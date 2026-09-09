Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb
А18 – это гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi повторитель, предназначенный для расширения беспроводной сети в загородных домах и многокомнатных помещениях площадью более 120 кв.м. A18 обеспечивает скорость передачи данных до 1167 Мбит/с: до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц + до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Две внешние всенаправленные антенны обеспечивают широкую зону покрытия Wi-Fi сигнала и высокую скорость передачи данных для любителей онлайн-игр и при воспроизведении 4K HD видеоконтента. Для настройки A18 от Вас потребуется выполнить всего три простых действия. Кроме того, A18 совместим с беспроводными маршрутизаторами других марок. Tenda A18 – возможно, лучший выбор для создания беспроводной сети в доме или офисе.
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