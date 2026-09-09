Описание товара Мобильные лицензии к интернет-фильтру Adguard, Вечная 5 устройств [M_36500_5] (электронный ключ)

Описание

Adguard предоставляет вам надежную и управляемую защиту, которая мгновенно и без вашего участия фильтрует загружаемые интернет-страницы. Adguard удалит всю раздражающую рекламу, заблокирует загрузку опасных сайтов, и не позволит никому следить за вашими действиями в интернете.

Установите Adguard

Установка не займет много времени. После этого работайте в интернете как обычно. Adguard защищает и при этом не заставляет вас менять привычки.

Фильтрация

Для фильтрации Adguard использует технологию VPN. При этом фильтрация происходит прямо на вашем устройстве и не требует доступа к удаленному серверу.

Защита и очистка

Adguard производит множество полезных действий со страницей: 1. Удаляет рекламу и онлайн-трекинг прямо из кода страницы. 2. Проверяет страницу по нашим базам вредоносных сайтов 3. Сканирует приложения, загружаемые из неизвестных источников.

Комфорт и безопасность

Вы поразитесь, насколько комфортнее и безопаснее станет интернет, после того как вы установите Adguard!

Информация по установке

Как установить Adguard для Android

1. Разрешите установку

Для начала необходимо разрешить установку из неизвестных источников на Ваше устройство. Для этого перейдите в настройки Безопасности или Приложений (зависит от устройства) и разрешите установку.

Adguard будет работать только на Android версии 4.0.3 или выше.

2. Скачайте установочный файл

Для этого, используя ваше Android устройство, посетите https://adguard.com/apk

3. Установите и наслаждайтесь!

Вот и все, готово! Используйте интернет как вы привыкли, а Adguard позаботится о том, чтобы защитить вас и убрать все раздражающие элементы.