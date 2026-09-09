Корпус Supermicro CSE-826BE1C-R920LPB 2U 12x3.5" HS 2x920W Redundant
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
189 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 288947
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
437x89x648
Мощность блока питания
920
Расположение блока питания
горизонтальное
Типоразмер
2U
Форм-фактор
EATX, XL-ATX
Цвет корпуса
серый
Число отсеков 3.5
12
Размеры в упаковке, см
87х68х28
Вес, кг.
25.5
Описание товара Корпус Supermicro CSE-826BE1C-R920LPB 2U 12x3.5" HS 2x920W Redundant
Серверный корпус мощностью 920 Вт. 7 низкопрофильных PCI слотов. Система минимизации соединений Mini-I-Pass (SFF 8087).
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Supermicro
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
437x89x648
Мощность блока питания
920
Расположение блока питания
горизонтальное
Типоразмер
2U
Форм-фактор
EATX, XL-ATX
Цвет корпуса
серый
Число отсеков 3.5
12
Серверный корпус мощностью 920 Вт. 7 низкопрофильных PCI слотов. Система минимизации соединений Mini-I-Pass (SFF 8087).
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Корпус Supermicro CSE-826BE1C-R920LPB 2U 12x3.5" HS 2x920W Redundant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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