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Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1)

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Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1) - фото 1
Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1) - фото 2
Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1) - фото 3
Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1) - фото 4
Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1) - фото 5
Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1) - фото 1
  • Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1) - фото 2
  • Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1) - фото 3
  • Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1) - фото 4
  • Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1) - фото 5
  • Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 350 руб. 
Начислим 603 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 296864
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1)
7 350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
53х43х23
Вес, кг.
1.95

Описание товара Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1)

Новая серия блоков питания Smart BX1 имеет эффективность до 88%, комплектуется 120мм охлаждающим вентилятором с гидравлическим подшипником, качественным основным конденсатором Японского производства и другими премиальными компонентами. Применение качественной элементной базы положительно сказывается на надёжности и стабильности питания, даже при температуре окружающей среды до 40?. Smart BX1 – отличный выбор для пользователей ищущих недорогой блок питания, отвечающий всем современным стандартам.

Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Описание
Новая серия блоков питания Smart BX1 имеет эффективность до 88%, комплектуется 120мм охлаждающим вентилятором с гидравлическим подшипником, качественным основным конденсатором Японского производства и другими премиальными компонентами. Применение качественной элементной базы положительно сказывается на надёжности и стабильности питания, даже при температуре окружающей среды до 40?. Smart BX1 – отличный выбор для пользователей ищущих недорогой блок питания, отвечающий всем современным стандартам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1) - по цене 7350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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