Top.Mail.Ru
Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Школа дошколят 02844 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Школа дошколят 02844

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Школа дошколят 02844 - фото 1
Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Школа дошколят 02844 - фото 2
Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Школа дошколят 02844 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
викторина
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 2
  • Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Школа дошколят 02844 - фото 1
  • Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Школа дошколят 02844 - фото 2
  • Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Школа дошколят 02844 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
820 руб.  1 394 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 282479
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
викторина
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 2
Материал
бумага, картон, пластик
Комплектация
система электронного контроля , 8 игровых полей содержащих 240 вопросов по 8 темам, правила игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х4
Вес, г.
580

Описание товара Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Школа дошколят 02844

Получить энциклопедические знания играючи просто!. Весело играть и изучать окружающий мир, закономерности, находить логические связи возможно вместе с электровикториной «Школа дошколят». В увлекательной форме ребенок познакомится со звездами, происхождением предметов, отработает навык устного счета, научится определять схожее и противоположное, исключать третье лишнее, находить парные предметы. Игра способствует развитию памяти и ассоциативного мышления, расширяет кругозор, тренирует внимание. Благодаря системе электронного контроля ребенок может играть самостоятельно, не прибегая к постоянной помощи взрослого.

Отзывы о товаре Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Школа дошколят 02844

Источник: Яндекс Маркет
04.02.2022
Вера Е.

Достоинства:


Комментарий:
все работает. отличное качество



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
викторина
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 1 до 2
Материал
бумага, картон, пластик
Комплектация
система электронного контроля , 8 игровых полей содержащих 240 вопросов по 8 темам, правила игры
Страна производитель
Китай
Описание
Получить энциклопедические знания играючи просто!. Весело играть и изучать окружающий мир, закономерности, находить логические связи возможно вместе с электровикториной «Школа дошколят». В увлекательной форме ребенок познакомится со звездами, происхождением предметов, отработает навык устного счета, научится определять схожее и противоположное, исключать третье лишнее, находить парные предметы. Игра способствует развитию памяти и ассоциативного мышления, расширяет кругозор, тренирует внимание. Благодаря системе электронного контроля ребенок может играть самостоятельно, не прибегая к постоянной помощи взрослого.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2022
Вера Е.

Достоинства:


Комментарий:
все работает. отличное качество


Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Школа дошколят 02844 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...