Сетевая карта Intel Gigabit CT 1x1GbE RJ45 PCIe2.0 x1 EXPI9301CTBLK
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Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294476
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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х3
Вес, г.
80
Описание товара Сетевая карта Intel Gigabit CT 1x1GbE RJ45 PCIe2.0 x1 EXPI9301CTBLK
Высокотехнологичная сетевая карта Intel Gigabit CT EXPI9301CTBLK от передовой компании Intel. Данное устройство является адаптером с помощью которого можно получить доступ к Интернету через Ethernet-кабель с разъемом RJ-45. Intel Gigabit CT является интегрируемой картой в материнскую плату персонального компьютера.
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Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Страна производитель
Китай
Высокотехнологичная сетевая карта Intel Gigabit CT EXPI9301CTBLK от передовой компании Intel. Данное устройство является адаптером с помощью которого можно получить доступ к Интернету через Ethernet-кабель с разъемом RJ-45. Intel Gigabit CT является интегрируемой картой в материнскую плату персонального компьютера.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Сетевая карта Intel Gigabit CT 1x1GbE RJ45 PCIe2.0 x1 EXPI9301CTBLK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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