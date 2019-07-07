Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Супер цена Распродажа Чехол - книжка iBox Premium для Alcatel POP C5 (черный)

Чехол - книжка iBox Premium для Alcatel POP C5 (черный)

(1)
Артикул: 29320
Чехол - книжка iBox Premium для Alcatel POP C5 (черный)
99 руб. 
Купить
Артикул: 29320
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендAlcatel
Тип товараЧехол-книжка
Чехол - книжка iBox Premium для Alcatel POP C5 защищает от ударов и царапин. Имеются специальные отверстия для внешних выходов устройства. Внутренняя часть чехла изготовлена из микрофибры, а наружная из эко-кожи.


Смотрите также: Распродажа.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


07.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
супер

Самовывоз невозможен
Чехол - книжка iBox Premium для Alcatel POP C5 (черный) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 99 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...