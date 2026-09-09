Описание товара Стандартные лицензии к интернет-фильтру Adguard, Вечная 1 ПК [S_36500_1] (электронный ключ)

Описание

Защита от фишинговых и вредоносных сайтов

Adguard блокирует доступ к сайтам, которые могут нанести вред Вам или Вашему компьютеру. Антифишинговые базы содержат миллионы сайтов и постоянно пополняются в автоматическом режиме. Помимо этого, Adguard блокирует доступ ко всем рекламным сетям, через которые возможно распространение вирусов.

Два этих фактора дают Вам комплексную защиту, сравнимую по качеству с любым веб-антивирусом на рынке. Зачем платить больше, когда у Вас есть Adguard?

Экономия трафика и ускорение интернета

Фильтрация и блокирование рекламы дает Вам невиданную экономию трафика, несравнимую с любыми другими решениями. Если вы пользуетесь 3G-модемом для доступа в интернет - Adguard Вам просто необходим.

Фильтрация и блокирование рекламы дает Вам невиданную экономию трафика

Настройте интернет под себя!

Adguard дает Вам невиданные возможности по настройке любого сайта под себя. Обратите внимание, в правом нижнем углу любой веб-страницы вы можете увидеть маленькую кнопку браузерного модуля Adguard.

Браузерный модуль позволяет вам настроить сайт под себя, убрать с него раздражающие элементы самостоятельно, или пожаловаться на этот сайт нам.

Узнайте, каким сайтам можно доверять

Благодаря совместной работе с Web of Trust, вы всегда будете в курсе репутации сайтов, которые посещаете. Оградите себя от сомнительных сайтов и онлайн-мошенников. Оценки сайтов в WOT формируются из мнений сообщества, в котором миллионы пользователей делятся своим опытом и находками.

Вы всегда будете в курсе репутации сайтов, которые посещаете.

Требования к системе

Минимальные системные требования:

Операционная система: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS X, начиная с 10.7 64-bit

Процессор: Intel Pentium 4 или более поздней версии.

Свободное место на диске: 100 МБ

ОЗУ: 256 МБ

Информация по установке

Скачайте установочный файл: для Windows, MAC

Активация Adguard для Windows:

1. Установите и запустите Adguard

2. Выберите пункт «Лицензия» в меню программы

3. Введите лицензионный ключ и нажмите кнопку «Активировать»

Активация Adguard для MAC:

1. Откройте меню программы 2. Откройте опции, кликнув на пиктограмме шестерёнки, и в выпадающем меню выберите "Лицензия". 3. В открывшемся окне введите лицензионный ключ и нажмите кнопку "Активация лицензионным ключом"