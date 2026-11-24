Кронштейн настенный ONKRON M5 белый для телевизора 32"-70" до 60кг наклонный (TM5-W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
37-70
Максимальная нагрузка, кг
36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%3 410 руб. 8 159 руб.
В наличии
Код товара: 291016
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 410 руб. -58%
8 159 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
150x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x400 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
37-70
Максимальная нагрузка, кг
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, кг.
3.9
Описание товара Кронштейн настенный ONKRON M5 белый для телевизора 32"-70" до 60кг наклонный (TM5-W)
Кронштейн для телевизора – это самый удобный и практичный способ установить свой любимый телевизор на стене, освобождая полезное пространство в комнате.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
150x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x400 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
37-70
Максимальная нагрузка, кг
36
Страна производитель
Китай
Кронштейн для телевизора – это самый удобный и практичный способ установить свой любимый телевизор на стене, освобождая полезное пространство в комнате.
Купить Кронштейн настенный ONKRON M5 белый для телевизора 32"-70" до 60кг наклонный (TM5-W) - по цене 3410 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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