Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 LREC9802BF-2SFP+
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Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294520
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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х3
Вес, г.
100
Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 LREC9802BF-2SFP+
LREC9801BF-SFP + / LREC9802BF-2SFP + представляет собой PcIe x8 2.0 10 / Гбит / с однопортовый / двухпортовый оптоволоконный серверный адаптер Ethernet на базе набора микросхем Intel 82599. Конструкция этой карты адаптера сервера в основном предназначена для серверов и высокопроизводительных устройств. Серверный адаптер LREC9801BF-SFP + / LREC9802BF-2SFP + Обеспечивает ряд функций оптимизации оборудования, включая виртуализацию ввода-вывода, и поддерживает унифицированную сеть, превращая центр обработки данных с выдающейся надежностью, масштабируемостью и мобильностью.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
LREC9801BF-SFP + / LREC9802BF-2SFP + представляет собой PcIe x8 2.0 10 / Гбит / с однопортовый / двухпортовый оптоволоконный серверный адаптер Ethernet на базе набора микросхем Intel 82599. Конструкция этой карты адаптера сервера в основном предназначена для серверов и высокопроизводительных устройств. Серверный адаптер LREC9801BF-SFP + / LREC9802BF-2SFP + Обеспечивает ряд функций оптимизации оборудования, включая виртуализацию ввода-вывода, и поддерживает унифицированную сеть, превращая центр обработки данных с выдающейся надежностью, масштабируемостью и мобильностью.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE SFP+ PCIe2.0 x8 LREC9802BF-2SFP+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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