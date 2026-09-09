Top.Mail.Ru
Радиомост Ubiquiti NanoBeam M5 NBE-M5-16(EU) 5ГГц N150 16dBi 1x100Mb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Радиомост Ubiquiti NanoBeam M5 NBE-M5-16(EU) 5ГГц N150 16dBi 1x100Mb

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi мост Ubiquiti NanoBeam M5-16 16dBi
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi мост
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 289796
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi мост
Максимальная дальность
до 5 км
Скорость портов
100
Стандарт беспроводной связи
802.11a, AirMax, 802.11n
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х12
Вес, кг.
9.78

Описание товара Радиомост Ubiquiti NanoBeam M5 NBE-M5-16(EU) 5ГГц N150 16dBi 1x100Mb

NanoBeam M5-16 — это универсальное устройство компактных размеров, предназначенное для использования в качестве WiFi моста или внешней точки доступа. M5-16 представляет собой дальнобойный CPE-клиент к базовой станции с максимальной скоростью 150 Мбит/с. Модель работает на частоте 5 ГГц и оснащена WiFi антенной 16 dBi. Дальность действия достигает 5 км, а высокая стойкость к различным погодным условиям и коррозии делают NanoBeam M5-16 незаменимым в своем классе.

Отзывы о товаре Радиомост Ubiquiti NanoBeam M5 NBE-M5-16(EU) 5ГГц N150 16dBi 1x100Mb




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi мост
Максимальная дальность
до 5 км
Скорость портов
100
Стандарт беспроводной связи
802.11a, AirMax, 802.11n
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
NanoBeam M5-16 — это универсальное устройство компактных размеров, предназначенное для использования в качестве WiFi моста или внешней точки доступа. M5-16 представляет собой дальнобойный CPE-клиент к базовой станции с максимальной скоростью 150 Мбит/с. Модель работает на частоте 5 ГГц и оснащена WiFi антенной 16 dBi. Дальность действия достигает 5 км, а высокая стойкость к различным погодным условиям и коррозии делают NanoBeam M5-16 незаменимым в своем классе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиомост Ubiquiti NanoBeam M5 NBE-M5-16(EU) 5ГГц N150 16dBi 1x100Mb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...