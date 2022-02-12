Операционная система Windows 10 HOME 32/64-bit [KW9-00265] (электронный ключ)

Анатолий



Самая лучшая и стабильная операционная система на данный момент.НетСамая лучшая и стабильная операционная система на данный момент. Драйвера установит и будет обновлять сама. Есть техподдержка пользователей. Подавляющее большинство компьютерных игр и программ делают именно под эту систему. Что мне нравится в Windows 10: Быстрота загрузки и работы. Меню "Пуск" вернулось, для меня это дополнительное удобство. Проблема с поиском драйверов полностью отсутствует. Удивительное удобство использования. Все, что раньше надо было делать вручную или с использованием стороннего ПО, сейчас можно сделать силами самой системы (например, чистить временные файлы стало как никогда просто - буквально в два клика). Множество вариантов восстановления работоспособности системы, возможность создания резервной копии системы с установленными драйверами и ПО. В принципе, даже не требуется установка стороннего антивируса - встроенный работает вполне нормально. Но установленный сторонний антивирус может интегрироваться в Защитник и тем самым становится частью системы. Наконец-то удобно пользоваться командной строкой: текст можно скопировать и вставить. Удобный Центр уведомлений с быстрыми настройками. Отличный новый браузер Эдж на движке Хромиум. Больше не нужно беспокоиться о том, нормально ли пройдет активация при переустановке или замене оборудования. Лицензию можно привязать к учетной записи Майкрософт, которая так же пригодится для использования некоторых фирменных приложений (таких, как онлайн-хранилище и покупка/регистрация приложений Майкрософт Офис). Предустановленного Офиса, разумеется, нет, но есть файл-загрузчик, с помощью которого можно купить подписку на Офис 365. Работает быстрее Вин 7. Рекомендую.