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Радиомост Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 LBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 23dBi 1x1Gb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиомост Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 LBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 23dBi 1x1Gb

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Wi-Fi мост Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi мост
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 289795
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi мост
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х16х13
Вес, кг.
1.5

Описание товара Радиомост Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 LBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 23dBi 1x1Gb

LiteBeam 5 AC Gen2 — обновленный вариант прекрасно зарекомендовавшего себя радиомоста. В отличии от первой версии новая ревизия устройства Gen2 работает под управлением последней версии фирменной операционной системы AirOs 8, а так же получила улучшенную схему защиты от электростатических разрядов.

Отзывы о товаре Радиомост Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 LBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 23dBi 1x1Gb




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi мост
Страна производитель
Китай
Описание
LiteBeam 5 AC Gen2 — обновленный вариант прекрасно зарекомендовавшего себя радиомоста. В отличии от первой версии новая ревизия устройства Gen2 работает под управлением последней версии фирменной операционной системы AirOs 8, а так же получила улучшенную схему защиты от электростатических разрядов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиомост Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 LBE-5AC-GEN2 5ГГц AC450 23dBi 1x1Gb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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