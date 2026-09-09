Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Black JB01390-BWW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Материал
прочная пластмасса ABS, прорезиненный материал на держателях для смартфона, стальные пластины
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291990
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Материал
прочная пластмасса ABS, прорезиненный материал на держателях для смартфона, стальные пластины
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х6
Вес, г.
300
Описание товара Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Black JB01390-BWW
Штатив GripTight GorillaPod Stand PRO с характерными гибкими шарнирными ножками, благодаря которым можно закрепить смартфон где угодно и когда угодно. Дизайн держателя GripTight Mount PRO обеспечит особенно прочную фиксацию устройства с возможностью менять угол наклона для избегания бликов на экране в процессе съемки и просмотра изображения, а также использовать в горизонтальном и вертикальном положении. Универсальность держателя позволяет использовать его с любым смартфоном (ширина 56-91 мм). Установка мобильного устройства крайне проста.
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Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Материал
прочная пластмасса ABS, прорезиненный материал на держателях для смартфона, стальные пластины
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
31
Страна производитель
Китай
Штатив GripTight GorillaPod Stand PRO с характерными гибкими шарнирными ножками, благодаря которым можно закрепить смартфон где угодно и когда угодно. Дизайн держателя GripTight Mount PRO обеспечит особенно прочную фиксацию устройства с возможностью менять угол наклона для избегания бликов на экране в процессе съемки и просмотра изображения, а также использовать в горизонтальном и вертикальном положении. Универсальность держателя позволяет использовать его с любым смартфоном (ширина 56-91 мм). Установка мобильного устройства крайне проста.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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