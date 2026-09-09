Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 2AC Prism (R2AC-PRISM)
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294193
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Комплектация
PoE инжектор, документация, кабель питания
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х31х26
Вес, кг.
10.9
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 2AC Prism (R2AC-PRISM)
Производительная базовая станция Rocket 2AC Prism является одной из первых моделей в линейке 2.4 ГГц устройств с поддержкой фирменного протокола airMax AC. Рассматриваемая модель, за счет своей особенности, способна предоставлять пропускную способность, почти в два раза превышающую показатели стандартных устройств диапазоне 2.4 ГГц. В частности, скорость передачи данных рассматриваемой точки доступа при максимальной ширине канала в 40 мГц составляет более 300 мбит/с.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Комплектация
PoE инжектор, документация, кабель питания
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Производительная базовая станция Rocket 2AC Prism является одной из первых моделей в линейке 2.4 ГГц устройств с поддержкой фирменного протокола airMax AC. Рассматриваемая модель, за счет своей особенности, способна предоставлять пропускную способность, почти в два раза превышающую показатели стандартных устройств диапазоне 2.4 ГГц. В частности, скорость передачи данных рассматриваемой точки доступа при максимальной ширине канала в 40 мГц составляет более 300 мбит/с.
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 2AC Prism (R2AC-PRISM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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