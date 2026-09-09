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Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb

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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Tenda A18 - фото 1
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Tenda A18 - фото 2
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Tenda A18 - фото 3
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Tenda A18 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Tenda A18 - фото 1
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Tenda A18 - фото 2
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Tenda A18 - фото 3
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Tenda A18 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296224
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Частотный диапазон
2.4 / 5 ГГц
Ширина, см
5.8
Установка
внутренняя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х6
Вес, г.
290

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb

А18 – это гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi повторитель, предназначенный для расширения беспроводной сети в загородных домах и многокомнатных помещениях площадью более 120 кв.м. A18 обеспечивает скорость передачи данных до 1167 Мбит/с: до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц + до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Две внешние всенаправленные антенны обеспечивают широкую зону покрытия Wi-Fi сигнала и высокую скорость передачи данных для любителей онлайн-игр и при воспроизведении 4K HD видеоконтента. Для настройки A18 от Вас потребуется выполнить всего три простых действия. Кроме того, A18 совместим с беспроводными маршрутизаторами других марок. Tenda A18 – возможно, лучший выбор для создания беспроводной сети в доме или офисе.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Частотный диапазон
2.4 / 5 ГГц
Ширина, см
5.8
Установка
внутренняя
Страна производитель
Китай
Описание
А18 – это гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi повторитель, предназначенный для расширения беспроводной сети в загородных домах и многокомнатных помещениях площадью более 120 кв.м. A18 обеспечивает скорость передачи данных до 1167 Мбит/с: до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц + до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Две внешние всенаправленные антенны обеспечивают широкую зону покрытия Wi-Fi сигнала и высокую скорость передачи данных для любителей онлайн-игр и при воспроизведении 4K HD видеоконтента. Для настройки A18 от Вас потребуется выполнить всего три простых действия. Кроме того, A18 совместим с беспроводными маршрутизаторами других марок. Tenda A18 – возможно, лучший выбор для создания беспроводной сети в доме или офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A18 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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