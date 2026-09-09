Стандартные лицензии к интернет-фильтру Adguard, 1 год 1 ПК [S_365_1] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Стандартные лицензии к интернет-фильтру Adguard, 1 год 1 ПК [S_365_1] (электронный ключ)
Описание
Защита от фишинговых и вредоносных сайтов
Adguard блокирует доступ к сайтам, которые могут нанести вред Вам или Вашему компьютеру. Антифишинговые базы содержат миллионы сайтов и постоянно пополняются в автоматическом режиме. Помимо этого, Adguard блокирует доступ ко всем рекламным сетям, через которые возможно распространение вирусов.
Два этих фактора дают Вам комплексную защиту, сравнимую по качеству с любым веб-антивирусом на рынке. Зачем платить больше, когда у Вас есть Adguard?
Экономия трафика и ускорение интернета
Фильтрация и блокирование рекламы дает Вам невиданную экономию трафика, несравнимую с любыми другими решениями. Если вы пользуетесь 3G-модемом для доступа в интернет - Adguard Вам просто необходим.
Фильтрация и блокирование рекламы дает Вам невиданную экономию трафика
Настройте интернет под себя!
Adguard дает Вам невиданные возможности по настройке любого сайта под себя. Обратите внимание, в правом нижнем углу любой веб-страницы вы можете увидеть маленькую кнопку браузерного модуля Adguard.
Браузерный модуль позволяет вам настроить сайт под себя, убрать с него раздражающие элементы самостоятельно, или пожаловаться на этот сайт нам.
Узнайте, каким сайтам можно доверять
Благодаря совместной работе с Web of Trust, вы всегда будете в курсе репутации сайтов, которые посещаете. Оградите себя от сомнительных сайтов и онлайн-мошенников. Оценки сайтов в WOT формируются из мнений сообщества, в котором миллионы пользователей делятся своим опытом и находками.
Вы всегда будете в курсе репутации сайтов, которые посещаете.
Требования к системе
Минимальные системные требования:
Операционная система: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS X, начиная с 10.7 64-bit
Процессор: Intel Pentium 4 или более поздней версии.
Свободное место на диске: 100 МБ
ОЗУ: 256 МБ
Информация по установке
Скачайте установочный файл: для Windows, MAC
Активация Adguard для Windows:
1. Установите и запустите Adguard
2. Выберите пункт «Лицензия» в меню программы
3. Введите лицензионный ключ и нажмите кнопку «Активировать»
Активация Adguard для MAC:
1. Откройте меню программы 2. Откройте опции, кликнув на пиктограмме шестерёнки, и в выпадающем меню выберите "Лицензия". 3. В открывшемся окне введите лицензионный ключ и нажмите кнопку "Активация лицензионным ключом"
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
Защита от фишинговых и вредоносных сайтов
Adguard блокирует доступ к сайтам, которые могут нанести вред Вам или Вашему компьютеру. Антифишинговые базы содержат миллионы сайтов и постоянно пополняются в автоматическом режиме. Помимо этого, Adguard блокирует доступ ко всем рекламным сетям, через которые возможно распространение вирусов.
Два этих фактора дают Вам комплексную защиту, сравнимую по качеству с любым веб-антивирусом на рынке. Зачем платить больше, когда у Вас есть Adguard?
Экономия трафика и ускорение интернета
Фильтрация и блокирование рекламы дает Вам невиданную экономию трафика, несравнимую с любыми другими решениями. Если вы пользуетесь 3G-модемом для доступа в интернет - Adguard Вам просто необходим.
Фильтрация и блокирование рекламы дает Вам невиданную экономию трафика
Настройте интернет под себя!
Adguard дает Вам невиданные возможности по настройке любого сайта под себя. Обратите внимание, в правом нижнем углу любой веб-страницы вы можете увидеть маленькую кнопку браузерного модуля Adguard.
Браузерный модуль позволяет вам настроить сайт под себя, убрать с него раздражающие элементы самостоятельно, или пожаловаться на этот сайт нам.
Узнайте, каким сайтам можно доверять
Благодаря совместной работе с Web of Trust, вы всегда будете в курсе репутации сайтов, которые посещаете. Оградите себя от сомнительных сайтов и онлайн-мошенников. Оценки сайтов в WOT формируются из мнений сообщества, в котором миллионы пользователей делятся своим опытом и находками.
Вы всегда будете в курсе репутации сайтов, которые посещаете.
Требования к системе
Минимальные системные требования:
Операционная система: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS X, начиная с 10.7 64-bit
Процессор: Intel Pentium 4 или более поздней версии.
Свободное место на диске: 100 МБ
ОЗУ: 256 МБ
Информация по установке
Скачайте установочный файл: для Windows, MAC
Активация Adguard для Windows:
1. Установите и запустите Adguard
2. Выберите пункт «Лицензия» в меню программы
3. Введите лицензионный ключ и нажмите кнопку «Активировать»
Активация Adguard для MAC:
1. Откройте меню программы 2. Откройте опции, кликнув на пиктограмме шестерёнки, и в выпадающем меню выберите "Лицензия". 3. В открывшемся окне введите лицензионный ключ и нажмите кнопку "Активация лицензионным ключом"
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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