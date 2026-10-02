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Швейная машина Necchi 4117 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Швейная машина Necchi 4117

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Швейная машина Necchi 4117 - фото 1
Швейная машина Necchi 4117 - фото 2
Швейная машина Necchi 4117 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейная машина
  • Швейная машина Necchi 4117 - фото 1
  • Швейная машина Necchi 4117 - фото 2
  • Швейная машина Necchi 4117 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 010 руб. 
Начислим 145 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 292593
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Швейная машина Necchi 4117
9 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Necchi
Тип товара
Швейная машина
Размеры в упаковке, см
46х28х20
Вес, кг.
6

Описание товара Швейная машина Necchi 4117

4117

Отзывы о товаре Швейная машина Necchi 4117




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Характеристики
Бренд
Necchi
Тип товара
Швейная машина
Описание
4117
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Necchi 4117 - купить по цене 9010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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