Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi мост
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293109
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
документация, PoE инжектор, кабель питания, комплект для монтажа
Количество внутренних антенн
1
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-PSK
Габариты
525 x 525 x 315 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х6
Вес, кг.
13.05
Описание товара Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-500 PBE-5AC-500 5ГГц AC450 1x1Gb
Точка доступа PowerBeam 5ac-500 представляет собой производительную клиентскую станцию, работающую в частотном диапазоне 5 ГГц. Данная модель выполнена в прочном корпусе, устойчивом к различным погодным воздействиям, и станет отличным решением для использования вне помещения. Выходная мощность передатчика составляет 20 dBm, что обеспечит большую область покрытия и стабильное соединение на всей площади. Данная модель поддерживает стандарт AirMax, при котором максимальная скорость передачи данных может достигать 450 Мбит/с. Для защиты соединения используется алгоритм шифрования 128-Bit AES, обеспечивающий высокую надежность и сохранность информации.
Точка доступа PowerBeam 5ac-500 имеет на корпусе порт Ethernet с поддержкой технологии PoE, благодаря чему обеспечивается более простое подключение. Для первичной настройки и последующего администрирования используется фирменная система — AirOS. Комплектация точки доступа включает в себя набор креплений.
документация, PoE инжектор, кабель питания, комплект для монтажа
Количество внутренних антенн
1
Частота работы передатчика
5 ГГц
Диапазон
Однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Скорость передачи LAN (Мбит/с)
1000
Развернуть
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-PSK
Габариты
525 x 525 x 315 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа PowerBeam 5ac-500 представляет собой производительную клиентскую станцию, работающую в частотном диапазоне 5 ГГц. Данная модель выполнена в прочном корпусе, устойчивом к различным погодным воздействиям, и станет отличным решением для использования вне помещения. Выходная мощность передатчика составляет 20 dBm, что обеспечит большую область покрытия и стабильное соединение на всей площади. Данная модель поддерживает стандарт AirMax, при котором максимальная скорость передачи данных может достигать 450 Мбит/с. Для защиты соединения используется алгоритм шифрования 128-Bit AES, обеспечивающий высокую надежность и сохранность информации.
Точка доступа PowerBeam 5ac-500 имеет на корпусе порт Ethernet с поддержкой технологии PoE, благодаря чему обеспечивается более простое подключение. Для первичной настройки и последующего администрирования используется фирменная система — AirOS. Комплектация точки доступа включает в себя набор креплений.
Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-500 PBE-5AC-500 5ГГц AC450 1x1Gb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC-500 PBE-5AC-500 5ГГц AC450 1x1Gb