Описание товара Антивирус eScan Antivirus with Cloud Security продление на 1 ПК 1 год [RE-ES-AV-1] (электронный ключ)

Описание

Возможности продукта:

Стильный, удобный и красивый пользовательский интерфейс

eScan Anti-Virus оптимизирован с целью повышения производительности и простоты использования. Продукт имеет стильный и красивый графический интерфейс пользователя, который разработан с учетом потребностей как начинающих, так и опытных пользователей.

eScan Security Network (облачная технология, которая позволяет обнаруживать новые и неизвестные угрозы)

Облачная сеть eScan (eScan Security Network) собирает информацию с миллионов компьютеров пользователей eScan по всему миру в то время, когда эти компьютеры подключены к Интернету. Сеть eScan Security Network предназначена для надёжной защиты Вашего цифрового устройства от последних и неизвестных угроз. Она обеспечивает быстрое реагирование на новые вирусные угрозы ещё до загрузки ежедневных и ежечасных обновлений сигнатур вирусов.

Advanced Virus Control (передовая проактивная защита)

Благодаря новой технологии Advanced Virus Control и сложным эвристическим алгоритмам детектирования, eScan эффективно сканирует и обнаруживает неизвестные вредоносные программы, которые постоянно создаются вирусописателями. Продукт также детектирует и предупреждает пользователя о подозрительном поведении приложений, обеспечивая тем самым защиту от угроз нулевого дня. eScan блокирует несанкционированный доступ к файлам - как на локальном компьютере, так и через сеть. Это предотвращает проникновение вредоносных программ на подключенные к сети компьютеры.

Быстрое сканирование по запросу

Улучшенный сканер по запросу поддерживает технологию «белых списков» (Whitelisting), что ускоряет сканирование файлов, папок, памяти, реестра, сервисов и устройств хранения данных. Малая ресурсоемкость eScan Anti-Virus гарантирует, что производительность Вашего компьютера не снизится заметно даже в то время, когда eScan выполняет тщательное сканирование системы. Сканер может работать вместе с облачными сервисами eScan Security Network и, следовательно, обеспечивает максимальную защиту от неизвестных угроз.

Защита в реальном времени

eScan надёжно защищает от современных угроз благодаря интеграции технологии Advanced Virus Control и защиты в реальном времени, что позволяет пользователям наслаждаться безопасной работой на цифровых устройствах.

Защита файлов и папок

Пользователи могут запретить создавать, менять или удалять определенные файлы и папки. eScan также защищает отдельные файлы и папки от сетевых атак, нейтрализуя угрозы подобные Sality, Virut и другим файловым вирусам.

Продвинутый антиспам

В eScan реализованы технология NILP и сложные фильтры спама, детектирующие по конкретным ключевым словам и фразам. NILP использует механизм адаптации к поведению пользователя и анализа того, какие сообщения для пользователя являются желательными, а какие нежелательными.

Эффективная защита USB-устройств

eScan предотвращает кражи данных и заражения, производимые через съёмные USB-устройства.

Двухсторонний брандмауэр

Двухсторонний межсетевой экран фильтрует входящий и исходящий сетевой трафик и защищает от всех видов сетевых атак. Он применяет правила контроля доступа, которые пользователь может настроить для лучшей фильтрации сетевого трафика.

Парольная защита безопасного режима ОС Windows

eScan защищает с помощью пароля от несанкционированного запуска безопасного режима ОС Microsoft Windows.

Автоматическая загрузка критических патчей ОС Microsof Windows

eScan автоматически проверяет наличие и загружает критические обновления операционной системы Windows с веб-сайта Microsoft. Таким образом продукт предотвращает попытки использования вредоносным ПО уязвимостей данной операционной системы.

Спасательный режим (eScan Rescue Mode)

eScan Rescue Mode - это дополнительная функция, которая дает возможность пользователю загрузить систему безопасно без использования оптического носителя. При этом запускается Windows-среда, которая позволяет произвести сканирование и очистку системы, а также «откатить» изменения в реестре, внесенные вирусами и руткитами.

Эффективная удаленная поддержка

Удаленная техническая поддержка позволяет команде специалистов eScan получать доступ к компьютеру клиента с целью оказания помощи и устранения неполадок. Данная опция обеспечивает быструю и более эффективную поддержку клиентов eScan по всему миру.

Эффективное резервное копирование и восстановление

eScan имеет функцию резервного копирования и восстановления, которая автоматически делает резервные копии всех используемых системных файлов и сохраняет их в зашифрованном виде. Эта функция автоматически восстанавливает «чистые» файлы в том случае, если eScan находит вредоносный код в любом из системных файлов.

Беспрерывный игровой процесс

eScan Anti-Virus поставляется с передовой функцией обнаружения игрового режима (Game Detection) которая автоматически обнаруживает запуск игры. Когда включен игровой режим, eScan предотвращает появление уведомлений и оповещений на экране, обеспечивая пользователям непрерывный игровой процесс.

Бесплатная техническая поддержка

Бесплатная техническая поддержка (через электронную почту, чат и форумы) предоставляется в режиме 24x7 всем нашим клиентам. Мы также предоставляем бесплатную техподдержку по телефону в рабочее время.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система: Семейство ОС Microsoft Windows 8 Семейство ОС Microsoft Windows 7 Семейство ОС Microsoft Windows Vista Семейство ОС Microsoft Windows XP Service Pack 2 и выше Windows 2000 Professional Service Pack 4 Rollup patch 1 Системные требования: CPU Windows 8: 1 Ghz Windows 7: 1 Ghz Windows Vista: 1 Ghz Windows XP: 450 MHZ, (1 GHz рекомендуется) Память: Windows 8 требуется 1 GB, Windows 7 требуется 1 GB, Windows Vista требуется 1 GB, Windows XP требуется 512 MB (1GB рекомендуется) Другие требования: Веб-браузер: Microsoft Internet Explorer 7.0 or 8.0 Дисплей: High-color (16 бит), разрешение 640x480 пикселей или выше Свободное дисковое пространство: 750 MB Version: 14.x – Поддерживает языки: Английский, немецкий, французский, голландский, итальянский, португальский, испанский, латиноамериканский испанский, турецкий, китайский упрощенный, китайский традиционный, греческий, корейский, норвежский, русский, польский, японский.Руководство пользователя описывает процесс установки антивирусной защиты eScan v.14 и дальнейшей активации программного обеспечения. Модификация системы антивирусной защиты включает в себя следующие этапы: а) 1-й этап - Установка антивирусного программного обеспечения; б) 2-й этап – Активация продукта. 1-й этап - Установка версии eScan v14: - Убедитесь, что на компьютере отсутствует любое другое антивирусное ПО. - Загрузите дистрибутив с сайта http://www.avescan.ru/ и запустите его установку. - Выберите язык установки и в последующем диалоговом окне нажмите далее. - Примите условия лицензионного соглашения и выберите путь для установки новой версии eScan. - Нажмите «Установить» для начала установки. - В ходе установки потребуется подтвердить отсутствие стороннего антивирусного ПО на компьютере. - При появлении утилиты сканирования, дождитесь окончания ее работы, и завершения установки продукта. 2-й этап – Активация продукта: - Для активации eScan v14 откройте раздел лицензионной информации. - Введите лицензионный ключ. - Нажмите на кнопку активировать а затем выберите - активировать онлайн.