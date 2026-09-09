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Блок питания FORMULA 650W Retail VX PLUS 650 ATX v2.3 Haswell купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания FORMULA 650W Retail VX PLUS 650 ATX v2.3 Haswell

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Блок питания FORMULA 650W Retail VX PLUS 650 ATX v2.3 Haswell - фото 1
Блок питания FORMULA 650W Retail VX PLUS 650 ATX v2.3 Haswell - фото 2
Блок питания FORMULA 650W Retail VX PLUS 650 ATX v2.3 Haswell - фото 3
Блок питания FORMULA 650W Retail VX PLUS 650 ATX v2.3 Haswell - фото 4
Блок питания FORMULA 650W Retail VX PLUS 650 ATX v2.3 Haswell - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания FORMULA 650W Retail VX PLUS 650 ATX v2.3 Haswell - фото 1
  • Блок питания FORMULA 650W Retail VX PLUS 650 ATX v2.3 Haswell - фото 2
  • Блок питания FORMULA 650W Retail VX PLUS 650 ATX v2.3 Haswell - фото 3
  • Блок питания FORMULA 650W Retail VX PLUS 650 ATX v2.3 Haswell - фото 4
  • Блок питания FORMULA 650W Retail VX PLUS 650 ATX v2.3 Haswell - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 283653
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Блок питания FORMULA 650W Retail VX PLUS 650 ATX v2.3 Haswell

Блок питания AeroCool — это надежное и эффективное решение для современных компьютерных систем. Данная модель обладает мощностью 650 Вт, что обеспечивает стабильную работу всех компонентов вашего ПК. Блок питания оснащен одним вентилятором диаметром 120 мм с активной системой охлаждения, которая эффективно рассеивает тепло и поддерживает оптимальную температуру внутри устройства. Для питания видеокарты предусмотрены разъемы 2x6+2 pin, что обеспечивает совместимость с большинством современных графических ускорителей. Подключение к материнской плате осуществляется с помощью разъема 20+4 pin, а для процессора предусмотрен разъем 4+4 pin, что делает этот блок питания универсальным и совместимым с различными конфигурациями. Дополнительно блок питания имеет 4 разъема SATA, что позволяет легко подключать несколько накопителей. С весом 1,42 кг, он является достаточно компактным и удобным для установки в корпус. AeroCool позаботился о том, чтобы пользователи могли получить максимальную производительность и надежность от этого блока питания.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 650W

Отзывы о товаре Блок питания FORMULA 650W Retail VX PLUS 650 ATX v2.3 Haswell




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания AeroCool — это надежное и эффективное решение для современных компьютерных систем. Данная модель обладает мощностью 650 Вт, что обеспечивает стабильную работу всех компонентов вашего ПК. Блок питания оснащен одним вентилятором диаметром 120 мм с активной системой охлаждения, которая эффективно рассеивает тепло и поддерживает оптимальную температуру внутри устройства. Для питания видеокарты предусмотрены разъемы 2x6+2 pin, что обеспечивает совместимость с большинством современных графических ускорителей. Подключение к материнской плате осуществляется с помощью разъема 20+4 pin, а для процессора предусмотрен разъем 4+4 pin, что делает этот блок питания универсальным и совместимым с различными конфигурациями. Дополнительно блок питания имеет 4 разъема SATA, что позволяет легко подключать несколько накопителей. С весом 1,42 кг, он является достаточно компактным и удобным для установки в корпус. AeroCool позаботился о том, чтобы пользователи могли получить максимальную производительность и надежность от этого блока питания.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 650W
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