Серверная платформа Supermicro SSG-6049P-E1CR36H 4U 1xLGA3647 DDR4x8 36x3.5" HS 2x1600W Redundant
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Серверная платформа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%508 420 руб. 711 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 288999
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Серверная платформа
Размеры в упаковке, м
1.2х0.4х0.4
Вес, кг.
20
Описание товара Серверная платформа Supermicro SSG-6049P-E1CR36H 4U 1xLGA3647 DDR4x8 36x3.5" HS 2x1600W Redundant
Серверная платформа Supermicro SSG-6049P-E1CR36H 4U 1xLGA3647 DDR4x8 36x3.5" HS 2x1600W Redundant
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Supermicro
Тип товара
Серверная платформа
Серверная платформа Supermicro SSG-6049P-E1CR36H 4U 1xLGA3647 DDR4x8 36x3.5" HS 2x1600W Redundant
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Серверная платформа Supermicro SSG-6049P-E1CR36H 4U 1xLGA3647 DDR4x8 36x3.5" HS 2x1600W Redundant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Серверная платформа Supermicro SSG-6049P-E1CR36H 4U 1xLGA3647 DDR4x8 36x3.5" HS 2x1600W Redundant