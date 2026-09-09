Блок питания FORMULA 650W Retail VX PLUS 650 ATX v2.3 Haswell
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Характеристики
Описание товара Блок питания FORMULA 650W Retail VX PLUS 650 ATX v2.3 Haswell
Блок питания AeroCool — это надежное и эффективное решение для современных компьютерных систем. Данная модель обладает мощностью 650 Вт, что обеспечивает стабильную работу всех компонентов вашего ПК. Блок питания оснащен одним вентилятором диаметром 120 мм с активной системой охлаждения, которая эффективно рассеивает тепло и поддерживает оптимальную температуру внутри устройства. Для питания видеокарты предусмотрены разъемы 2x6+2 pin, что обеспечивает совместимость с большинством современных графических ускорителей. Подключение к материнской плате осуществляется с помощью разъема 20+4 pin, а для процессора предусмотрен разъем 4+4 pin, что делает этот блок питания универсальным и совместимым с различными конфигурациями. Дополнительно блок питания имеет 4 разъема SATA, что позволяет легко подключать несколько накопителей. С весом 1,42 кг, он является достаточно компактным и удобным для установки в корпус. AeroCool позаботился о том, чтобы пользователи могли получить максимальную производительность и надежность от этого блока питания.
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Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 650W
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Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 650W
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