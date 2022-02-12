Операционная система Windows 10 HOME 32/64-bit [KW9-00265] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Операционная система Windows 10 HOME 32/64-bit [KW9-00265] (электронный ключ)
Описание
Windows 10 – это отличное сочетание привычных возможностей Windows и существенных улучшений, которые несомненно вам понравятся. Будьте в ней уверены от Пуска до Завершения работы. Будьте продуктивнее, чем когда-либо.
Windows 10. Идеальна для решения любых задач
- Привычное и даже расширенное меню «Пуск» для быстрого доступа к программам и файлам - Быстрая, плавная работа и улучшенная совместимость с вашими устройствами - Новый браузер Microsoft Edge, чтобы Интернет приспособился к вашим привычкам - Масса отличных бесплатных и платных приложений, игр, фильмов, телепередач и музыки в Магазине Windows* - Лучшие игры, графика и возможности Xbox - Простой доступ к файлам и фотографиям с любого устройства благодаря онлайн сервису OneDrive - Регулярное автоматическое обновление функций и системы безопасности
* Доступность приложений и содержимого зависит от рынка.
Требования к системе
Требования к системе
- - Процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше
- - 1 ГБ ОЗУ для 32-разрядных систем; 2 ГБ ОЗУ для 64-разрядных систем
- - До 20 ГБ свободного пространства на жестком диске
- - Экран с разрешением 800 × 600 или выше
- - Графический процессор DirectX® 9 с драйвером WDDM
- - Доступ к Интернету (может взиматься дополнительная плата)
- - Для некоторых функций требуется учетная запись Майкрософт
- - Для просмотра DVD-дисков требуется отдельное программное обеспечение с функциями воспроизведения
- - Вы должны принять условия лицензирования (они также доступны на странице microsoft.com/useterms) Требуется активация • Отдельная лицензия
Информация по установке
Для электронных ключей:
Загрузите дистрибутив с сайта и установите с него продукт.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
Windows 10 – это отличное сочетание привычных возможностей Windows и существенных улучшений, которые несомненно вам понравятся. Будьте в ней уверены от Пуска до Завершения работы. Будьте продуктивнее, чем когда-либо.
Windows 10. Идеальна для решения любых задач
- Привычное и даже расширенное меню «Пуск» для быстрого доступа к программам и файлам - Быстрая, плавная работа и улучшенная совместимость с вашими устройствами - Новый браузер Microsoft Edge, чтобы Интернет приспособился к вашим привычкам - Масса отличных бесплатных и платных приложений, игр, фильмов, телепередач и музыки в Магазине Windows* - Лучшие игры, графика и возможности Xbox - Простой доступ к файлам и фотографиям с любого устройства благодаря онлайн сервису OneDrive - Регулярное автоматическое обновление функций и системы безопасности
* Доступность приложений и содержимого зависит от рынка.
Требования к системе
Требования к системе
- - Процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше
- - 1 ГБ ОЗУ для 32-разрядных систем; 2 ГБ ОЗУ для 64-разрядных систем
- - До 20 ГБ свободного пространства на жестком диске
- - Экран с разрешением 800 × 600 или выше
- - Графический процессор DirectX® 9 с драйвером WDDM
- - Доступ к Интернету (может взиматься дополнительная плата)
- - Для некоторых функций требуется учетная запись Майкрософт
- - Для просмотра DVD-дисков требуется отдельное программное обеспечение с функциями воспроизведения
- - Вы должны принять условия лицензирования (они также доступны на странице microsoft.com/useterms) Требуется активация • Отдельная лицензия
Информация по установке
Для электронных ключей:
Загрузите дистрибутив с сайта и установите с него продукт.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Достоинства:
лицензия
безопасность
быстродействие
Недостатки:
нет
Комментарий:
качественная винда. очень быстрая, безопасная!!! хорошо сделанный встроенный магазин для приложений очень удобно искать программы который нужны
Достоинства:
Самая лучшая и стабильная операционная система на данный момент.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Самая лучшая и стабильная операционная система на данный момент. Драйвера установит и будет обновлять сама. Есть техподдержка пользователей. Подавляющее большинство компьютерных игр и программ делают именно под эту систему. Что мне нравится в Windows 10: Быстрота загрузки и работы. Меню "Пуск" вернулось, для меня это дополнительное удобство. Проблема с поиском драйверов полностью отсутствует. Удивительное удобство использования. Все, что раньше надо было делать вручную или с использованием стороннего ПО, сейчас можно сделать силами самой системы (например, чистить временные файлы стало как никогда просто - буквально в два клика). Множество вариантов восстановления работоспособности системы, возможность создания резервной копии системы с установленными драйверами и ПО. В принципе, даже не требуется установка стороннего антивируса - встроенный работает вполне нормально. Но установленный сторонний антивирус может интегрироваться в Защитник и тем самым становится частью системы. Наконец-то удобно пользоваться командной строкой: текст можно скопировать и вставить. Удобный Центр уведомлений с быстрыми настройками. Отличный новый браузер Эдж на движке Хромиум. Больше не нужно беспокоиться о том, нормально ли пройдет активация при переустановке или замене оборудования. Лицензию можно привязать к учетной записи Майкрософт, которая так же пригодится для использования некоторых фирменных приложений (таких, как онлайн-хранилище и покупка/регистрация приложений Майкрософт Офис). Предустановленного Офиса, разумеется, нет, но есть файл-загрузчик, с помощью которого можно купить подписку на Офис 365. Работает быстрее Вин 7. Рекомендую.
Достоинства:
Интерфейс, обновления
Недостатки:
нет
Комментарий:
Нужна была операционная система для нового ПК. Хотелось бы поставить сразу недавно вышедшую Win 11, но пока что в продаже отдельно ее не оказалось. Поэтому выбрали Windows 10 , установка несложная и не заняла много времени, ждем ,когда придет обновление.
Достоинства:
лицензия
бессрочная
Недостатки:
нету
Комментарий:
пользовался левым софтом очень долгое время, потом решил купить один раз и забыл что такое проблемы с виндовс)
работает все, всегда свежие и актуальные обновления, куча разных полезных функции, к примеру Ваш телефон, интеллектуальный поиск и т.д. рекомендую все один раз купил и забыл
Отзывы о товаре Операционная система Windows 10 HOME 32/64-bit [KW9-00265] (электронный ключ)
Достоинства:
лицензия
безопасность
быстродействие
Недостатки:
нет
Комментарий:
качественная винда. очень быстрая, безопасная!!! хорошо сделанный встроенный магазин для приложений очень удобно искать программы который нужны
Достоинства:
Самая лучшая и стабильная операционная система на данный момент.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Самая лучшая и стабильная операционная система на данный момент. Драйвера установит и будет обновлять сама. Есть техподдержка пользователей. Подавляющее большинство компьютерных игр и программ делают именно под эту систему. Что мне нравится в Windows 10: Быстрота загрузки и работы. Меню "Пуск" вернулось, для меня это дополнительное удобство. Проблема с поиском драйверов полностью отсутствует. Удивительное удобство использования. Все, что раньше надо было делать вручную или с использованием стороннего ПО, сейчас можно сделать силами самой системы (например, чистить временные файлы стало как никогда просто - буквально в два клика). Множество вариантов восстановления работоспособности системы, возможность создания резервной копии системы с установленными драйверами и ПО. В принципе, даже не требуется установка стороннего антивируса - встроенный работает вполне нормально. Но установленный сторонний антивирус может интегрироваться в Защитник и тем самым становится частью системы. Наконец-то удобно пользоваться командной строкой: текст можно скопировать и вставить. Удобный Центр уведомлений с быстрыми настройками. Отличный новый браузер Эдж на движке Хромиум. Больше не нужно беспокоиться о том, нормально ли пройдет активация при переустановке или замене оборудования. Лицензию можно привязать к учетной записи Майкрософт, которая так же пригодится для использования некоторых фирменных приложений (таких, как онлайн-хранилище и покупка/регистрация приложений Майкрософт Офис). Предустановленного Офиса, разумеется, нет, но есть файл-загрузчик, с помощью которого можно купить подписку на Офис 365. Работает быстрее Вин 7. Рекомендую.
Достоинства:
Интерфейс, обновления
Недостатки:
нет
Комментарий:
Нужна была операционная система для нового ПК. Хотелось бы поставить сразу недавно вышедшую Win 11, но пока что в продаже отдельно ее не оказалось. Поэтому выбрали Windows 10 , установка несложная и не заняла много времени, ждем ,когда придет обновление.
Достоинства:
лицензия
бессрочная
Недостатки:
нету
Комментарий:
пользовался левым софтом очень долгое время, потом решил купить один раз и забыл что такое проблемы с виндовс)
работает все, всегда свежие и актуальные обновления, куча разных полезных функции, к примеру Ваш телефон, интеллектуальный поиск и т.д. рекомендую все один раз купил и забыл