Серверная платформа Supermicro SYS-6019P-WTR 1U 1xLGA3647 DDR4x8 4x3.5" HS 2x800W Redundant
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Серверная платформа Supermicro SYS-6019P-WTR 1U 1xLGA3647 DDR4x8 4x3.5" HS 2x800W Redundant
Платформа Supermicro SuperServer SYS-6019P-WTR форм-фактора 1U обладает широкими возможностями для организации высокопроизводительной и надежной серверной станции. Она поставляется с материнской платой и двумя блоками питания мощностью 750 Вт. Внутри можно установить 2 процессора, до 12 слотов ОЗУ, 4 накопителя типоразмера 3.5 дюйма. Коммуникационные возможности представлены 2 гигабитными разъемами LAN, видеовыходом VGA, портами USB 3.0. Система охлаждения с 4-мя вентиляторами эффективно справляется с отведением тепла от мощных компонентов. Платформа Supermicro SuperServer SYS-6019P-WTR характеризуется соответствием энергоэффективности платинового уровня и оснащена счетчиками скорости вращения вентиляторов с возможностью корректировки.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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