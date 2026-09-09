Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE RJ45 PCIe2.1 x1 LRES2006PT
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Характеристики
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x1GbE RJ45 PCIe2.1 x1 LRES2006PT
LRES2006PT - это шестипортовая медная гигабитная сетевая карта PCI Express x4 на базе чипсета Intel I350, разработанная независимо компанией Shenzhen Lianrui Electronics Co., Ltd. Она может быть совместима со слотами x8, x16. Дизайн сетевой карты в основном применяется к серверам и устройствам высокого класса. Его производительность оптимизируется и улучшается одновременно, так что системный ввод-вывод больше не является узким местом высокопроизводительных сетевых приложений. Сетевая карта может связывать и объединять несколько портов одновременно, чтобы обеспечить отказоустойчивость и избыточность для расширения пропускной способности сети и обеспечения производительности сети. Он может автоматически обнаруживать и осуществлять связь с неисправным портом с другими участниками в той же группе, чтобы продолжить работу в режиме реального времени. Для достижения бесперебойной высокопроизводительной связи. Сетевая карта имеет встроенную функцию аппаратного ускорения для выполнения разгрузки контрольной суммы TCP / UDP / IP и задач сегментации TCP. Технологию обработки хоста можно разделить на ускоритель, технологию обработки хоста можно разделить на ускоритель, высвободить ресурсы ЦП, занятые для освобождения большего количества ресурсов ЦП для обработки другими приложениями. , Сетевая карта является идеальным решением для развертывания нескольких сетей и развертывания критически важных сетевых приложений и сред на высокопроизводительных серверах. LRES2006PT разработан на основе контроллера Intel I350 Ethernet MAC + PHY, который позволяет многопортовым портам работать в полнодуплексном режиме работы для адаптации высокопроизводительной сетевой связи по гигабитному Ethernet-соединению. Он также может экономить ресурсы канала PCI Express, а также не занимать полосу пропускания шины за счет объединения каналов и расширения полосы пропускания. LRES2006PT также поддерживает спецификацию виртуализации и совместного использования однокорневого ввода-вывода PCISIG (SR-IOV).
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