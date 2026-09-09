Антивирус eScan Tablet Security for Android 1 ПК 1 год [ES-AND-TS] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Антивирус eScan Tablet Security for Android 1 ПК 1 год [ES-AND-TS] (электронный ключ)
Описание
Эффективное сканирование в реальном времени
eScan Tablet Security for Android сканирует Ваше устройство в реальном времени, обеспечивая защиту от вредоносных программ, троянцев и других киберугроз. Продукт автоматически проверяет все приложения, только что скачанные и установленные на планшетном устройстве, защищая таким образом планшет от заражения вредоносным ПО.
Эффективная защита Web и Родительский контроль
eScan Tablet Security for Android предоставляет передовую защиту от интернет-угроз, а также функцию родительского контроля, которая обеспечивает дополнительный уровень безопасности Вашему планшету. Модуль Родительского контроля классифицирует и анализирует посещаемые веб-сайты и блокирует соединения с фишинговыми и вредоносными ресурсами в режиме реального времени. Таким образом, продукт защищает планшетные устройства под управлением Android от растущих киберугроз. Кроме того, eScan Tablet Security for Android может ограничить использование браузеров, отличных от браузера, в котором работает система Родительского контроля eScan.
Эффективный контроль приложений
eScan Tablet Security for Android поставляется с функцией контроля приложений, которая блокирует доступ к опасным и подозрительным приложениям. По умолчанию, все загружаемые приложения блокируются, и доступ к ним разрешается при условии ввода специального пароля.
Сканирование по расписанию
eScan Tablet Security for Android позволяет производить сканирование Вашего Android-устройства по расписанию, предоставляя лучшую защиту от новых киберугроз. Продукт выполняет проверку по расписанию в фоновом режиме; в зависимости от настроек можно сканировать файлы/каталоги внутренних и внешних хранилищ, либо всё устройство в заданное время.
Дружественный пользовательский интерфейс
eScan Tablet Security for Android имеет стильный графический пользовательский интерфейс, который подходит как новичкам, так и опытным пользователям. Интерфейс продукта интуитивно-понятен и прост в использовании. eScan Tablet Security for Android потребляет минимальное количество памяти и, следовательно, не влияет заметно на производительность планшетного ПК.
Бесплатная техническая поддержка в режиме 24 x 7
eScan предоставляет бесплатную техническую поддержку в режиме 24 x 7 через электронную почту, чат и форум всем своим клиентам.
Требования к системе
Операционная система: Android 2.2 и выше
Информация по установке
Скачать дистрибутив на eScan Tablet Security for Android
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
Эффективное сканирование в реальном времени
eScan Tablet Security for Android сканирует Ваше устройство в реальном времени, обеспечивая защиту от вредоносных программ, троянцев и других киберугроз. Продукт автоматически проверяет все приложения, только что скачанные и установленные на планшетном устройстве, защищая таким образом планшет от заражения вредоносным ПО.
Эффективная защита Web и Родительский контроль
eScan Tablet Security for Android предоставляет передовую защиту от интернет-угроз, а также функцию родительского контроля, которая обеспечивает дополнительный уровень безопасности Вашему планшету. Модуль Родительского контроля классифицирует и анализирует посещаемые веб-сайты и блокирует соединения с фишинговыми и вредоносными ресурсами в режиме реального времени. Таким образом, продукт защищает планшетные устройства под управлением Android от растущих киберугроз. Кроме того, eScan Tablet Security for Android может ограничить использование браузеров, отличных от браузера, в котором работает система Родительского контроля eScan.
Эффективный контроль приложений
eScan Tablet Security for Android поставляется с функцией контроля приложений, которая блокирует доступ к опасным и подозрительным приложениям. По умолчанию, все загружаемые приложения блокируются, и доступ к ним разрешается при условии ввода специального пароля.
Сканирование по расписанию
eScan Tablet Security for Android позволяет производить сканирование Вашего Android-устройства по расписанию, предоставляя лучшую защиту от новых киберугроз. Продукт выполняет проверку по расписанию в фоновом режиме; в зависимости от настроек можно сканировать файлы/каталоги внутренних и внешних хранилищ, либо всё устройство в заданное время.
Дружественный пользовательский интерфейс
eScan Tablet Security for Android имеет стильный графический пользовательский интерфейс, который подходит как новичкам, так и опытным пользователям. Интерфейс продукта интуитивно-понятен и прост в использовании. eScan Tablet Security for Android потребляет минимальное количество памяти и, следовательно, не влияет заметно на производительность планшетного ПК.
Бесплатная техническая поддержка в режиме 24 x 7
eScan предоставляет бесплатную техническую поддержку в режиме 24 x 7 через электронную почту, чат и форум всем своим клиентам.
Требования к системе
Операционная система: Android 2.2 и выше
Информация по установке
Скачать дистрибутив на eScan Tablet Security for Android
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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