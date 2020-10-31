Охранно-поисковый маяк StarLine M17 Глонасс,GPS

Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – HB3...

Комплект ламп Clearlight HB3 12V-65W WhiteLight (2 шт.) ML9005WL Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – HB3...

Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H7....

Комплект ламп Clearlight H7 12V-55W WhiteLight (2 шт.) MLH7WL Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H7....

Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H4....

Комплект ламп Clearlight H4 12V-60/55W WhiteLight (2 шт.) MLH4WL Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H4....

Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H3....

Комплект ламп Clearlight H3 12V-55W WhiteLight (2 шт.) MLH3WL Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H3....

Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H27...

Комплект ламп Clearlight H27 12V-55W WhiteLight (2 шт.) MLH27WL Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H27...

Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H11...

Комплект ламп Clearlight H11 12V-55W WhiteLight (2 шт.) MLH11WL Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H11...

Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H1....

Комплект ламп Clearlight H1 12V-55W WhiteLight (2 шт.) MLH1WL Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H1....

Поисково-мониторинговый маяк StarLine M17 — охранно-мониторинговый маяк — это точность определения координат даже в самых сложных условиях, бесплатный мониторинг транспортных средств на сервере www.starline-online.ru, удобство интеграции в бортовую сеть легкового и грузового автотранспорта.

Инновационный охранно-мониторинговый маяк StarLine M17 GPS - ГЛОНАСС вобрал в себя наилучшие свойства и характеристики мировых лидеров в качестве стандарта. Но только StarLine M17 GPS - ГЛОНАСС обладает уникальными преимуществами:

Удивительная простота и удобство настройки, быстрый старт, а также автоматическое обновление программного обеспечения благодаря телематическому сервису www.mayak.mobiМощный ARM процессор позволяет реализовать элементы искусственного интеллекта. Автоматическая установка внутреннего времени, параметров подключения к сети Интернет, автоматический контроль баланса и уведомление о необходимости пополнения счетаУникальная GPS-антенна и применение технологии A-GPS обеспечивает сверхчувствительность и почти моментальное определение точных координат даже в самых сложных условияхУдобство интеграции в бортовую сеть легкового автомобиля (+12В) и грузового транспорта (+24В). При отключении от бортовой сети Маяк автоматически переходит на внутреннее питание. Обладает рекордной энергоэкономичностью- это:-Бесплатный мониторинг транспортных средств www.starline-online.ru-Неограниченное количество контролируемых транспортных средств в Вашем личном кабинете сайта-Информация о перемещениях хранится более двух месяцев-В случае потери сигналов спутников, черный ящик сохраняет в памяти маяка информацию о маршруте-Термостойкая SIM-карта с бесплатным роумингом и безлимитным интернет-трафиком (уже установлена)