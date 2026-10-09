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Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 PBE-5AC-ISO-GEN2 5ГГц AC450 25dBi 1x1Gb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 PBE-5AC-ISO-GEN2 5ГГц AC450 25dBi 1x1Gb

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Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 - фото 1
Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 - фото 2
Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi мост
  • Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 - фото 1
  • Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 - фото 2
  • Wi-Fi мост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 540 руб. 
Начислим 714 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293106
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 PBE-5AC-ISO-GEN2 5ГГц AC450 25dBi 1x1Gb
19 540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi мост
Размеры в упаковке, см
42х42х23
Вес, кг.
3

Описание товара Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 PBE-5AC-ISO-GEN2 5ГГц AC450 25dBi 1x1Gb

Радиомост PowerBeam 5ac ISO Gen2 представляет собой улучшенную версию одноименной модели второго поколения airMax. Его теоретическая дальность линка составляет 25 км, а скорость передачи по беспроводному каналу способна достигать 450 мбит/с. Приставка ISO в наименовании модели говорит о наличии специального радиочастотного изолятора. Задача последнего состоит не только в защите сигнала от сторонних помех, но и в больше концентрации, что положительно сказывается на устойчивости линка.

Отзывы о товаре Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 PBE-5AC-ISO-GEN2 5ГГц AC450 25dBi 1x1Gb




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi мост
Описание
Радиомост PowerBeam 5ac ISO Gen2 представляет собой улучшенную версию одноименной модели второго поколения airMax. Его теоретическая дальность линка составляет 25 км, а скорость передачи по беспроводному каналу способна достигать 450 мбит/с. Приставка ISO в наименовании модели говорит о наличии специального радиочастотного изолятора. Задача последнего состоит не только в защите сигнала от сторонних помех, но и в больше концентрации, что положительно сказывается на устойчивости линка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиомост Ubiquiti PowerBeam 5AC ISO Gen2 PBE-5AC-ISO-GEN2 5ГГц AC450 25dBi 1x1Gb - купить по цене 19540 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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