложения по расширению файлов.

Exchange plug-in

Тесная интеграция с Exchange server 2003/2007/2010

Сканирование в фоновом режиме

Сканирует файлы когда на сервере не происходит операций, связанных с реальной работой.

Менеджер уведомлений

Встроенные и настраиваемые уведомления упрощают Вашу работу.

Функционал

Email Server Security

Защита серверов

Endpoint Protection Suite Plus

Максимальная защита

Защита клиентских ПК + Защита серверов + + Консоль управления + Защита файловых серверов + Защита почтовых серверов + + Файерволл (только на клиентских ПК) + Антиспам (только на клиентских ПК) +

Почему стоит выбрать именно этот продукт?

avast! Email Server Security сканирует весь почтовый трафик Вашей компании защищая почтовые сервера от потери данных надежным щитом. Лицензируется по количеству почтовых серверов и прекрасно интегрируется с Microsoft Exchange Server, используя Microsoft's Virus Scan APIs.

Управляйте

Простой интерфейс пользователя имеет эргономичное главное окно с доступом ко всем функциям программы.

Получайте необходимую информацию

Мощные функции составления отчётов настраиваются под Ваши желания, позволяя получать информацию об антивирусной защите по расписанию либо в реальном времени.

Не позволяйте угрозам поймать Вас врасплох

Улучшенный Экран поведения останавливает угрозы "нулевого дня" и неизвестное вредоносное программное обеспечение до того как они попытаются проникнуть на компьютер.

Используйте проактивную защиту

Наш эвристический антивирусный движок проактивно отлавливает вредоносное ПО, которого ещё нет в сигнатурах антивирусных баз обновления.

Требования к системе

Для работы avast! Email Server Security Ваша система должна соответствовать следующим параметрам:

Windows Server 2003/2008/SBS2011/2012

Microsoft Exchange server 2003/2007/2010/2013

512 Мб оперативной памяти

360 Мб свободного места на жёстком диске

Информация по установке

Запустив приложение, нажмите кнопку «Купить» в пользовательском интерфейсе продукта Avast или следуйте инструкциям в окне напоминания.

Avast Email Server Security Avast Email Server Security



В качестве лицензии вы получите файл лицензии, который необходимо будет сохранить на ваш компьютер. В момент установки программы необходимо выбрать «Supply a license file». Далее с помощью кнопки «Обзор» перейдите в папку на компьютере, в которую вы сохранили файл лицензии. Щелкните по файлу, чтобы выбрать его, затем нажмите «Открыть», чтобы автоматически ввести файл лицензии в программу. После этого вы сможете без ограничений пользоваться программой до окончания срока действия лицензии.