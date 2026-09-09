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Антивирус eScan Tablet Security for Android 1 ПК 1 год [ES-AND-TS] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антивирус eScan Tablet Security for Android 1 ПК 1 год [ES-AND-TS] (электронный ключ)

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Антивирус eScan Tablet Security for Android 1 ПК 1 год [ES-AND-TS] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Программы для Андроид
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
540 руб.  680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299323
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Характеристики

Бренд
eScan
Тип товара
Программы для Андроид

Описание товара Антивирус eScan Tablet Security for Android 1 ПК 1 год [ES-AND-TS] (электронный ключ)

Описание

Эффективное сканирование в реальном времени

eScan Tablet Security for Android сканирует Ваше устройство в реальном времени, обеспечивая защиту от вредоносных программ, троянцев и других киберугроз. Продукт автоматически проверяет все приложения, только что скачанные и установленные на планшетном устройстве, защищая таким образом планшет от заражения вредоносным ПО.

 

Эффективная защита Web и Родительский контроль

eScan Tablet Security for Android предоставляет передовую защиту от интернет-угроз, а также функцию родительского контроля, которая обеспечивает дополнительный уровень безопасности Вашему планшету. Модуль Родительского контроля классифицирует и анализирует посещаемые веб-сайты и блокирует соединения с фишинговыми и вредоносными ресурсами в режиме реального времени. Таким образом, продукт защищает планшетные устройства под управлением Android от растущих киберугроз. Кроме того, eScan Tablet Security for Android может ограничить использование браузеров, отличных от браузера, в котором работает система Родительского контроля eScan.

 

Эффективный контроль приложений

eScan Tablet Security for Android поставляется с функцией контроля приложений, которая блокирует доступ к опасным и подозрительным приложениям. По умолчанию, все загружаемые приложения блокируются, и доступ к ним разрешается при условии ввода специального пароля.

 

Сканирование по расписанию

eScan Tablet Security for Android позволяет производить сканирование Вашего Android-устройства по расписанию, предоставляя лучшую защиту от новых киберугроз. Продукт выполняет проверку по расписанию в фоновом режиме; в зависимости от настроек можно сканировать файлы/каталоги внутренних и внешних хранилищ, либо всё устройство в заданное время.

 

Дружественный пользовательский интерфейс

eScan Tablet Security for Android имеет стильный графический пользовательский интерфейс, который подходит как новичкам, так и опытным пользователям. Интерфейс продукта интуитивно-понятен и прост в использовании. eScan Tablet Security for Android потребляет минимальное количество памяти и, следовательно, не влияет заметно на производительность планшетного ПК.

 

Бесплатная техническая поддержка в режиме 24 x 7

eScan предоставляет бесплатную техническую поддержку в режиме 24 x 7 через электронную почту, чат и форум всем своим клиентам.

Требования к системе

Операционная система: Android 2.2 и выше

Информация по установке

Скачать дистрибутив на eScan Tablet Security for Android

Отзывы о товаре Антивирус eScan Tablet Security for Android 1 ПК 1 год [ES-AND-TS] (электронный ключ)




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Характеристики
Бренд
eScan
Тип товара
Программы для Андроид
Описание

Описание

Эффективное сканирование в реальном времени

eScan Tablet Security for Android сканирует Ваше устройство в реальном времени, обеспечивая защиту от вредоносных программ, троянцев и других киберугроз. Продукт автоматически проверяет все приложения, только что скачанные и установленные на планшетном устройстве, защищая таким образом планшет от заражения вредоносным ПО.

 

Эффективная защита Web и Родительский контроль

eScan Tablet Security for Android предоставляет передовую защиту от интернет-угроз, а также функцию родительского контроля, которая обеспечивает дополнительный уровень безопасности Вашему планшету. Модуль Родительского контроля классифицирует и анализирует посещаемые веб-сайты и блокирует соединения с фишинговыми и вредоносными ресурсами в режиме реального времени. Таким образом, продукт защищает планшетные устройства под управлением Android от растущих киберугроз. Кроме того, eScan Tablet Security for Android может ограничить использование браузеров, отличных от браузера, в котором работает система Родительского контроля eScan.

 

Эффективный контроль приложений

eScan Tablet Security for Android поставляется с функцией контроля приложений, которая блокирует доступ к опасным и подозрительным приложениям. По умолчанию, все загружаемые приложения блокируются, и доступ к ним разрешается при условии ввода специального пароля.

 

Сканирование по расписанию

eScan Tablet Security for Android позволяет производить сканирование Вашего Android-устройства по расписанию, предоставляя лучшую защиту от новых киберугроз. Продукт выполняет проверку по расписанию в фоновом режиме; в зависимости от настроек можно сканировать файлы/каталоги внутренних и внешних хранилищ, либо всё устройство в заданное время.

 

Дружественный пользовательский интерфейс

eScan Tablet Security for Android имеет стильный графический пользовательский интерфейс, который подходит как новичкам, так и опытным пользователям. Интерфейс продукта интуитивно-понятен и прост в использовании. eScan Tablet Security for Android потребляет минимальное количество памяти и, следовательно, не влияет заметно на производительность планшетного ПК.

 

Бесплатная техническая поддержка в режиме 24 x 7

eScan предоставляет бесплатную техническую поддержку в режиме 24 x 7 через электронную почту, чат и форум всем своим клиентам.

Требования к системе

Операционная система: Android 2.2 и выше

Информация по установке

Скачать дистрибутив на eScan Tablet Security for Android

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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