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Усилитель Wi?Fi сигнала Zyxel WRE2206-EU0101F 2.4ГГц N300 1x100Mb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель Wi?Fi сигнала Zyxel WRE2206-EU0101F 2.4ГГц N300 1x100Mb

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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Zyxel WRE2206 - фото 1
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Zyxel WRE2206 - фото 2
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Zyxel WRE2206 - фото 3
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Zyxel WRE2206 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Zyxel WRE2206 - фото 1
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Zyxel WRE2206 - фото 2
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Zyxel WRE2206 - фото 3
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Zyxel WRE2206 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
4 460 руб.  5 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296220
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Размеры в упаковке, см
14х12х10
Вес, г.
255

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Zyxel WRE2206-EU0101F 2.4ГГц N300 1x100Mb

Zyxel WRE2206 Wireless N300 Range Extender расширяет покрытие домашней беспроводной сети на те места, где плохо принимается сигнал Wi-Fi. WRE2206 оптимизирует работу сети Wi-Fi и благодаря использованию мощных антенн обеспечивает покрытие, которое на 30% больше, чем у стандартных повторителей Wi-Fi. Кнопка WPS устройства упрощает настройку расширения сети Wi-Fi, а светодиодный индикатор помогает найти оптимальное место для установки повторителя.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала Zyxel WRE2206-EU0101F 2.4ГГц N300 1x100Mb




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Описание
Zyxel WRE2206 Wireless N300 Range Extender расширяет покрытие домашней беспроводной сети на те места, где плохо принимается сигнал Wi-Fi. WRE2206 оптимизирует работу сети Wi-Fi и благодаря использованию мощных антенн обеспечивает покрытие, которое на 30% больше, чем у стандартных повторителей Wi-Fi. Кнопка WPS устройства упрощает настройку расширения сети Wi-Fi, а светодиодный индикатор помогает найти оптимальное место для установки повторителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Wi?Fi сигнала Zyxel WRE2206-EU0101F 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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