Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Школа дошколят 02844
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Характеристики
Описание товара Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Школа дошколят 02844
Получить энциклопедические знания играючи просто!. Весело играть и изучать окружающий мир, закономерности, находить логические связи возможно вместе с электровикториной «Школа дошколят». В увлекательной форме ребенок познакомится со звездами, происхождением предметов, отработает навык устного счета, научится определять схожее и противоположное, исключать третье лишнее, находить парные предметы. Игра способствует развитию памяти и ассоциативного мышления, расширяет кругозор, тренирует внимание. Благодаря системе электронного контроля ребенок может играть самостоятельно, не прибегая к постоянной помощи взрослого.
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Достоинства:
Комментарий:
все работает. отличное качество
Отзывы о товаре Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Школа дошколят 02844
Достоинства:
Комментарий:
все работает. отличное качество