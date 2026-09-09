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Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр)

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Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) - фото 1
Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) - фото 2
Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) - фото 3
Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) - фото 4
Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) - фото 5
Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) - фото 6
Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) - фото 7
Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) - фото 8
Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
Напряжение питания, В
220
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
240
Индикатор заряда
да
  • Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) - фото 1
  • Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) - фото 2
  • Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) - фото 3
  • Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) - фото 4
  • Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) - фото 5
  • Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) - фото 6
  • Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) - фото 7
  • Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) - фото 8
  • Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
2 400 руб.  4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285898
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Характеристики

Бренд
Вымпел
Тип товара
Пусковое устройство
Комплектация
зарядное устройство, документация, упаковка
Особенности
встроенный микровентилятор
Напряжение питания, В
220
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
240
Индикатор заряда
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
1

Описание товара Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр)

Автомобильные пуско-зарядные устройства Вымпел представляют собой надежные и функциональные устройства, предназначенные для запуска автомобилей и зарядки аккумуляторов. Эти устройства отличаются компактными размерами, что обеспечивает удобство их использования и хранения. С шириной 15,5 см и высотой 8,5 см, они легко помещаются в багажник вашего автомобиля. Вес устройства составляет всего 1 кг, что делает его легким и портативным. Работая от стандартного бытового напряжения в 220 В, устройство обеспечивает стабильную и эффективную работу. Оно оснащено индикатором заряда, который позволяет контролировать процесс зарядки и вовремя принимать необходимые меры. Пуско-зарядное устройство Вымпел рассчитано на работу с аккумуляторами максимальной емкостью до 240 А·ч, что делает его подходящим для большинства легковых и грузовых автомобилей. Произведенное в России, это устройство отвечает высоким стандартам качества и надежности. Тип устройства – пусковое, что подразумевает его основную функцию – помощь в запуске двигателя в условиях, когда аккумулятор разряжен или ослаблен. Бренд Вымпел известен своей ответственностью к качеству и долговечности своих продуктов, благодаря чему вы можете быть уверены в долгом сроке службы устройства.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр)




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Характеристики
Бренд
Вымпел
Тип товара
Пусковое устройство
Комплектация
зарядное устройство, документация, упаковка
Особенности
встроенный микровентилятор
Напряжение питания, В
220
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
240
Индикатор заряда
да
Страна производитель
Россия
Описание
Автомобильные пуско-зарядные устройства Вымпел представляют собой надежные и функциональные устройства, предназначенные для запуска автомобилей и зарядки аккумуляторов. Эти устройства отличаются компактными размерами, что обеспечивает удобство их использования и хранения. С шириной 15,5 см и высотой 8,5 см, они легко помещаются в багажник вашего автомобиля. Вес устройства составляет всего 1 кг, что делает его легким и портативным. Работая от стандартного бытового напряжения в 220 В, устройство обеспечивает стабильную и эффективную работу. Оно оснащено индикатором заряда, который позволяет контролировать процесс зарядки и вовремя принимать необходимые меры. Пуско-зарядное устройство Вымпел рассчитано на работу с аккумуляторами максимальной емкостью до 240 А·ч, что делает его подходящим для большинства легковых и грузовых автомобилей. Произведенное в России, это устройство отвечает высоким стандартам качества и надежности. Тип устройства – пусковое, что подразумевает его основную функцию – помощь в запуске двигателя в условиях, когда аккумулятор разряжен или ослаблен. Бренд Вымпел известен своей ответственностью к качеству и долговечности своих продуктов, благодаря чему вы можете быть уверены в долгом сроке службы устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство Вымпел-325 (автомат 0-20А 12в,стрелочный амперметр) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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